Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 614
Ну наконец-то... наконец-то полосочки! я уж думал никогда не дождусь... давно уже пора было про них упомянуть... люди бы не страдали на заводах... столько лет зря прожили в страданиях...
И заметь, по феншую, всё как ты любишь, на графике)))
скоро запануем?
Именно так))) Жадность же, хочется отжать каждый движняк по маскимуму, да и уже отжатое правильно защитить, а ориентира надёжного для отжатия максимума нет. Ваяю потихоньку последний штрих. А то вдруг хорошо зайдёт, дык ишшо и Неколлину пирамидку тудой пристроить получится?)))
А вот тут есть "временный" Грааль. Там даже подписано, где именно.
Будет сложно, конечно)) Тип счета без хеджирования. Но это не проблема. Вывезем.
План такой:
1. Выходим в небольшой плюс (1000 р.), с выводом.
2. Оставляем небольшую сумму, 500 р., чтобы запас "был на минус". Ставим максимальное плечо.
3. Выходим в астрал) Это и есть цель. Большего и не нужно от этого астрала.
Ну что, с целями определились. Реализуем же.
Японская мать, Грааль выскользнул из рук и разбился, посоны.
да не... вроде всё нормально пока
Ах ты паразит этакий))
надо было ПРОСТО реверсить сделки хехе