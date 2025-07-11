Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 610
Почему всё, что фиксировать убыток допустим на уровне 25% запрещено?
как бы тебе сказать ... - убыток будешь закрывать в 4 раза чаще ( 100% / 25% = 4 )
арифметика однако ммм.......
Нестыковочка, однако. Из моей практики использования советников на реале: советник с мартингейлом может работать до первого убытка от 1.5 года и более.
в мартине же арифметика - а ее ты не победишь, всегда будет 50/50
да и где в мартине преимущество ??? - ты щипаешь по чуть-чуть, рискуя потерять все
Можно щипать и по чуть-чуть, но часто. Изредка закрывая убыток в 25%. В целом прибыль может быть очень даже неплохая.
Вот результаты теста одного из моих последних эксперта. С мая 2016 г. Оптимизатор не использовался.
мартин с 16 года и не слил, при +1800% ......?
вот так вот - пообщаешься с челом, а у него тоже свой грааль
transcendreamer - разве еще не оформил рамочку для нового хрАаля ....
Не успеваю оформлять... Граалей становится прямо очень много...
в целом показатель ПФ стабильно выше 3 на репрезентативном инвестиционном интервале это конечно замечательно как и доходность более 1800% (если это достоверные данные)
но хочу заметить что нельзя всё время циклиться на деньгах - так нельзя достичь просветления!
нынче вот один уважаемый аколит Баблокоса заметил с тоской в голосе что потратил полчаса на беседу и не смог получить достаточное финансирование
это заслуживает сожаления
во-первых всё равно скорее всего слил в очередной раз почти наверняка
во-вторых - это так не работает... сначала архетипы а потом деньги
в-третьих он решительно отказался вернуться в Секту и поэтому тем более обречён на изгнание (к тому же голодать бывает полезно)
Грааль ты можешь не найти - но в Секте состоять обязан!
истинный зелот Грааля не думает о презренном металле но думает лишь о качестве своей стратегии
Не ожидал, что вы так быстро прекратите доказывать обратное. Большинство, получив некоторый неудачный опыт использования мартингейла в его простейшем варианте, готовы спорить до отупения, не понимая что, чтобы получить результат с использованием мартингейла или без него, нужно очень много работать. А быстро никогда ничего не получается.
в целом показатель ПФ стабильно выше 3 на репрезентативном инвестиционном интервале это конечно замечательно как и доходность более 1800% (если это достоверные данные)
Достоверность адекватна достоверности тестера. Понимаю, что результаты на реале могут быть другими. Но, если даже 2 раза в год придётся закрывать убыток в 25%, то рентабельность этого эксперта всё-таки будет приемлемой.
Достоверность адекватна достоверности тестера. Понимаю, что результаты на реале могут быть другими. Но, если даже 2 раза в год придётся закрывать убыток в 25%, то рентабельность этого эксперта всё-таки будет приемлемой.
В этом случае можно моделировать торговый цикл длиной в полгода и оценивать весь интервал как одну большую мегасделку