Aleksandr Klapatyuk:

имя Объекта передвигать по  iFractals

Так это визуально и так понятно
Vladimir Baskakov:
Так это визуально и так понятно

а от имени объекта - можно моим советником как открывать в любую сторону так и закрывать 

ведь это Индикатор . а мой советник работает в полуавтомате от объектов с именем

101010

Файлы:
IgorM.mq5  17 kb
 
Aleksandr Klapatyuk:

а от имени объекта - можно моим советником как открывать в любую сторону так и закрывать 

ведь это Индикатор . а мой советник работает в полуавтомате от объектов с именем


Алгоритма хуже придумать было нельзя.

Alexey Viktorov:

Алгоритма хуже придумать было нельзя.

в основном я торгую руками - а это так от нечего делать. может кто дальше что придумает

 Алгоритм - не такой уж плохой. к примеру открыли позицию  кинули на график объект и пошли курить

как пересекает объект - позиция закроется или на оборот откроется - как настроите в советнике.

а с этим индикатором получается вообще как трал по iFractals

(объект с именем не привязан к индикатору - и когда советник отработает - то удалит объект. и всё нужно повторять в ручную.)

Yevhenii Levchenko:
double value = 0;
Проинициализируйте value, это вообще UB.
  
int TP;
int SL;

CTrade trader;
bool Invertor;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {

   TP = TakeProfit;
   SL = Stoploss;

   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {

   double points;

   if(!PositionSelect(_Symbol))
     {
      if(Invertor)
         trader.Buy(Lot);
      else trader.Sell(Lot);
     }
   else
     {
      if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_BUY)
        {
         points=(SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID)-PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN))/_Point;
         if(points>=TP)
           {
            trader.PositionClose(_Symbol);
            Invertor=true;
           }

         if(points<=-SL)
           {
            trader.PositionClose(_Symbol);
            Invertor=false;
           }
        }
      if(PositionGetInteger(POSITION_TYPE)==POSITION_TYPE_SELL)
        {
         points=(PositionGetDouble(POSITION_PRICE_OPEN)-SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_ASK))/_Point;
         if(points>=TP)
           {
            trader.PositionClose(_Symbol);
            Invertor=false;
           }
         if(points<=-SL)
           {
            trader.PositionClose(_Symbol);
            Invertor=true;
       }

Добрый день, помогите написать что бы при развороте каждый раз добавлял лот или определенное количество лотов. А при TP возращал обратно 1 лот.

 
Vict:
Проинициализируйте value, это вообще UB.
Заодно узнал что такое UB. Спасибо :)
 
Подскажите с этим вопросом https://www.mql5.com/ru/forum/300936/page17#comment_13167988
 
В мт5 при хедж типе счета как сделки открытые шерстить, если в позишин селект только имя инструмента? 
bool PositionSelect(
        string symbol // имя инструмента
);
 
Yevhenii Levchenko:
В мт5 при хедж типе счета как сделки открытые шерстить, если в позишин селект только имя инструмента?

в КБ посмотрите, там модератор как под копирку по три кода в день выкладывает - ответ на Ваш вопрос точно видел в его кодах

