Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 970
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
имя Объекта передвигать по iFractals
Так это визуально и так понятно
а от имени объекта - можно моим советником как открывать в любую сторону так и закрывать
ведь это Индикатор . а мой советник работает в полуавтомате от объектов с именем
а от имени объекта - можно моим советником как открывать в любую сторону так и закрывать
ведь это Индикатор . а мой советник работает в полуавтомате от объектов с именем
Алгоритма хуже придумать было нельзя.
Алгоритма хуже придумать было нельзя.
в основном я торгую руками - а это так от нечего делать. может кто дальше что придумает
Алгоритм - не такой уж плохой. к примеру открыли позицию кинули на график объект и пошли курить
как пересекает объект - позиция закроется или на оборот откроется - как настроите в советнике.
а с этим индикатором получается вообще как трал по iFractals
(объект с именем не привязан к индикатору - и когда советник отработает - то удалит объект. и всё нужно повторять в ручную.)
Добрый день, помогите написать что бы при развороте каждый раз добавлял лот или определенное количество лотов. А при TP возращал обратно 1 лот.
Проинициализируйте value, это вообще UB.
В мт5 при хедж типе счета как сделки открытые шерстить, если в позишин селект только имя инструмента?
в КБ посмотрите, там модератор как под копирку по три кода в день выкладывает - ответ на Ваш вопрос точно видел в его кодах