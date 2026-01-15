Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 971

Yevhenii Levchenko:
В мт5 при хедж типе счета как сделки открытые шерстить, если в позишин селект только имя инструмента?

Используйте 

ulong  PositionGetTicket( 
   int  index      // номер в списке позиций 
   );
Функция возвращает тикет позиции по индексу в списке открытых позиций и автоматически выбирает эту позицию для дальнейшей работы с ней


 
Alexey Viktorov:

Используйте

Спасибо, Алексей!

Igor Makanu:

в КБ посмотрите, там модератор как под копирку по три кода в день выкладывает - ответ на Ваш вопрос точно видел в его кодах

Я посмотрел... там обьекты как я понимаю используются, а я в С++ далеко пока что от этого

 
Yevhenii Levchenko:

Спасибо, Алексей!

Я посмотрел... там обьекты как я понимаю используются, а я в С++ далеко пока что от этого

Пожалуйста.

Там используются пародии на объекты. Ими забита стандартная библиотека MQL.

[Удален]  
Вопрос про валидацию на маркете по пользовательскому индикатору. Пишет: 


 2016.04.01 11:48:08  cannot open file 'MQL4\indicators\iVAR.ex4
В чем загвоздка, обычно делал по стандартным индикаторам

 
Vladimir Baskakov:
Вопрос про валидацию на маркете по пользовательскому индикатору. Пишет: 



Пользовательский индикатор должен быть интегрирован в тело советника в виде ресурса. Почитайте справку про Ресурсы.
 

Как быть с ошибкой 32767 если я делаю

return(INIT_PARAMETERS_INCORRECT);

... в соответствии с этими правилами https://www.mql5.com/ru/articles/2555


Здесь я не нашел ответа https://www.mql5.com/ru/forum/221341

 

А в чём здесь ошибка? ... я номера не вижу


 

Здравствуйте ,

У меня в мт4 в разделе Навигатор в подразделе Маркет не показывает все советники, только до буквы U и всё .

Что мне надо сделать я не знаю ?

С уважением ,

Скриншоты прилагаю,

Файлы:
4gak6.PNG  19 kb
hug47.PNG  27 kb
 

Какие здесь ошибки, почему отсутствует номер ошибки? Например в журнале тестера стратегий при просмотре > только ошибки - нет ни одной ошибки


 
Alexandr Sokolov:

Какие здесь ошибки, почему отсутствует номер ошибки? Например в журнале тестера стратегий при просмотре > только ошибки - нет ни одной ошибки


Александр, уже стопицот раз обсуждалось что нельзя выгружать советник ни под каким предлогом.

