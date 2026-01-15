Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 974
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Спасибо.
Действительно число e = 1.828331349163451e-40 очень маленькое для формулы 1/(1+e).
В результате получим 1+ бесконечность приближенная к 0.
Это означает только одно - мне надо искать причину появления такого числа в принципе.
Дело в том, что при ожидании на выходе сети числа 1. При вычислении получив 0. Ошибка не должна быть столь
незначительной . Получается , сеть устраивает что при ожидании на выходе 0 получена 1.
Спасибо.
Действительно число e = 1.828331349163451e-40 очень маленькое для формулы 1/(1+e).
В результате получим 1+ бесконечность приближенная к 0.
Это означает только одно - мне надо искать причину появления такого числа в принципе.
Дело в том, что при ожидании на выходе сети числа 1. При вычислении получив 0. Ошибка не должна быть столь
незначительной . Получается , сеть устраивает что при ожидании на выходе 0 получена 1.
пожалуйста
и осторожнее при работе с вещественными числами, вот написал пример:
ответ: правильный e = 0.5 и h = 0.6666666666666666
но чтобы не искать где что то пошло не так, лучше писать так чтобы у компилятора не было неоднозначности - вернее у него то все однозначно, а мы можем по другому видеть что хотим )))
Спасибо.Все ясно. Надо записывать число сразу в виде double.
К сожалению для данного конкретного случая это не выход.
Мне надо искать "косяк" в коде сети (т.е откуда у меня вообще взялось число 91.49999999993754).
Должно быть чуть меньше 1.0.
Но это уже другой вопрос.
С наилучшими пожеланиями.
Валентин.
помогите настроить МТ5 у меня ПК 32бит а процессор 64 бит мощности, вопрос можно сделать кнопки рабочими
А какие у вас не берутся инструменты из панели(символы серые, Новый ордер тоже серый какие ещё?)?
Всех приветствую. Хочу решить такую задачку - написать индикатор, в основе которого два МА, например, МА 10 и МА 15, по этим МА берутся RSI тоже с разными периодами, например RSI 30 и RSI 50, ну и выводятся результат на график в виде двух линии RSI. Файл индикатора прилагаю, при компиляции ошибок и предупреждений не выдает, но на графике не отображается ничего. Подскажите в чем ошибка(ки). Заранее благодарю за помощь.
Продублирую свое сообщение. Может кто сказать почему не работает и как исправить?
Сейчас в остальном вроде как в порядке, возможно в процессе работы обнаружится
Вы посмотрели мой код? У меня не отображаются на графике две итоговые линии RSI. Не знаю, чего делать...
Появилась у меня идея, нужно много циклов, решил проверить скорость таким образом
... в итоге МТ5 прекращает работу, глючит и приходится закрывать через диспетчер задач
Это проблема в мощности моего пк или в чём-то другом?
*PS - хочу попробовать написать нейросетку, а там будут миллиарды циклов, а здесь на миллион ложиться