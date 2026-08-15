Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2714
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О чём? О доступе к переменным функции из вне?
Я не обратил внимания, что вопрос несколько видоизменился. Ответ "да" был на предыдущий вопрос.
А так-то ежу понятно, что область видимости, заданная хоть функцией, хоть if, хоть for, не доступна из других подобных областей видимости.
Спасиб. А можно ли это применить для MQL, когда тут, как правило, одно неявное пространство имен? Я имею ввиду получится ли объявить переменную внутри какой-то функции, а получать доступ к ней в других функциях и на глобальном уровне?
Переменная, объявленная в функции, (обычно) создаётся в стеке в момент вызова этой функции, вне (выполнения) этой функции она просто физически не существует. Если речь не идёт о статических переменных, которые, в некоторых случаях, могут быть заменой глобальным, но внутри этой функции.
Вам, вероятно, стОит посмотреть в сторону объектов.
коллеги, доброго вечера! уже на втором терминале перестало в МЕ отображаться окно итогов компиляции советника индикатора скрипта!!!
помогите настроить.... не понятно толи ок толи не ок и есть ошибки....
после нажатия компилировать - нет итогов
коллеги, доброго вечера! уже на втором терминале перестало в МЕ отображаться окно итогов компиляции советника индикатора скрипта!!!
помогите настроить.... не понятно толи ок толи не ок и есть ошибки....
после нажатия компилировать - нет итогов
Чудеса...
Ctrl+T поможет?
Чудеса...
Ctrl+T поможет?
не помогает - всё включено все утоплено по кнопкам инструменты - окна нет... искал на экране везде...
Чудеса...
Ctrl+T поможет?
Спасибо Артём за помощь...
в общем кому надо лечится кардинальным образом находится файл metaeditor в общей папке в конфиге по ID терминала там в общем и удаляется и потом МЕ при перезапуске терминала начинает с базовых настроек и ок - окно есть!
Доброго времени
На текущем баре нет закрытия, возвращает true
Подскажите пожалуйста в чём ошибка
Доброго времени
На текущем баре нет закрытия, возвращает true
Подскажите пожалуйста в чём ошибка
Доброго времени
На текущем баре нет закрытия, возвращает true
Подскажите пожалуйста в чём ошибка
вот такой вариант посмотрите
Для очень многих вопросов, в тч этого, рекомендую использовать отладчик. Он даст ответ. Не использовать отладчик - не норм.
Спасибо, познавательно но не эффективно
вот такой вариант посмотрите
Не поняв причины, Ваша версия работает, БЛАГОДАРСТВУЮ!!!