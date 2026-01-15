Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2608
У меня немного другой. ИИ-ассистент нарисовал.
Самый хреновый вариант, это общение с искусственным идиотизмом. Я ещё ни разу не встречал приемлевого варианта кода написанного ИИ.А этот индикатор "SWT" переписан на MQL5 ?
Да, есть проблемы. Но метки отрисовал хорошо. Остальное дерьмо.
Индикатор SWT переписан. Там ничего сложного нет и все внутри, без внешних вызовов. Поэтому проблем не было.
С другими были, но нашлось простое решение.
Покажите, очень интересно.
Обязательно покажу. Я просто сейчас закопался в этом коде. Тот нужно разыскать... Но я сделаю и покажу.
Совсем зашился.
Код нормально считается, но при переключении на график недельного масштаба выскакивают непонятные ошибки. И на Н4 тоже что-то непонятное... Похоже зависает.
Хотя от т/ф вообще не должно зависеть. Не могу понять где причина сбоя.
Коды меток вывода не привожу из-за громоздкости.
Графики Н1, Н4, D1 и W1.
Я не понимаю зачем Вам создавать буферы если они не отображаются
выскакивают непонятные ошибки
Судя по скрину нет данных
добавьте в OnInit() код проверки хендлов
Я даже не чайник.
Первое что посоветовали и заработало.
Если есть более простое решение буду признателен.
if(handle_swt_m1 == INVALID_HANDLE||handle_swt_m5 == INVALID_HANDLE||handle_swt_m15 == INVALID_HANDLE||handle_swt_h1 == INVALID_HANDLE ||handle_swt_h4 == INVALID_HANDLE||handle_swt_d1 == INVALID_HANDLE||handle_swt_w1 == INVALID_HANDLE) { Print("Can't load indicator."); return INIT_FAILED; }
Данные берутся с индикатора в нижнем окне. Там вроде все норм.
Проверку добавлю
Прикрепите файл кода, я поправлю
Прикрепил