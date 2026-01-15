Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2674
ещё спроси зачем он вообще нужен, когда во всех прочих местах вполне обходятся без лишней формы
Ну зачем грубить сарказмом? Вопрос-то актуален. Посмотри:
Приятно код уехал? А если вот так то же самое?
По-моему разница очевидна. Во втором случае вложенность отслеживается в разы проще.
P.S.
В редакторе кода табуляция по умолчанию равна 3 пробелам. В блоке вставки кода сайта она = 8 пробелов. Чем это обусловлено?
Простой эксперимент. Вот участок моего кода. Я просто положил его сюда. Посмотрим, насколько удобны здесь 8 пробелов.
Окончания строк уехали за правую границу окна. Не удобно, абзац.
Ну зачем грубить сарказмом? Вопрос-то актуален
это не грубость, а констатация факта - вставка кода через отдельное окошко(форму) это донельзя устаревший пережиток.
И это на фоне существования ещё одной кнопки "код"
которая впрочем тоже работает мягко говоря загадочно..
Про такое надо постоянно напоминать, иначе веб-деятели то что есть считают вершиной дизайна и юзабилити
Да Виталий, это крайне неудобно. Но почему вы считаете, что нужно писать код непосредственно на странице форума во вкладке <код>?
Я, например всегда пишу только в МЕ и скопированный код вставляю сюда. В таком случае исключается пропуск грубых синтаксических ошибок и оформление как в редакторе МЕ.
Я так не считаю. Но нередки ситуации, когда в код нужно вникнуть, а он на сайте. Приходится его копировать, вызывать редактор и вставлять туда. Потом ещё и табуляцию править. Лишние действия. Не удобно. А всего-то нужно - это изменить 1 цифру, размер табуляции поставить = 2 или 3. Но думаю, что ни кто этого делать не будет. Я уже более 15 лет прошу метаквотесов изменить окно алертов для МТ4. Там нужно всего-навсего сдвинуть мышью поле Memo чуть выше. Но воз и ныне там... Зато мы подключаем к новому терминалу библиотеки таких математических мощностей, которые нужны разьве что единицам пользователей. Такое ощущение, что сотрудники MQ сидят на сдельщине.
А вы разве не пользуетесь форматированием кода?
В МЕ4 тоже такое есть.
Только не простым перебором iMA начиная от 144 до 1597 через 1 ,а с минимальным числом итераций.
Бинарный поиск позволит найти нужную МА за 10 итераций, при условии что чем больше период усреднения, тем МА дальше. Не проверял, что это так.