Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 610

khorosh: 

Почему всё, что фиксировать убыток допустим на уровне 25% запрещено?

как бы тебе сказать ...   - убыток будешь закрывать в 4 раза чаще ( 100% / 25% = 4 )

арифметика однако  ммм.......

 
Samburr:

как бы тебе сказать ...   - убыток будешь закрывать в 4 раза чаще ( 100% / 25% = 4 )

арифметика однако  ммм.......

арифметика однако  ммм.......

Нестыковочка, однако. Из моей практики использования советников на реале: советник с мартингейлом может работать до первого убытка от 1.5 года и более.

 
Samburr:

в мартине же арифметика - а ее ты не победишь, всегда будет 50/50

да и где в мартине преимущество ???  - ты щипаешь по чуть-чуть, рискуя потерять все

Можно щипать и по чуть-чуть, но часто. Изредка закрывая убыток в 25%. В целом прибыль может быть очень даже неплохая.

Вот результаты теста одного из моих последних эксперта. С мая 2016 г. Оптимизатор не использовался.


 

мартин с 16 года и не слил, при +1800%        ......?

вот так вот - пообщаешься с челом, а у него тоже свой грааль

transcendreamer - разве еще не оформил рамочку для нового хрАаля ....

 

Не успеваю оформлять... Граалей становится прямо очень много...

в целом показатель ПФ стабильно выше 3 на репрезентативном инвестиционном интервале это конечно замечательно как и доходность более 1800% (если это достоверные данные)

но хочу заметить что нельзя всё время циклиться на деньгах - так нельзя достичь просветления!

нынче вот один уважаемый аколит Баблокоса заметил с тоской в голосе что потратил полчаса на беседу и не смог получить достаточное финансирование

это заслуживает сожаления

во-первых всё равно скорее всего слил в очередной раз почти наверняка

во-вторых - это так не работает... сначала архетипы а потом деньги

в-третьих он решительно отказался вернуться в Секту и поэтому тем более обречён на изгнание (к тому же голодать бывает полезно)

Грааль ты можешь не найти - но в Секте состоять обязан!

истинный зелот Грааля не думает о презренном металле но думает лишь о качестве своей стратегии

 
Samburr:

мартин с 16 года и не слил, при +1800%        ......?

вот так вот - пообщаешься с челом, а у него тоже свой грааль

transcendreamer - разве еще не оформил рамочку для нового хрАаля ....

Не ожидал, что вы так быстро прекратите доказывать обратное.  Большинство, получив некоторый неудачный опыт использования мартингейла в его простейшем варианте, готовы спорить до отупения, не понимая что, чтобы получить результат с использованием мартингейла или без него, нужно очень много работать. А быстро никогда ничего не получается.

 
transcendreamer:

в целом показатель ПФ стабильно выше 3 на репрезентативном инвестиционном интервале это конечно замечательно как и доходность более 1800% (если это достоверные данные)


Достоверность адекватна достоверности тестера. Понимаю, что результаты на реале могут быть другими. Но, если даже 2 раза в год придётся закрывать убыток в 25%, то рентабельность этого эксперта всё-таки будет приемлемой.

 
khorosh:

Достоверность адекватна достоверности тестера. Понимаю, что результаты на реале могут быть другими. Но, если даже 2 раза в год придётся закрывать убыток в 25%, то рентабельность этого эксперта всё-таки будет приемлемой.

В этом случае можно моделировать торговый цикл длиной в полгода и оценивать весь интервал как одну большую мегасделку

 
 
 
Сегодня прочитал статейку про индикатор Баффета, ну типа рынок перегрет по нему и т.д. Ну суть не в этом, что то торкнуло что по описанию индюка можно что то подобное подобрать и для форекса, минут 15 пошарился в описаниях индюков из терминала - и таки да, есть и вроде не один, вовремя грибочки подоспели, даже для пипсовки гуд, и для Неколлиных пирамидок тоже. Но если что - я ничего не писал, это грибы и мой кот по клаве побегал)))
