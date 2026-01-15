Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2621
Уважаемый господин, не разводите истерику. Это не для какого-то заказа, просто просматривал что есть в стоке и обратил внимание. Мало того, на практике из-за IndicatorBuffers у меня никогда проблем не было. Доки читал, но там есть неоднозначность, и только по этой причине зашел сюда.
Еще раз: буду благодарен за ответы по сути вопроса, а не за выливание негатива на форум. Всем хорошего дня, люблю вас.
Подскажите пожалста. Заметил что в некоторых стоковых индикаторах в ините IndicatorBuffers есть, а в некоторых нет. Почему так? Нужно ли это прописывать при написании индикаторов?
Если рисуешь объектами, то буферы не нужны.
К примеру, в стоковом Alligator нет IndicatorBuffers. Он рисует не объектами.
Здесь они заданы жестко 3 штуки, а функция IndicatorBuffers делает то же самое, но при помощи неё можно переопределять заданное ранее количество. А надо ли? Так что для нас эти два варианта идентичны.
Есть, через
Здесь они заданы жестко 3 штуки, а функция IndicatorBuffers делает то же самое, но при помощи её можно переопределять заданное ранее количество. А надо ли? Так что для нас эти два варианта идентичны.
Благодарю за внятный ответ по сути вопроса. Только получается они не идентичны
Понятно, IndicatorBuffers нужно если общее количество буферов больше чем в indicator_buffers.