Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 613

Новый комментарий
 
Anatolii Zainchkovskii:
Вот интересно, у Николлы была выстроенна пирамида по фунту м15 в бай, вчера на нонфармах фунт пошёл вниз, и по идее он должен был залочить пирамиду, и выстроить новую в шорт. Вечером же после отработки шортовой пирамиды был снова поход вверх, и вполне возможно было место разлочить баевскую пирамиду.
Вот интересно всё это увидеть с подробным описанием.

на откате - сработала защитная селка(лок) - только я проспал обратный откат :))) - откусил всего 3 пункта на обратке - при 50пп поставил БУ на локе - и дальше не проследил - а вернулся - лок уже отбился и в профитную зону цена вернулась - а так то да, 100пп вниз и 100пп вверх прокатилось мимо...

 

Пророк жив! Слава Пророку! 

[Удален]  

Хотите инсайд? В него все равно никто не поверит же, потому можно и сказать.

Крипта. Там бабосы сейчас. Взлетит скоро. Тока через оф. биржи. 

 
gobirzharf:

Хотите инсайд? В него все равно никто не поверит же, потому можно и сказать.

Крипта. Там бабосы сейчас. Взлетит скоро. Тока через оф. биржи. 

На слухах решил вернуть слитое? ))))
 Мда, а что, вполне нормальный подход, каждый день пускать слух и наберётся толпа которая двинет )
[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:
На слухах решил вернуть слитое? ))))
 Мда, а что, вполне нормальный подход, каждый день пускать слух и наберётся толпа которая двинет )

Слитое уже слито. И норм. Новое надо заработать - это можно)

 
gobirzharf:

Слитое уже слито. И норм. Новое надо заработать - это можно)

практически   повторяет поведение фунта на вчерашних нонфармах :) прикольно :)

 

Мне кажется или по этим полосочкам можно шпилить не хуже чем по Неколлиным "клеточкам"? А может даже и лучше?)))

Файлы:
USDCHFH1.png  34 kb
 
Ну наконец-то... наконец-то полосочки! я уж думал никогда не дождусь... давно уже пора было про них упомянуть... люди бы не страдали на заводах... столько лет зря прожили в страданиях...
 

А я вот не стыжусь, что пашу на заводе как папа Карла.

За то - кормят хорошо, даже талоны на двойные порции выдают и молоко за вредность. Морда у меня стала круглая и какая-то красная, но девушкам нравится.

Опять-таки, выдают спецодежду, в которой я и по городу хожу.

А Грааль... Да, хотелось бы его узреть, конечно. Может, кто и смилуется - покажет. Ждем.

 
Alexander_K:

А я вот не стыжусь, что пашу на заводе как папа Карла.

За то - кормят хорошо, даже талоны на двойные порции выдают и молоко за вредность. Морда у меня стала круглая и какая-то красная, но девушкам нравится.

Опять-таки, выдают спецодежду, в которой я и по городу хожу.

А Грааль... Да, хотелось бы его узреть, конечно. Может, кто и смилуется - покажет. Ждем.

И правильно делаете, что не стыдитесь. Любой труд и даже на заводе достоин уважения и облагораживает человека. А быть благородным это никогда не стыдно. ) Некоторые наоборот, спекуляцию на бирже или форексе считают постыдным занятием.

1...606607608609610611612613614615616617618619620...885
Новый комментарий