без обид, но есть прекрасная штука - фриланс :-) по крайней мере учит точно и полностью формулировать задачу.
а то какая-то ерунда получается - вам помогли, а через 4 минуты(!!) у вас хорошо-забытое-новое пожелания при 0 личных усилий разобраться в коде и продолжить
учит точно и полностью формулировать задачу: не хочу так учиться... )
согласен тут сам еще формирую данные запроса...
уже сформировал....
учит точно и полностью формулировать задачу: не хочу так учиться... )
согласен тут сам еще формирую данные запроса...
уже сформировал....
обратите внимание: здесь не чат-гпт :-)
1. текущий спред нужно строить с прошлого года
Как это с прошлого года, если в прошлом году нет данных за текущий?
2. за прошлые периоды (годы) нужно строить спреды со смещением - на месяц соответствующий выбранному в прошлом году.
Не понял уже совсем... т.е. если указали апрель 2025, то строим начиная с мая 2025?
отдельно история текущего когда - отдельно истории текущего и не надо.
Вы же ранее на скринах показывали нулевой буфер за весь год - уже не нужно?
все будет отображаться в нужном месяце но с отображением делать на месяц прошлого года все спреды и все
Может, я лучше пойму, чего хотите, если скажите, как планируете использовать. А то я не понимаю, как можно данные за 2025 год запихать в 2024... ну разве что синхронизировать по 2024. Или как?
обратите внимание: здесь не чат-гпт :-)
знаю.
лайкнул )
1. Как это с прошлого года, если в прошлом году нет данных за текущий?
2. Не понял уже совсем... т.е. если указали апрель 2025, то строим начиная с мая 2025?
3. Вы же ранее на скринах показывали нулевой буфер за весь год - уже не нужно?
4. Может, я лучше пойму, чего хотите, если скажите, как планируете использовать. А то я не понимаю, как можно данные за 2025 год запихать в 2024... ну разве что синхронизировать по 2024. Или как?
1. вот для примера видите данные с текущего года отображаются на прошлом
2. если указали апрель - то все апрели спреды за все апрели пишем в период АПРЕЛЯ ПРОШЛОГО ГОДА и все.
3. можно нулевой буфер за весь год текущий.
4. Может, я лучше пойму, чего хотите, если скажите, как планируете использовать - торговать в направлении тенденции месячной.
А то я не понимаю, как можно данные за 2025 год запихать в 2024... - это просто для отображения и для более лучшего визуального понимания процесса куда пойдет далее спред типа этого,
там просто отображать текущие данные на периоде прошлого года и линию индикатора подписать что это текущий год 2025 сейчас - ее можно с января и отображать прошлого года как год начался она и отображается на прошлом годе
т.е. в следущем году она будет отображаться также с 1 января 2025 г на тот момент 2026 года 1 января это будет прошлый год 2025 и т.д.
только это спред будет. И визуально его лучше смотреть когда текущий год - со смещением идет на предыдущий.
- ну разве что синхронизировать по 2024 - можно не синхронизировать - просто заполнять значения предыдущими данными если текущие нулевые оказались за счет праздников к примеру.
на моем скрине выше где цифра 1
там участок за весь год и это не спред
а нужен спред
нужно чтобы рисовал спреды за месяц
вот с этого поста моего только спреды рисует ТОЛЬКО НА МЕСЯЦЕ ОДНОМ на периоде прошлого года не на всем году - так и надо - месяц задан во внешних переменных
https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page2618#comment_56724013
тут вы правильно сообщили, что если ввели 12 мес то как рисовать спред на текущем году???
правильно - никак. Это сложно.
Поэтому - тут я вспомнил - надо рисовать декабрь - 12 - все спреды за все года на декабре прошлого 2024 года.
причем остальные месяцы 2024 года можно не заполнять ничем.
ввели декабрь во внешних переменных числом и спреды за 15 лет отобразили в декабре с наслоением друг на друга прошлого года.
вот такая будет картинка видите - апрель - все спреды в апреле отображены
и чтобы захватить и ок отображать и 7 или 8 или 12 мес - то надо их рисовать не в текущем году на шкале времени а на прошлом
году т.е. на 2024 г
тут пока реализовал на шкале текущего года временной - поэтому и не возможно ок отобразить месяцы старше текущего....
отображение спреда на текущий год надо для более лучшего и понятного визуального отображения и сравнения - делать с января прошлого года и все. т.е. все данные текущего спреда сколько есть за текущий год они копируются на предыдущий год и отражаются также - можно с 1 января 2024 года. но это будут данные текущего года.
Индикатор используется на дневном таймфрейме
вот видите я уже спред подсветил текущий год
его значения просто перенести на прошлый год а это обозначение линии оставить. текущий год.
и тогда если май к примеру 5-й месяц ввести - то будет картинка что весь май заполнен графиками прошлых лет спреда и что текущий год график доходит до 16 мая и далее уже можно визуально предполагать куда по статистике пойдет спред этот в текущем году
вот сейчас я май сделал видите он урезан текущей датой крайних котировок - а должен быть полностью заполнен данными спредов прошлых лет.
Это заполнение его предлагаю сделать на мае прошлого года, для более лучшего восприятия картинки и визуального и статистического отсмотра движения спреда
просто перенести на прошлый год
Вам надо всё же подумать и понять про синхронизацию...
В коде у меня достаточно примеров, что бы сделать всё, как понимаете правильным.
Сделал расчёт до конца месяца по календарным датам, если информации нет, то заполняется прошлое значение дельты.
Расчёт в будущее только для дневного TF работает.
Суппер! Спасибо вам большое буду править и смотреть....
Пожалуйста! Донаты приветствуются ;)
Решил домучить, и сделал с выбором месяца в будущем.
Две настройки оставил, отвечают за сплошную рисовку графика - разберётесь.
ОК ) будет чем - задоначу...
спасибо большое буду разбираться в коде
тут тоже ваяю - тема то интересная
ОК ) будет чем - задоначу...
Лучше мне, чем рынку :)
спасибо большое буду разбираться в коде
Пожалуйста!
тут тоже ваяю - тема то интересная
Решили всё же на прошлый год 2025 переносить? Я решил, что это не очень хороший вариант в итоге, так как теряются даты, актуальные для текущего года.
Вообще, правильным решением для работы с будущими датами - построить кастомный символ, заполнив его календарными торговыми днями, и уже на нём построить график. Мой вариант индикатора позволяет строить график на любом символе, используя два других.
Удачи!