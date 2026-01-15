Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2620

Aleksey Vyazmikin #:

Вообще, правильным решением для работы с будущими датами - построить кастомный символ, заполнив его календарными торговыми днями, и уже на нём построить график. Мой вариант индикатора позволяет строить график на любом символе, используя два других.

Удачи!

спасибо большое! вкурю сделаю  - поделюсь...

 
Roman Shiredchenko #:

спасибо большое! вкурю сделаю  - поделюсь...

Лучше поделитесь пруфами, что в этом есть прок - чёт на глаз не увидел каких то явных закономерностей...

 
Aleksey Vyazmikin #:

Лучше поделитесь пруфами, что в этом есть прок - чёт на глаз не увидел каких то явных закономерностей...

Нету тут ничего и никогда не будет.не забивайте голову 
 
Подскажите пожалста. Заметил что в некоторых стоковых индикаторах в ините  IndicatorBuffers есть, а в некоторых нет. Почему так? Нужно ли это прописывать при написании индикаторов?
 
Andrei Sokolov #:
Подскажите пожалста. Заметил что в некоторых стоковых индикаторах в ините  IndicatorBuffers есть, а в некоторых нет. Почему так? Нужно ли это прописывать при написании индикаторов?

??

 
Maxim Kuznetsov #:

??

Извините, а можно нормально ответить по сути вопроса? Тема, вроде как, именно для этого.

 
Andrei Sokolov #:

Извините, а можно нормально ответить по сути вопроса? Тема, вроде как, именно для этого.

НЕТ, НЕЛЬЗЯ

по сути - надо экстренно вводить проф.тестирование для допуска во фриланс

и вы не первый раз переадресуете кусочки ваших заказов в "вопросы новичков"...да вы уже не первый год тут, давно пора научиться самому искать решения, читать доки и ставить опыты

 
Помогите разобраться, при попытке получить значение цены, на которой нарисована линия, получаю ошибку 
"4201 ERR_UNKNOWN_OBJECT_PROPERTY Запрошено неизвестное свойство объекта"


Линия рисуется по Bid нормально. У горизонтальной линии нет значения цены?

double Prise_Line=55;

int init()
  {
 
  ObjectCreate(0,"PriceLine",OBJ_HLINE,0,0,Bid);
  ObjectSet("PriceLine",OBJPROP_COLOR,LimeGreen);
  return(0);
  }
  
int deinit()
  {
   ObjectDelete("PriceLine");

   return(0);
  }

int start()
  {

  ObjectGetDouble(0,"PriceLine",OBJPROP_LEVELVALUE,Prise_Line);
  Comment("\n error=", GetLastError(), "\n PriseLine=",Prise_Line);
  Sleep(2000);
     
  return(0);     
}
Max N #:
ObjectGetDouble 
bool  ObjectGetDouble( 
   long                            chart_id,          // идентификатор графика 
   string                          name,              // имя объекта 
   ENUM_OBJECT_PROPERTY_DOUBLE     prop_id,           // идентификатор свойства 
   int                             prop_modifier,     // модификатор свойства 
   double&                         double_var         // сюда примем значение свойства 
   );

Пять переменных должно же быть, а у Вас четыре.

И, скорей всего, нужен вам идентификатор OBJPROP_PRICE


 

@Aleksey Vyazmikin

да, но заработало только в таком виде: 

Prise_Line=ObjectGetDouble(0,"PriceLine",OBJPROP_PRICE);
