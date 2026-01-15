Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2610
Предположим, у нас есть индикатор с именем "IndName_1.1". Могу ли я в коде этого индикатора вызывать iCustom(Symbol(),TimeFrame,"IndName_1.1",список параметров,номер буффера)? То есть, могу ли я в коде индикатора вызывать этот же индикатор рекурсивно? Это МТ4.
Да
Пример RSI MTF
Спасибо.
Вопрос действительно был тупой, можно было просто проверить... :)
Tretyakov Rostyslav #:
Пример RSI MTF
Спасибо, но мне не подошло. Я проверил - мой индикатор подвесил терминал напрочь. По-ходу, получилась бесконечная рекурсия.
Ну если не задать условия - то будет бесконечно
Нужны отдельные циклы.
Там нет проверки наличия объекта, т.е. каждый раз пытается создать.
В моем варианте если объект уже есть, то вносятся значение текущих данных
Может по незнанию, но никогда не заморачивался такого рода проблемой.
На что это влияет? Или это важно только для MQL5?
На что это влияет? Или это важно только для MQL5?
На счет MQL5 не знаю, но в 4 забивает лог ошибкой до огромных размеров
На счет MQL5 не знаю, но в 4 забивает лог ошибкой до огромных размеров
Хз. Сейчас посмотрел логи на МТ4. У меня там открыто 10 графиков, каждый обвешан кучей меток, обновляемых каждую минуту без проверки.
Логи чистые, сообщений об ошибках нет. Может я не там смотрю?
Типовой код метки без каких-либо проверок. Я даже не подозревал, что они могут понадобиться...