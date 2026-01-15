Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2613
Красота. То что нужно было.
Осталось подвигать метки для улучшения вида и с этим индикатором тоже всё.
И последний этап - это перевод кода робота. Пока что боюсь даже браться. :)))
Пару слов в пояснение, или зачем все это нужно.
Для тренда недельного цикла текущие уровни системных стопов для алготрейдинга обозначены пунктиром.
Предельные объемы позиции со 100% риском для этих стопов рассчитаны в прямоугольнике. Если в роботе установлен риск меньше, например 5%, то объем открываемой сделки будет в 20 раз меньше предельного.
Это для тренда недельного цикла. Всего наблюдаемых трендов 9, но стопы рассчитываются для семи. Положение их зависит от текущей волатильности рынка, которая через положение стопов определяет объем позиции при заданном процентном риске.
Этот код написал fxsaber, за что ему огромная благодарность
Точно. Я уже думал мозги сломаются или расплавятся. После MQL4 это праздник какой-то... Все сложно и неочевидно, что для дилетанта смерти подобно... )))
Как убрать с графика отображение значков, за которыми не видна собственно цена?
Снимите последнюю галку (вызов через F8)
Пасиб...
Листаю справку, и не могу найти функцию для получения информации:
1. Поддерживает ли сервер закрытие позиции перекрытием
2. Поддерживает ли сервер частичное закрытие позиции
Програмно можно узнать: SYMBOL_ORDER_MODE и SYMBOL_ORDER_CLOSEBY.
Спасибо! Ночью искал - устал видимо. Знаю, что перекрытие должно проверяться, но не мог найти.
А вот частичное закрытие как проверить?
А вот частичное закрытие как проверить?
Всегда работает
Я так же думал.