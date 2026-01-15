Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 971
В мт5 при хедж типе счета как сделки открытые шерстить, если в позишин селект только имя инструмента?
Используйте
Используйте
в КБ посмотрите, там модератор как под копирку по три кода в день выкладывает - ответ на Ваш вопрос точно видел в его кодах
Спасибо, Алексей!
Я посмотрел... там обьекты как я понимаю используются, а я в С++ далеко пока что от этого
Пожалуйста.
Там используются пародии на объекты. Ими забита стандартная библиотека MQL.
Вопрос про валидацию на маркете по пользовательскому индикатору. Пишет:
Как быть с ошибкой 32767 если я делаю
... в соответствии с этими правилами https://www.mql5.com/ru/articles/2555
Здесь я не нашел ответа https://www.mql5.com/ru/forum/221341
А в чём здесь ошибка? ... я номера не вижу
Здравствуйте ,
У меня в мт4 в разделе Навигатор в подразделе Маркет не показывает все советники, только до буквы U и всё .
Что мне надо сделать я не знаю ?
С уважением ,
Скриншоты прилагаю,
Какие здесь ошибки, почему отсутствует номер ошибки? Например в журнале тестера стратегий при просмотре > только ошибки - нет ни одной ошибки
Александр, уже стопицот раз обсуждалось что нельзя выгружать советник ни под каким предлогом.