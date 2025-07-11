Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 620
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не надо выдумывать правила
парный трейдинг - это уже трейдинг на дельте лока из трех валютных пар треугольника
тот кто умеет разруливать, тот победит и треугольник
последнее - самое сложное
когда я это смог, заполучил запрет на ввод денег на счет
вот и ты будешь говорить после этого что ты не пророк??? это просто смешно...
все знают что только настоящие пророки могут разруливать локи
да я уже понял
лучше бы молчал тогда...
нет ты ещё не осознал что в этой теме нет никого кроме дримера
нет ты ещё не осознал что в этой теме нет никого кроме дримера
да ладно...
я тебе скажу так.
ты слишком круто заморочился математикой
цена ходит по профиту, т.е. стоимость пункта на приращение
вот и все
нарисуй индикатор, который покажет все три пары
ну, естественно что стоимость пункта считать придется функцией
прикинь Эквити треугольника, увидишь линию отрисованную по линейкесоответственно, лот = стоимость пункта
фокус: если разрулить лок, то можно снизить убытки. Но если лок только в уме(виртуальный), то получается прибыль
да ладно...
я тебе скажу так.
ты слишком круто заморочился математикой
цена ходит по профиту, т.е. стоимость пункта на приращение
вот и все
нарисуй индикатор, который покажет все три пары
ну, естественно что стоимость пункта считать придется функциейсоответственно, лот = стоимость пункта
как это цена ходит по профиту? это стоимость позиции зависит от цены и стоимости пункта, хотя на самом деле по правильному надо считать через объёмы контрактов
как это цена ходит по профиту? это стоимость позиции зависит от цены и стоимости пункта, хотя на самом деле по правильному надо считать через объёмы контрактов
сказал же - Эквити треугольника посмотри
евро+чиф+бакс
контракты тут можно опустить, т.к. равны
с енькой - да, там согласен
математика нужна будет только для того, чтобы экви попёрла вверх, а не шла по горизонту.
и этот треугольник "будет выпит"
фокус: если разрулить лок, то можно снизить убытки. Но если лок только в уме(виртуальный), то получается прибыль
так собственно "разруливание" это просто открытие новой позиции (изменение чистой валютной позиции)
я не согласен
и тоже создатель
и кстати Никола это я, напоминаю на всякий случай
Джокер это кстати тоже я
Нифига себе у вас тут разборки! Не верьте им, это я фантомас.
сказал же - Эквити треугольника посмотри
ну так это же тлен тленный настолько тлен что даже совсем тлен
ну так это же тлен тленный настолько тлен что даже совсем тлен
ты же математик ;)
выше зеленым
модель стратегии - доработка индикатора, в котором экви пойдет вверх
экви по горизонту доказывает, что треугольник - это лок