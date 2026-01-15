Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2622
Благодарю за внятный ответ по сути вопроса. Только получается они не идентичны
Понятно, IndicatorBuffers нужно если общее количество буферов больше чем в indicator_buffers.
Вообще ничего не понятно, что значит "больше"
нет
Ну документацию то можно почитать внимательно
Это в mql4, а в mql5 раздельно буферы и отображения.
Я это и написал выше (про мт4).
Вообще ничего не понятно, что значит "больше"
Больше значит что если общее количество буферов больше чем в indicator_buffers, те кроме отображаемых есть еще которые используются для расчетов без отображения.
Не понял суть вашего ответа. Объясните, пж.
Суть его ответа: для начала читайте документацию.
Доки читал, но там есть неоднозначность, и только по этой причине зашел сюда..
Какая там неоднозначность?
Примечание
Количество буферов не может превышать 512, а также не может быть меньше значения, указанного в свойстве #property indicator_buffers. Если пользовательский индикатор требует дополнительных буферов для расчета, то необходимо использовать функцию IndicatorBuffers() для указания общего числа буферов.
Может быть недочитанность?
Может, сразу не увидел. Вы че такие злые?
Добрый день!
Поставил вашу функцию.
ID показывает на первом и втором графике одинаковый ID. Возможно я недосказал, как именно вызываю график. А вызываю два графика я так:
Вместо кавычек в "параметрах", перед запуском вставляю интересующие фин.инструменты
Вот результат:
Да... кто там про справку писал... Пробывал из справки испытать ( в разных вариациях) не работает.