Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 613
Вот интересно, у Николлы была выстроенна пирамида по фунту м15 в бай, вчера на нонфармах фунт пошёл вниз, и по идее он должен был залочить пирамиду, и выстроить новую в шорт. Вечером же после отработки шортовой пирамиды был снова поход вверх, и вполне возможно было место разлочить баевскую пирамиду.
на откате - сработала защитная селка(лок) - только я проспал обратный откат :))) - откусил всего 3 пункта на обратке - при 50пп поставил БУ на локе - и дальше не проследил - а вернулся - лок уже отбился и в профитную зону цена вернулась - а так то да, 100пп вниз и 100пп вверх прокатилось мимо...
Пророк жив! Слава Пророку!
Хотите инсайд? В него все равно никто не поверит же, потому можно и сказать.
Крипта. Там бабосы сейчас. Взлетит скоро. Тока через оф. биржи.
На слухах решил вернуть слитое? ))))
Слитое уже слито. И норм. Новое надо заработать - это можно)
Слитое уже слито. И норм. Новое надо заработать - это можно)
практически повторяет поведение фунта на вчерашних нонфармах :) прикольно :)
Мне кажется или по этим полосочкам можно шпилить не хуже чем по Неколлиным "клеточкам"? А может даже и лучше?)))
А я вот не стыжусь, что пашу на заводе как папа Карла.
За то - кормят хорошо, даже талоны на двойные порции выдают и молоко за вредность. Морда у меня стала круглая и какая-то красная, но девушкам нравится.
Опять-таки, выдают спецодежду, в которой я и по городу хожу.
А Грааль... Да, хотелось бы его узреть, конечно. Может, кто и смилуется - покажет. Ждем.
И правильно делаете, что не стыдитесь. Любой труд и даже на заводе достоин уважения и облагораживает человека. А быть благородным это никогда не стыдно. ) Некоторые наоборот, спекуляцию на бирже или форексе считают постыдным занятием.