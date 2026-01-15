Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2619

Maxim Kuznetsov #:

без обид, но есть прекрасная штука - фриланс :-) по крайней мере учит точно и полностью формулировать задачу.

а то какая-то ерунда получается - вам помогли, а через 4 минуты(!!) у вас хорошо-забытое-новое пожелания при 0 личных усилий разобраться в коде и продолжить

учит точно и полностью формулировать задачу: не хочу так учиться... )

согласен тут сам еще формирую данные запроса...

уже сформировал....

 
Roman Shiredchenko #:

учит точно и полностью формулировать задачу: не хочу так учиться... )

согласен тут сам еще формирую данные запроса...

уже сформировал....

обратите внимание: здесь не чат-гпт :-)

 
Roman Shiredchenko #:

1. текущий спред нужно строить с прошлого года

Как это с прошлого года, если в прошлом году нет данных за текущий?

Roman Shiredchenko #:

2. за прошлые периоды (годы) нужно строить спреды со смещением -  на месяц соответствующий выбранному  в прошлом году.

Не понял уже совсем... т.е. если указали апрель 2025, то строим начиная с мая 2025?

Roman Shiredchenko #:

отдельно история текущего когда - отдельно истории текущего и не надо.

Вы же ранее на скринах показывали нулевой буфер за весь год - уже не нужно?

Roman Shiredchenko #:

все будет отображаться в нужном месяце но с отображением делать на месяц прошлого года все  спреды и все

Может, я лучше пойму, чего хотите, если скажите, как планируете использовать. А то я не понимаю, как можно данные за 2025 год запихать в 2024... ну разве что синхронизировать по 2024. Или как?

 
Maxim Kuznetsov #:

обратите внимание: здесь не чат-гпт :-)

знаю.

лайкнул )

 
Aleksey Vyazmikin #:

1. Как это с прошлого года, если в прошлом году нет данных за текущий?

2. Не понял уже совсем... т.е. если указали апрель 2025, то строим начиная с мая 2025?

3. Вы же ранее на скринах показывали нулевой буфер за весь год - уже не нужно?

4. Может, я лучше пойму, чего хотите, если скажите, как планируете использовать. А то я не понимаю, как можно данные за 2025 год запихать в 2024... ну разве что синхронизировать по 2024. Или как?

1. вот для примера видите данные с текущего года отображаются на прошлом

2. если указали апрель - то все апрели спреды за все апрели пишем в период АПРЕЛЯ ПРОШЛОГО ГОДА и все.

3. можно нулевой буфер за весь год текущий.

4.  Может, я лучше пойму, чего хотите, если скажите, как планируете использовать - торговать в направлении тенденции месячной. 

А то я не понимаю, как можно данные за 2025 год запихать в 2024... -  это просто для отображения и для более лучшего визуального понимания процесса куда пойдет далее спред типа этого,

там просто отображать текущие данные на периоде прошлого года и линию индикатора подписать что это текущий год 2025 сейчас - ее можно с января и отображать прошлого года как год начался она и отображается на прошлом годе

т.е. в следущем году она будет отображаться также с 1 января 2025 г на тот момент 2026 года 1 января это будет прошлый год 2025 и т.д.


только это спред будет. И визуально его лучше смотреть когда текущий год - со смещением идет на предыдущий.

 - ну разве что синхронизировать по 2024 - можно не синхронизировать - просто заполнять значения предыдущими данными если текущие нулевые оказались за счет праздников к примеру.

на моем скрине выше где цифра 1

там участок за весь год и это не спред

а нужен спред

нужно чтобы рисовал спреды за месяц

вот с этого поста моего только спреды рисует ТОЛЬКО НА МЕСЯЦЕ ОДНОМ на периоде прошлого года не на всем году - так и надо - месяц задан во внешних переменных

https://www.mql5.com/ru/forum/160683/page2618#comment_56724013


тут вы правильно сообщили, что если ввели 12 мес то как рисовать спред на текущем году???


правильно - никак. Это сложно.

Поэтому - тут я вспомнил - надо рисовать декабрь  - 12 - все спреды за все года на декабре прошлого 2024 года.

причем остальные месяцы 2024 года можно не заполнять ничем.

ввели декабрь во внешних переменных числом и спреды за 15 лет отобразили в декабре с наслоением друг на друга прошлого года.


вот такая будет картинка видите - апрель - все спреды в апреле отображены


и чтобы захватить и ок отображать и 7 или 8 или 12 мес - то надо их рисовать не в текущем году на шкале времени а на прошлом

году т.е. на 2024 г


тут пока реализовал на шкале текущего года временной - поэтому и не возможно ок отобразить месяцы старше текущего....


отображение спреда на текущий год надо для более лучшего и понятного визуального отображения и сравнения - делать с января прошлого года и все. т.е. все данные текущего спреда сколько есть за текущий год они копируются на предыдущий год и отражаются также - можно с 1 января 2024 года. но это будут данные текущего года. 

Индикатор используется на дневном таймфрейме


вот видите я уже спред подсветил текущий год


его значения просто перенести на прошлый год а это обозначение линии оставить. текущий год.

и тогда если май к примеру 5-й месяц ввести - то будет картинка что весь май заполнен графиками прошлых лет спреда и что текущий год график доходит до 16 мая и далее уже можно визуально предполагать куда по статистике пойдет спред этот в текущем году


вот сейчас  я май сделал видите он урезан текущей датой крайних котировок - а должен быть полностью заполнен данными спредов прошлых лет.

Это заполнение его предлагаю сделать на мае прошлого года, для более лучшего восприятия картинки и визуального и статистического отсмотра движения спреда


Файлы:
SpreadMultiYear.mq5  21 kb
 
Roman Shiredchenko #:
просто перенести на прошлый год

Вам надо всё же подумать и понять про синхронизацию...

В коде у меня достаточно примеров, что бы сделать всё, как понимаете правильным.

Сделал расчёт до конца месяца по календарным датам, если информации нет, то заполняется прошлое значение дельты.

Расчёт в будущее только для дневного TF работает.

Файлы:
SpreadMulti_7.mq5  43 kb
 
Aleksey Vyazmikin #:
Расчёт в будущее только для дневного TF работает.

Суппер! Спасибо вам большое буду править и смотреть....

 
Roman Shiredchenko #:

Суппер! Спасибо вам большое буду править и смотреть....

Пожалуйста! Донаты приветствуются ;)

Решил домучить, и сделал с выбором месяца в будущем.

Две настройки оставил, отвечают за сплошную рисовку графика - разберётесь.


Файлы:
SpreadMulti_8.mq5  49 kb
 
Aleksey Vyazmikin #:

Пожалуйста! Донаты приветствуются ;)

Решил домучить, и сделал с выбором месяца в будущем.

Две настройки оставил, отвечают за сплошную рисовку графика - разберётесь.


ОК ) будет чем - задоначу...

спасибо большое буду разбираться в коде

тут тоже ваяю  - тема то интересная

 
Roman Shiredchenko #:

ОК ) будет чем - задоначу...

Лучше мне, чем рынку :)

Roman Shiredchenko #:

спасибо большое буду разбираться в коде

Пожалуйста!

Roman Shiredchenko #:

тут тоже ваяю  - тема то интересная

Решили всё же на прошлый год 2025 переносить? Я решил, что это не очень хороший вариант в итоге, так как теряются даты, актуальные для текущего года.

Вообще, правильным решением для работы с будущими датами - построить кастомный символ, заполнив его календарными торговыми днями, и уже на нём построить график. Мой вариант индикатора позволяет строить график на любом символе, используя два других.

Удачи!

