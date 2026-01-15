Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 974

Спасибо.

Действительно число e = 1.828331349163451e-40  очень маленькое для формулы 1/(1+e).

В результате получим 1+ бесконечность приближенная к 0.

Это означает только одно - мне надо искать причину появления такого числа в принципе.

Дело в том, что при ожидании на выходе сети числа 1. При вычислении получив 0. Ошибка не должна быть столь

незначительной . Получается , сеть устраивает что при ожидании на выходе 0 получена 1.

 
пожалуйста

и осторожнее при работе с вещественными числами, вот написал пример:

void OnStart()
  {
     double e = 0.5;
     double h = 1/(1 + e);
     Print("1. e = ",e);
     Print("2. h = ",h);
  }

ответ: правильный e = 0.5 и h = 0.6666666666666666

но чтобы не искать где что то пошло не так, лучше писать так чтобы у компилятора не было неоднозначности - вернее у него то все однозначно, а мы можем по другому видеть что хотим )))


double h = 1.0/(1.0 + e);

 

Спасибо.Все ясно. Надо записывать число сразу в виде double.

К сожалению для данного конкретного случая это не выход.

Мне надо искать "косяк" в коде сети (т.е откуда у меня вообще взялось число 91.49999999993754). 

Должно быть чуть меньше 1.0. 

Но это уже другой вопрос.

С наилучшими пожеланиями.

Валентин.

 
Ребята дайте совет. Если работаешь на фрилансе и выполняешь чей-то заказ то писать идею человека можно на примитивном уровне и оно будет работать, а можно на крутом уровне со всякими модификациями и штуками вылаживаться как говориться по полной, но в этом случае для программиста исполнение кода будет усложнено и трудозатратно, бывает когда идея простая и быстро сделаешь а бывает что можешь сутками сидеть и высчитывать причуды заказчика, как лучше поступить, для меня например всё выполняли на примитивном уровне как под заказ так и на момент обучения онлайн(если бы на крутом то на обучении не понял бы ничего), кто что посоветует?
 
помогите настроить МТ5 у меня ПК 32бит а процессор 64 бит мощности, вопрос можно сделать кнопки рабочими
 
marga.mitr:
помогите настроить МТ5 у меня ПК 32бит а процессор 64 бит мощности, вопрос можно сделать кнопки рабочими

А какие у вас не берутся инструменты из панели(символы серые, Новый ордер тоже серый какие ещё?)?

 
petya:

Всех приветствую. Хочу решить такую задачку - написать индикатор, в основе которого два МА, например, МА 10 и МА 15, по этим МА берутся RSI тоже с разными периодами, например RSI 30 и RSI 50, ну и выводятся результат на график в виде двух линии  RSI. Файл индикатора прилагаю, при компиляции ошибок и предупреждений не выдает, но на графике не отображается ничего. Подскажите в чем ошибка(ки). Заранее благодарю за помощь.

Продублирую свое сообщение. Может кто сказать почему не работает и как исправить?
petya:
Продублирую свое сообщение. Может кто сказать почему не работает и как исправить?
Сейчас в остальном вроде как в порядке, возможно в процессе работы обнаружится
 
marga.mitr:
Сейчас в остальном вроде как в порядке, возможно в процессе работы обнаружится

Вы посмотрели мой код? У меня  не отображаются на графике две итоговые линии RSI. Не знаю, чего делать...

 

Появилась у меня идея, нужно много циклов, решил проверить скорость таким образом

for(int i = 0; i <= 1000000; i++)
     {
      ObjectSetString(ChartID(),name,OBJPROP_TEXT,(string)i); ChartRedraw(ChartID());
     };

... в итоге МТ5 прекращает работу, глючит и приходится закрывать через диспетчер задач


Это проблема в мощности моего пк или в чём-то другом?


*PS - хочу попробовать написать нейросетку, а там будут миллиарды циклов, а здесь на миллион ложиться

