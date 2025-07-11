Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 620

Renat Akhtyamov:
не надо выдумывать правила

парный трейдинг - это уже трейдинг на дельте лока из трех валютных пар треугольника
тот кто умеет разруливать, тот победит и треугольник
последнее - самое сложное
когда я это смог, заполучил запрет на ввод денег на счет


вот и ты будешь говорить после этого что ты не пророк??? это просто смешно... 

все знают что только настоящие пророки могут разруливать локи

 
Renat Akhtyamov:

да я уже понял

лучше бы молчал тогда...

нет ты ещё не осознал что в этой теме нет никого кроме дримера

 
transcendreamer:

нет ты ещё не осознал что в этой теме нет никого кроме дримера

да ладно...

я тебе скажу так. 

ты слишком круто заморочился математикой

цена ходит по профиту, т.е. стоимость пункта на приращение

вот и все

нарисуй индикатор, который покажет все три пары

ну, естественно что стоимость пункта считать придется функцией

прикинь Эквити треугольника, увидишь линию отрисованную по линейке

соответственно, лот = стоимость пункта
 

фокус: если разрулить лок, то можно снизить убытки. Но если лок только в уме(виртуальный), то получается прибыль

 
Renat Akhtyamov:

да ладно...

я тебе скажу так. 

ты слишком круто заморочился математикой

цена ходит по профиту, т.е. стоимость пункта на приращение

вот и все

нарисуй индикатор, который покажет все три пары

ну, естественно что стоимость пункта считать придется функцией

соответственно, лот = стоимость пункта

как это цена ходит по профиту? это стоимость позиции зависит от цены и стоимости пункта, хотя на самом деле по правильному надо считать через объёмы контрактов

 
transcendreamer:

как это цена ходит по профиту? это стоимость позиции зависит от цены и стоимости пункта, хотя на самом деле по правильному надо считать через объёмы контрактов

сказал же - Эквити треугольника посмотри

евро+чиф+бакс

контракты тут можно опустить, т.к. равны

с енькой - да, там согласен

математика нужна будет только для того, чтобы экви попёрла вверх, а не шла по горизонту.

и этот треугольник "будет выпит"

 
Maxim Kuznetsov:

фокус: если разрулить лок, то можно снизить убытки. Но если лок только в уме(виртуальный), то получается прибыль

так собственно "разруливание" это просто открытие новой позиции (изменение чистой валютной позиции)

 
Renat Akhtyamov:

я не согласен

и тоже создатель

transcendreamer:

и кстати Никола это я, напоминаю на всякий случай

transcendreamer:

Джокер это кстати тоже я

Нифига себе у вас тут разборки!  Не верьте им, это я фантомас.

 
Renat Akhtyamov:

сказал же - Эквити треугольника посмотри

ну так это же тлен тленный настолько тлен что даже совсем тлен

 
transcendreamer:

ну так это же тлен тленный настолько тлен что даже совсем тлен

ты же математик ;)

выше зеленым

модель стратегии - доработка индикатора, в котором экви пойдет вверх

экви по горизонту доказывает, что треугольник - это лок

