Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2609
Прикрепите файл кода, я поправлю
Добавлю еще индикатор, с которого берутся данные.
Покажите, очень интересно.
Вот вариант полностью написанный DeepSeek, без моего участия и корректировок.
Первый модуль ИИ рекомендовал вставить перед блоком инициализации, не знаю почему.
Ну а собственно модуль расчета меток в конце.
Вариант менее громоздкий, чем мой, но тоже в общем не маленький...
Прикрепил
Супер!!!
Настолько хорошо, что я даже не хочу спрашивать почему не работало )))
Огромное спасибо.
Теперь у меня не осталось проблем в переводе кода еще одного индикатора и робота.
Наивный вопрос. Если нужен не последний бар, а предыдущий, то запрос будет иметь вид
double VolHT = GetIndicator(handle_swt_m1, 11, 1);
По аналогии с МТ4. Или это так не работает?
Решил оставить ваш вариант формирования меток. Дипсиковский оставлю про запас...
Хотя он вроде бы компактнее, но лень переделывать. Выдохся за сегодняшний день...
Там нет проверки наличия объекта, т.е. каждый раз пытается создать.
В моем варианте если объект уже есть, то вносятся значение текущих данных
по затратам времени, проверка объекта на существование - равнозначна его созданию.
один из самых больших тормозов которые только можно придумать : if (!ObjectFind(...)) ObjectCreate(...)
Я не знаю как в МТ5, но в МТ4 без "if(ObjectFind(...))" на каждом тике ошибка 4200