Alexey Viktorov:

Александр, уже стопицот раз обсуждалось что нельзя выгружать советник ни под каким предлогом.

Извиняюсь, я не знал

 

Я не могу сделать скриншот функцией

ChartScreenShot(ChartID(),"photo",1500,1000,ALIGN_RIGHT);

... ни в одном из форматов который указан в справке (GIF, PNG или BMP)



... и по этой причине я не могу его открыть в Adobe

 

Всех приветствую. Хочу решить такую задачку - написать индикатор, в основе которого два МА, например, МА 10 и МА 15, по этим МА берутся RSI тоже с разными периодами, например RSI 30 и RSI 50, ну и выводятся результат на график в виде двух линии  RSI. Файл индикатора прилагаю, при компиляции ошибок и предупреждений не выдает, но на графике не отображается ничего. Подскажите в чем ошибка(ки). Заранее благодарю за помощь.

Файлы:
Forex_indicator.mq5  13 kb
 
Alexandr Sokolov:

Я не могу сделать скриншот функцией

... ни в одном из форматов который указан в справке (GIF, PNG или BMP)



... и по этой причине я не могу его открыть в Adobe

К имени файла добавьте расширение через точку

 
Artyom Trishkin:

К имени файла добавьте расширение через точку

Как всё просто!) Спасибо большое!

 
petya:

Всех приветствую. Хочу решить такую задачку - написать индикатор, в основе которого два МА, например, МА 10 и МА 15, по этим МА берутся RSI тоже с разными периодами, например RSI 30 и RSI 50, ну и выводятся результат на график в виде двух линии  RSI. Файл индикатора прилагаю, при компиляции ошибок и предупреждений не выдает, но на графике не отображается ничего. Подскажите в чем ошибка(ки). Заранее благодарю за помощь.

Зачем используете return не доходя до конца? Если есть условие тогда да, например

if(...) return(...);
 
Alexandr Sokolov:

Зачем используете return не доходя до конца? Если есть условие тогда да, например

вы имеете ввиду это?

я оставил теперь в самом конце

но ничего не поменялось, увы.

 

Здравствуйте!

Сделал функцию (прикрепил в txt).
Данная функция возвращает 0-тренд вниз 1-тренд вверх на основании японских свечей Heiken Ashi и проч.
(в зависимости от выбранного режима). Так вот, функция работает как надо, кроме участка if(filtr_==full_color).Т.е.
когда требуется "скрестить" и японские свечи и Heiken Ashi для сигнала. Функция "видит" как-будто только японские свечи.

Прошу ПОМОЩИ, если кто может, подскажите в чем здесь секрет. Корректно ли написана функция?

Файлы:
iqvi6.txt  3 kb
 

Как создать указатель на объект внутри элемента класса, который то же является классом


class a{
        a*pointA = a; 
        int a;
};

class b{
public:
        class a;
};


b*pointB = b; //на класс а указатель
a*pointA = b.a;  // указатель на класс а внутри b   // !!! не работает


 Это возможно?

 
Sergey Likho:

Как создать указатель на объект внутри элемента класса, который то же является классом



 Это возможно?

наверное так:

class A
{
public:
   A                 *a;
                     A() { a = GetPointer(this); }

};

class B
{
public:
   A                 a;

}
