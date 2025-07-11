Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 614

transcendreamer:
Ну наконец-то... наконец-то полосочки! я уж думал никогда не дождусь... давно уже пора было про них упомянуть... люди бы не страдали на заводах... столько лет зря прожили в страданиях...

И заметь, по феншую, всё как ты любишь, на графике)))

 
benzovoz:

скоро запануем?

 
transcendreamer:

Именно так))) Жадность же, хочется отжать каждый движняк по маскимуму, да и уже отжатое правильно защитить, а ориентира надёжного для отжатия максимума нет. Ваяю потихоньку последний штрих. А то вдруг хорошо зайдёт, дык ишшо и Неколлину пирамидку тудой пристроить получится?)))

[Удален]  

 

А вот тут есть "временный" Грааль. Там даже подписано, где именно.

[Удален]  

Будет сложно, конечно)) Тип счета без хеджирования. Но это не проблема. Вывезем. 

План такой: 

1. Выходим в небольшой плюс (1000 р.), с выводом.

2. Оставляем небольшую сумму, 500 р., чтобы запас "был на минус". Ставим максимальное плечо.

3. Выходим в астрал) Это и есть цель. Большего и не нужно от этого астрала.

Ну что, с целями определились. Реализуем же.

 
Gradalis Astralis Sanctum, новые аспекты оккультного эонического трейдинга...
[Удален]  

Японская мать, Грааль выскользнул из рук и разбился, посоны.

 
gobirzharf:

да не... вроде всё нормально пока

[Удален]  
transcendreamer:

Ах ты паразит этакий)) 

 
gobirzharf:

надо было ПРОСТО реверсить сделки хехе

