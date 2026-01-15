Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2612
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Громоздкая конструкция получается для извлечения одной цифры.
Не все так просто дается
Попробовал описанную по ссылке конструкцию. Получил тот же ноль. :)
На мой взгляд лучше использовать OrderCheck() и читать структуру
Для получения информации о размере взимаемой маржи в зависимости от типа и направления ордера используется функция SymbolInfoMarginRate().
Нагородил я какой-то фигни. Получается в результате единица )))
а должно быть для золота примерно 678 при плече 1:500.
Что не так? Кто может подсказать?
margin; // Маржевые требования
Мне нужен один единственный параметр, записанный в переменную для дальнейшего использования.
Аналог операции
marga = MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED);
Мне нужен один единственный параметр, записанный в переменную для дальнейшего использования.
Аналог операции
marga = MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED);
Мне нужен один единственный параметр, записанный в переменную для дальнейшего использования.
Аналог операции
marga = MarketInfo(Symbol(), MODE_MARGINREQUIRED);
А дальше? Что делать с этим параметром? Используя его посчитать маржу для открываемой позиции?
А дальше? Что делать с этим параметром? Используя его посчитать маржу для открываемой позиции?
А дальше много чего...
На него завязаны расчеты рисков, выбор стопа и т.д.
double MARGINREQUIRED=GetMarginRequired(_Symbol,SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_BID)+(SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_SPREAD)*SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT)/2.0));//MarketInfo(_Symbol,MODE_MARGINREQUIRED); -- double GetMarginRequired(string symb, double price) { double MarginInit, MarginMain; return((price!=0 && SymbolInfoMarginRate(symb,ORDER_TYPE_BUY,MarginInit,MarginMain))?MarginInit*price* SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)/(SymbolInfoDouble(symb,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)):0); }
Виталий, супер. Спасибо.
Все отлично.
Красота. То что нужно было.
Осталось подвигать метки для улучшения вида и с этим индикатором тоже всё.
И последний этап - это перевод кода робота. Пока что боюсь даже браться. :)))
Виталий, супер. Спасибо.
Все отлично.
Этот код написал fxsaber, за что ему огромная благодарность