Видя код было бы проще Вам помочь.
Не в коде дело, как выяснилось. Дело в тупости. Я не могу запустить тест даже тех роботов, которые в свободном доступе в терминале. Тупо не знаю, с какой стороны подойти к тестеру МТ5. Настолько тупо, что даже не знаю, какой правильный вопрос задать.
А код работает. Торгует себе на демке без всяких проблем. Все функции выполняет как надо.
тогда сначала справку читайте и документацию по тестеру - там все расписано
Вот здесь всё расписано
символы должны быть выбраны в обзоре рынка и отображаться во вкладке.
может нет истории по какому либо символу. Откройте его и попереключайте таймфреймы....
все символы откройте во вкладках используемые в роботе.
проверьте еще раз объемы входов и размер счета.
Принты поставьте после ф-ий открытия - что они возвращают во вкладки журнал и эксперты?
Символы есть. История есть. До открытия не доходит, состояние робота не меняется по мере движения графика. Цифры справа вверху показывают (должны показывать) текущую конфигурацию рынка в каждый момент времени, а они остаются неизменными с момента включения.
включите визуализацию поставьте маленькую скорость теста.
загрузите в принты значения важных переменных и их отсматривайте на предмет значений и соответствий на условия входа выхода из позиций через Журнал тестера.
Print(); используйте
ок ) я знаю
Сделайте скрин как Вы запускаете тестер.
К сожалению проблемы не закончились.
Во вторник закончил код робота и запустил отладку на демо-счете. Торгую тактику "Линейка ордеров" - робот + ручное правление рисками с добавкой объемов.
За двое суток выловил и устранил два мелких бага, не влияющих на работоспособность робота, но сбивающих алгоритм проведения сделок. Результат за два дня на демо:
Попытался запустить на тестер стратегий. Но наверное у меня кривые руки или тестер не работает для мультифреймовых роботов. В МТ4 не было никаких проблем. Тут же запускаю режим с визуализацией. График идет, робот стоит колом и ничего не считает, и ничего не меняется... В реале работает без проблем.
Есть ли какая идея или совет, с чего начать, чтобы как-то сдвинуть процесс с мертвой точки.
Смотрел документацию, вроде проблем быть не должно... Но тем не менее...
Таймер в коде используется?
коллеги кому не сложно посмотрите индикатор во вложении. Вроде ок все и проверяю и делаю. но пока графики не отображает. Компилится исправно и логика вроде ок.
Надо чтобы показывал график спреда в выбранном месяце в текущем году на дневках таймфрейме. Подкачку истории тоже сделал... проверку...
т.е. выбирается месяц и он в текущем году в выбранном месяце рисует график спреда прошлых лет того же месяца, т.е. по сути отображает данные спреда со смещением на текущий год выбранного месяца.
Спред реализовал через разность.
историю загружает но не рисует в выбранном месяце в текущем году данные спреда за прошлые годы - по сути с наложением надо чтобы рисовал в текущем году в выбранном месяце
считает правильно а рисовать не рисует )
Во вложении индикатор - данные получает обрабатывает а рисовать спред не рисует