Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 972
Александр, уже стопицот раз обсуждалось что нельзя выгружать советник ни под каким предлогом.
Извиняюсь, я не знал
Я не могу сделать скриншот функцией
... ни в одном из форматов который указан в справке (GIF, PNG или BMP)
... и по этой причине я не могу его открыть в Adobe
Всех приветствую. Хочу решить такую задачку - написать индикатор, в основе которого два МА, например, МА 10 и МА 15, по этим МА берутся RSI тоже с разными периодами, например RSI 30 и RSI 50, ну и выводятся результат на график в виде двух линии RSI. Файл индикатора прилагаю, при компиляции ошибок и предупреждений не выдает, но на графике не отображается ничего. Подскажите в чем ошибка(ки). Заранее благодарю за помощь.
К имени файла добавьте расширение через точку
Как всё просто!) Спасибо большое!
Зачем используете return не доходя до конца? Если есть условие тогда да, например
вы имеете ввиду это?
я оставил теперь в самом конце
но ничего не поменялось, увы.
Здравствуйте!
Сделал функцию (прикрепил в txt).
Данная функция возвращает 0-тренд вниз 1-тренд вверх на основании японских свечей Heiken Ashi и проч.
(в зависимости от выбранного режима). Так вот, функция работает как надо, кроме участка if(filtr_==full_color).Т.е.
когда требуется "скрестить" и японские свечи и Heiken Ashi для сигнала. Функция "видит" как-будто только японские свечи.
Прошу ПОМОЩИ, если кто может, подскажите в чем здесь секрет. Корректно ли написана функция?
Как создать указатель на объект внутри элемента класса, который то же является классом
Это возможно?
наверное так: