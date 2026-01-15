Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2622

Благодарю за внятный ответ по сути вопроса. Только получается они не идентичны

Понятно, IndicatorBuffers  нужно если общее количество буферов больше чем в indicator_buffers.

Вообще ничего не понятно, что значит "больше"


 
Andrei Sokolov #:

нет

Ну документацию то можно почитать внимательно

Это в mql4, а в mql5 раздельно буферы и отображения.

Alexey Viktorov #:

Ну документацию то можно почитать внимательно

Это в mql4, а в mql5 раздельно буферы и отображения.

Я это и написал выше (про мт4).

 
Vitaly Muzichenko #:

Вообще ничего не понятно, что значит "больше"


Больше значит что  если общее количество буферов больше чем в indicator_buffers, те кроме отображаемых есть еще которые используются для расчетов без отображения.  

 
Andrei Sokolov #:

Не понял суть вашего ответа. Объясните, пж.

Суть его ответа: для начала читайте документацию.
 
Sergey Gridnev #:
Суть его ответа: для начала читайте документацию.
Andrei Sokolov #:

Доки читал, но там есть неоднозначность, и только по этой причине зашел сюда..

 
Andrei Sokolov #:

Какая там неоднозначность?

Примечание

Количество буферов не может превышать 512, а также не может быть меньше значения, указанного в свойстве #property indicator_buffers. Если пользовательский индикатор требует дополнительных буферов для расчета, то необходимо использовать функцию IndicatorBuffers() для указания общего числа буферов.

Может быть недочитанность?

Alexey Viktorov #:

Какая там неоднозначность?

Может быть недочитанность?

Может, сразу не увидел. Вы че такие злые?

 
Мы уставшие😁
 
trader6_1 #:

Добрый день!

Поставил вашу функцию.

void printAllCharts() {
   PrintFormat("Мой %I64d", ChartID());
   long id = ChartFirst();
   while (id > 0) {
      PrintFormat("График %I64d %s %s",
         id,
         ChartSymbol(id),
         EnumToString(ChartPeriod(id))
      );
      id = ChartNext(id);
   }
}

ID показывает на первом и втором графике одинаковый ID. Возможно я  недосказал,  как именно вызываю график. А вызываю два графика я так:

input string x1 = ""; // График  №1 
input string x2 = ""; // График  №2

Вместо кавычек в "параметрах", перед запуском вставляю интересующие фин.инструменты

Вот результат:

Да... кто там про справку писал... Пробывал из справки испытать ( в разных вариациях) не работает.

