Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2618
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
О! Спасибо вам большое! буду смотреть сейчас.
Пожалуйста.
вот тут если вводишь месяц старше текущего он ничего не отображает а должен отображать данные исторических спредов в любом месяце текущего года. а данные спреда текущего года отображать с начала года
Такой функционал ранее не описывался :) Поэтому и не реализовывался.
если ввести с текущего месяца года то уже не рисует, а надо чтобы историю прокидывал на выбранный месяц за нужное кол-во лет спреда двух символов
вот к примеру июнь вводишь он не отображает
Сейчас месяц май, и май мой вариант отображает корректно :)
а данные спреда текущего года отображать с начала года
Добавил такой функционал
Пожалуйста.
Такой функционал ранее не описывался :) Поэтому и не реализовывался.
Сейчас месяц май, и май мой вариант отображает корректно :)
вот у меня пока так 1-4 мес ок рисует с 5-го не рисует
надо видимо где то условия ограничения рисования на следующие и текущий месяц убрать...
Добавил такой функционал
сенкс гляну
спасибо вам большое тут тоже рисует ок - но надо чтобы прошлые спреды в месяце текущем и старше (на любом месяце года) в выбранном месяце рисовались. к примеру в 10 мес.
вот к примеру 8 если ввести надо чтобы данные отображались за восьмой месяц в текущем году за выбранные по кол-ву года
текущий месяц историю надо чтобы рисовал до конца месяца мая
если не сложно как время будет посмотрите пжлста
надо чтобы текущий год с начала года спред рисовался.
а за прошлые года за выбранный месяц полностью любой на месяце и на графике текущего года (т.е. со смещением)
надо чтобы текущий год с начала года спред рисовался.
Так на скрине видно, что так и рисуется. Поясните, что не так.
а за прошлые года за выбранный месяц полностью любой на месяце и на графике текущего года (т.е. со смещением)
Как Вы это представляете?
График в правой части имеет сплошную датировку, без праздников и выходных.
Нужно либо рассчитывать время и дату для каждого виртуального бара правей графика, и по ней делать синхронизацию, либо делать отвязку от времени, и считать по барам, относительно, допустим, прошлого года. Это принципиальный вопрос.
1. Так на скрине видно, что так и рисуется. Поясните, что не так.
2. Как Вы это представляете?
График в правой части имеет сплошную датировку, без праздников и выходных.
Нужно либо рассчитывать время и дату для каждого виртуального бара правей графика, и по ней делать синхронизацию, либо делать отвязку от времени, и считать по барам, относительно, допустим, прошлого года. Это принципиальный вопрос.
1. надо с 1 дня по 30 день мая спреды с прошлых лет чтобы рисовались
2. рисуются на прошлом году и заполняются данными с прошлого дня и все. можно на данных с прошлого года изображать (извините упустил этот момент) типа этого
1. надо с 1 дня по 30 день мая спреды с прошлых лет чтобы рисовались
2. рисуются на прошлом году и заполняются данными с прошлого дня и все. можно на данных с прошлого года изображать (извините упустил этот момент) типа этого
без обид, но есть прекрасная штука - фриланс :-) по крайней мере учит точно и полностью формулировать задачу.
а то какая-то ерунда получается - вам помогли, а через 4 минуты(!!) у вас хорошо-забытое-новое пожелания при 0 личных усилий разобраться в коде и продолжить
1. надо с 1 дня по 30 день мая спреды с прошлых лет чтобы рисовались
надо чтобы текущий год с начала года спред рисовался.
Я запутался :)))
2. рисуются на прошлом году и заполняются данными с прошлого дня и все. можно на данных с прошлого года изображать (извините упустил этот момент) типа этого
Может тогда просто подойдёт вариант, когда указываете год и месяц и по прошлому году строится история до текущего года, и отдельно история текущего когда?
Может тогда просто подойдёт вариант, когда указываете год и месяц и по прошлому году строится история до текущего года, и отдельно история текущего когда?
да. спасибо. посмотрю ваш вариант в воскресенье 18.05.2025 г попозже.... пораньше...)
1. текущий спред нужно строить с прошлого года
2. за прошлые периоды (годы) нужно строить спреды со смещением - на месяц соответствующий выбранному в прошлом году.
Я запутался :)))
Может тогда просто подойдёт вариант, когда указываете год и месяц и по прошлому году строится история до текущего года, и отдельно история текущего когда?
Может тогда просто подойдёт вариант, когда указываете год и месяц и по прошлому году строится история до текущего года, и отдельно история текущего когда?
отдельно история текущего когда - отдельно истории текущего и не надо.
все будет отображаться в нужном месяце но с отображением делать на месяц прошлого года все спреды и все