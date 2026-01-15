Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2615
Добрый день!
Подскажите пожалуйста. Как узнать ID второго графика?
Подробнее: Открыто 2 графика. ID номер текущего графика узнаю при помощи:
А как узнать ID номер второго графика?
Что мешало поставить курсор в редакторе на ChartID() и нажать F1 для вызова справки?
В ней есть ответы практически на все вопросы. С примерами, готовыми для использования:
Справка пишется для всех.
Да мало-ли для кого пишется… Главное кем читается…
И DeepSeek тоже неплохо работает в качестве справочника.
Правда с ним нужно осторожно, и перепроверять. Но черновую работу делает неплохо, если корректно формулировать задания.
Дописал код робота - перевод с МТ4 на МТ5.
Столкнулся в конце вот с чем,
У меня в правом верхнем углу графика отображаются параметры настройки и состояния робота.
Строки все разной длины, и еще длина меняется для разных инструментов и в ходе работы.
В MQL4 проблемы не было. Смещение по оси Х задавалось от правого края графика до конца строки.
В MQL5 опытным путем выяснил, что смещение задается до начала строки. И нужны какие-то танцы с бубном, чтобы привести все к тому виду, который был в МТ4 и который показан на графике.
Можно ли как-то решить проблему без лишних сложностей? Или обязательны танцы с бубном типа измерения длины текста в пикселях (был такой совет...)
Через OBJPROP_CORNER и OBJPROP_ANCHOR не решается?
Через OBJPROP_CORNER и OBJPROP_ANCHOR не решается?
С OBJPROP_ANCHOR пока не знаком, надо посмотреть, что это такое...
P.S. Спасибо. Всё ОК.
С помощью DeepSeek и форума завершил перевод кодом с MQL4 на MQL5 для комплекта из 5 индикаторов и мультифреймового торгового робота.
Все проблемы решены. Все сделал в точности так как хотел и как было сделано в МТ4.
На рисунке рабочая область МТ5 с полным комплектом индикаторов и подключенным торговым роботом.
Особенно приятно было получать дельные и конкретные совета от форумчан. Спасибо им огромное.
Что касается DeepSeek, то это неплохой справочник и инструмент для выполнения черновой работы.
Первые попытки были неудачными. Но потом я выработал следующий алгоритм.
1. Создаю пустую базовую структуру.
2. Наполняю ее содержимым.
При реализации п.2 нужно:
1. Четко, до мелочей, представлять чего ты хочешь.
2. Работать по кускам, давая ИИ мелкие фрагменты текста. Выверять их до мелочей и только потом двигаться дальше.
По принципу «Сделайте мне красиво» не работает.
Есть недостаток. Излишне многословный собеседник. Порой утомляет фонтаном предложений.
В целом, в процессе забываешь, что это не человек, а программа. Общение легко переходит в непринужденную форму, и с шутками, и с руганью (без матов), если несет пургу и упорствует в этом. Но в целом мощный инструмент. Две тысячи с лишним строк кода мультифреймового робота перевел и отладил за три дня.
К сожалению проблемы не закончились.
Во вторник закончил код робота и запустил отладку на демо-счете. Торгую тактику "Линейка ордеров" - робот + ручное правление рисками с добавкой объемов.
За двое суток выловил и устранил два мелких бага, не влияющих на работоспособность робота, но сбивающих алгоритм проведения сделок. Результат за два дня на демо:
Попытался запустить на тестер стратегий. Но наверное у меня кривые руки или тестер не работает для мультифреймовых роботов. В МТ4 не было никаких проблем. Тут же запускаю режим с визуализацией. График идет, робот стоит колом и ничего не считает, и ничего не меняется... В реале работает без проблем.
Есть ли какая идея или совет, с чего начать, чтобы как-то сдвинуть процесс с мертвой точки.
Смотрел документацию, вроде проблем быть не должно... Но тем не менее...
алгоритм
символы должны быть выбраны в обзоре рынка и отображаться во вкладке.
может нет истории по какому либо символу. Откройте его и попереключайте таймфреймы....
все символы откройте во вкладках используемые в роботе.
проверьте еще раз объемы входов и размер счета.
Принты поставьте после ф-ий открытия - что они возвращают во вкладки журнал и эксперты?
Есть ли какая идея или совет, с чего начать, чтобы как-то сдвинуть процесс с мертвой точки
Видя код было бы проще Вам помочь.