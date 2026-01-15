Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2620
Вообще, правильным решением для работы с будущими датами - построить кастомный символ, заполнив его календарными торговыми днями, и уже на нём построить график. Мой вариант индикатора позволяет строить график на любом символе, используя два других.
Удачи!
спасибо большое! вкурю сделаю - поделюсь...
Лучше поделитесь пруфами, что в этом есть прок - чёт на глаз не увидел каких то явных закономерностей...
Подскажите пожалста. Заметил что в некоторых стоковых индикаторах в ините IndicatorBuffers есть, а в некоторых нет. Почему так? Нужно ли это прописывать при написании индикаторов?
??
Извините, а можно нормально ответить по сути вопроса? Тема, вроде как, именно для этого.
НЕТ, НЕЛЬЗЯ
по сути - надо экстренно вводить проф.тестирование для допуска во фриланс
и вы не первый раз переадресуете кусочки ваших заказов в "вопросы новичков"...да вы уже не первый год тут, давно пора научиться самому искать решения, читать доки и ставить опыты
Линия рисуется по Bid нормально. У горизонтальной линии нет значения цены?
ObjectGetDouble
Пять переменных должно же быть, а у Вас четыре.
И, скорей всего, нужен вам идентификатор OBJPROP_PRICE
@Aleksey Vyazmikin,
да, но заработало только в таком виде: