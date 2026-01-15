Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2618

Новый комментарий
 
Roman Shiredchenko #:

О! Спасибо вам большое! буду смотреть сейчас.

Пожалуйста.

Roman Shiredchenko #:

вот тут если вводишь месяц старше текущего он ничего не отображает а должен отображать данные исторических спредов в любом месяце текущего года. а данные спреда текущего года отображать с начала года

Такой функционал ранее не описывался :) Поэтому и не реализовывался.

Roman Shiredchenko #:

если ввести с текущего месяца года то уже не рисует, а надо чтобы историю прокидывал на выбранный месяц за нужное кол-во лет спреда двух символов


вот к примеру июнь вводишь он не отображает

Сейчас месяц май, и май мой вариант отображает корректно :)

 
Roman Shiredchenko #:
а данные спреда текущего года отображать с начала года

Добавил такой функционал

Файлы:
SpreadMulti_6.mq5  33 kb
 
Aleksey Vyazmikin #:

Пожалуйста.

Такой функционал ранее не описывался :) Поэтому и не реализовывался.

Сейчас месяц май, и май мой вариант отображает корректно :)

вот у меня пока так 1-4 мес ок рисует с 5-го не рисует


надо видимо где то условия ограничения рисования на следующие и текущий месяц убрать...

Файлы:
SpreadMultiYear.mq5  21 kb
 
Aleksey Vyazmikin #:

Добавил такой функционал

сенкс гляну

спасибо вам большое тут тоже рисует ок - но надо чтобы прошлые спреды в месяце текущем и старше (на любом месяце года) в выбранном месяце рисовались. к примеру в 10 мес.


вот к примеру 8 если ввести надо  чтобы данные отображались за восьмой месяц в текущем году за выбранные по кол-ву года

 

текущий месяц историю надо чтобы рисовал до конца месяца мая

если не сложно как время будет посмотрите пжлста

надо чтобы текущий год с начала года спред рисовался.

а за прошлые года за выбранный месяц полностью любой на месяце и на графике текущего года (т.е. со смещением)

Файлы:
SpreadMulti_6.mq5  33 kb
 
Roman Shiredchenko #:

надо чтобы текущий год с начала года спред рисовался.

Так на скрине видно, что так и рисуется. Поясните, что не так.

Roman Shiredchenko #:

а за прошлые года за выбранный месяц полностью любой на месяце и на графике текущего года (т.е. со смещением)

Как Вы это представляете?

График в правой части имеет сплошную датировку, без праздников и выходных.

Нужно либо рассчитывать время и дату для каждого виртуального бара правей графика, и по ней делать синхронизацию, либо делать отвязку от времени, и считать по барам, относительно, допустим, прошлого года. Это принципиальный вопрос.

 
Aleksey Vyazmikin #:

1. Так на скрине видно, что так и рисуется. Поясните, что не так.

2. Как Вы это представляете?

График в правой части имеет сплошную датировку, без праздников и выходных.

Нужно либо рассчитывать время и дату для каждого виртуального бара правей графика, и по ней делать синхронизацию, либо делать отвязку от времени, и считать по барам, относительно, допустим, прошлого года. Это принципиальный вопрос.

1. надо с 1 дня по 30 день мая спреды с прошлых лет чтобы рисовались

2. рисуются на прошлом году и заполняются данными с прошлого дня и все. можно на данных с прошлого года изображать (извините упустил этот момент)  типа этого


 
Roman Shiredchenko #:

1. надо с 1 дня по 30 день мая спреды с прошлых лет чтобы рисовались

2. рисуются на прошлом году и заполняются данными с прошлого дня и все. можно на данных с прошлого года изображать (извините упустил этот момент)  типа этого


без обид, но есть прекрасная штука - фриланс :-) по крайней мере учит точно и полностью формулировать задачу.

а то какая-то ерунда получается - вам помогли, а через 4 минуты(!!) у вас хорошо-забытое-новое пожелания при 0 личных усилий разобраться в коде и продолжить

 
Roman Shiredchenko #:
1. надо с 1 дня по 30 день мая спреды с прошлых лет чтобы рисовались
Roman Shiredchenko #:
надо чтобы текущий год с начала года спред рисовался.

Я запутался :)))

Roman Shiredchenko #:

2. рисуются на прошлом году и заполняются данными с прошлого дня и все. можно на данных с прошлого года изображать (извините упустил этот момент)  типа этого

Может тогда просто подойдёт вариант, когда указываете год и месяц и по прошлому году строится история до текущего года, и отдельно история текущего когда?

Файлы:
SpreadMulti_6.mq5  33 kb
 
Aleksey Vyazmikin #:
Может тогда просто подойдёт вариант, когда указываете год и месяц и по прошлому году строится история до текущего года, и отдельно история текущего когда?

да. спасибо.  посмотрю ваш вариант в воскресенье 18.05.2025 г попозже.... пораньше...)


1. текущий спред нужно строить с прошлого года

2. за прошлые периоды (годы) нужно строить спреды со смещением -  на месяц соответствующий выбранному  в прошлом году.

 
Aleksey Vyazmikin #:

Я запутался :)))

Может тогда просто подойдёт вариант, когда указываете год и месяц и по прошлому году строится история до текущего года, и отдельно история текущего когда?

Может тогда просто подойдёт вариант, когда указываете год и месяц и по прошлому году строится история до текущего года, и отдельно история текущего когда?

отдельно история текущего когда - отдельно истории текущего и не надо.

все будет отображаться в нужном месяце но с отображением делать на месяц прошлого года все  спреды и все

1...261126122613261426152616261726182619262026212622262326242625...2693
Новый комментарий