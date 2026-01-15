Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2611
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Типовой код метки без каких-либо проверок. Я даже не подозревал, что они могут понадобиться...
Это функция, покажите обращение к функции
Не понял, это ли вы имеет ввиду... Если не это, поясните. Я пользователь, не программист. Пишу так, для себя... по дилетански.
В основном коде обращение
if(!HideLabels)
Labels();
Вызывается блок меток... Раз в минуту...
В варианте кода, который вы сделали для меня, вы объявляете переменные внутри основного цикла.
Имеет смысл один раз объявить их в глобальной области? Или это неважно?
Пробую определить размер маржинального обеспечения для символа. Вроде все по документации, но выдает ноль. Где ошибка? В результате не рассчитываются объемы сделки.
Для получения информации о размере взимаемой маржи в зависимости от типа и направления ордера используется функция SymbolInfoMarginRate().
Для получения информации о размере взимаемой маржи в зависимости от типа и направления ордера используется функция SymbolInfoMarginRate().
Т.е. эта функция
не работает в принципе?
Т.е. эта функция
не работает в принципе?
SYMBOL_MARGIN_INITIAL
Начальная (инициирующая) маржа обозначает размер необходимых залоговых средств в маржинальной валюте для открытия позиции объемом в один лот. Используется при проверке средств клиента при входе в рынок.
не работает в принципе?
Для получения информации о размере взимаемой маржи в зависимости от типа и направления ордера используется функция SymbolInfoMarginRate().
Посмотрел. Громоздкая конструкция получается для извлечения одной цифры.
Этот вопрос уже поднимался
Попробовал описанную по ссылке конструкцию. Получил тот же ноль. :)