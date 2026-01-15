Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1849
" отправлять запросы на закрытие пока ордера не закроются" - твои торговые роботы в маркете по таким принципам написаны?
Я же тебе уже говорил, что я рассматриваю нештатную ситуацию. В моих роботах такого нет, поскольку там это ненужно. Читай внимательно мои сообщения, чтобы не писать по несколько раз одну и ту же ерунду!
И ты на вопрос не ответил?
Mihail Matkovskij, 2022.01.06 18:54
Если ты знаешь как "делать не надо", то ты должен знать, как надо делать. Вот и подсказал бы. А пока ты действительно пишешь бесполезные сообщения. Не в обиду.И что, если он 2 - 3 раза вызовет OrderClose, с задержкой в несколько секунд, для одного тикета, то что его за это забранят? По моему, ты действительно пишешь ерунду!
Вот и подсказал бы.
еще на позапрошлой странице написал как не бороться с ветряными мельницами
И ты на вопрос не ответил?
На ту глупость которую ты ляпнул тебе и ответил, узбагойся. Больше на твой троллинг не отвечаю.
Andrey Sokolov, 2022.01.06 19:08
еще на позапрошлой странице написал как не бороться с ветряными мельницами
Сказал же тебе Евгений изначально. Что:
Советник безотказно работает на демо счете безотказно работает на тестере реального счета а вот на реальном счете происходят чудеса : из всей сетки закрываются только те ордера которые с профитом. Ошибок в журнале нет.
Вопрос заключается кто ни будь сталкивался с такой ситуацией в чем вопрос некорректности кода или в кухне брокера????
О каких ошибках ты говоришь? Почему ты такой невнимательный? Всё. Надоело тебе разжевывать очевидное. Научись внимательно читать сообщения, а потом будем разговаривать!
На ту глупость которую ты ляпнул тебе и ответил, узбагойся. Больше на твой троллинг не отвечаю.
Ребята, здесь проблема штатная...мне приходилось сталкиваться с таким
При обработке на сервере реквот и в итоге остаются не закрытые ордера, а повторного запроса на закрытие тоже нет, т.к. уже нет условия для закрытия по профиту.
У меня все роботы закрывают по принципу: есть сигнал к закрытию, собираем все позиции в массив, потом в цикле закрывает до тех пор, пока не останется "0"
Работает безотказно.
Можно и так, но мне кажется через флаг проще, а результат тот же " закрывает до тех пор, пока не останется "0" "
Хотя кому как нравится, тот так и парится)))
тоже примерно так-же. Сигнал к закрытию = виртуальная лимитка , которая в OnTick будет обрабатываться первой.
иначе реквоты задолбают . Чем точнее попадает сигнал тем более там "дергаются" цены.
А кое кто утверждает что нельзя одну и туже позицию закрывать отправлять запрос на закрытие несколько раз. А то "брокер забанит". Первый раз такое слышу, если честно. Конечно, если устроить что-то вроде DDoS-атаки из функции OrderClose... Но и так это не получится, поскольку, все запросы сначала отправляется в очередь. И только потом терминал спокойно их отправляет на сервер один за другим с правильным интервалом. Тем не менее, мне стало интересно, всё таки возможен ли бан в результате частого вызова OrderClose. Но пока все только подтверждают, что нет. Кроме Андрея конечно же.