Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 611
Сегодня прочитал статейку про индикатор Баффета, ну типа рынок перегрет по нему и т.д. Ну суть не в этом, что то торкнуло что по описанию индюка можно что то подобное подобрать и для форекса, минут 15 пошарился в описаниях индюков из терминала - и таки да, есть и вроде не один, вовремя грибочки подоспели, даже для пипсовки гуд, и для Неколлиных пирамидок тоже. Но если что - я ничего не писал, это грибы и мой кот по клаве побегал)))
Судя по описанию - это будет вариант индикатора Костанеды.
Судя по описанию - это будет вариант индикатора Костанеды.
Не берусь судить, но аусси по нему сольнул на выходные)))от 0.71665
наверное ты не прав - ведь что такое мартини - это примерная схема = 1-1-2-4(тп) - т.е. 1-1-2 закроются с минусом и только 4 принесет профит - т.е. в среднем если прибыльных 25-30% - то это может свидетельствовать о Мартини...
а вот если Пирамидка идёт в профит - то схема - 1-1-2-4-8-ТП - тогда там 80-100% профитных сделок идёт...
ну как то так...
примерно укладывается в общую логику рынка:
пока сделка приносит не меньше xx%/день (или сливает не более yy%) она удерживается. Иначе решительно закрывается.
редко, но если вдруг быстро даёт N кратный процент прибыли, то тоже закрывается, пойман журавль-а-небе;
в массовом рынке все эти xx,yy,N суммируются и определяются. И это вне зависимости от образующих их стратегий, это свойство предельных теоремм -как ни крути, они все туда сойдутся
спасибо за подробности, сейчас проверю...
Я взял 1 из индюков который по описанию примерно где то имитировал эту тему, быстрый имитирует как бы капитализацию, медленный имитирует как бы ВВП (естественно только по двум валютам выбранной пары), а когда добавил средний между ними - картинка стала вообще хороша. Какой конкретно индюк могу со скринами тебе на почту пульнуть.
ну не всё же время ехидничать - пророк пока не слил - неуместно ехидничать - вот если монитор пропадёт внезапно вот это будет повод для ехидства
слился Неколка, походу.
Дример красавчик! Художественное оформление ветки на высоте
спасибочки
слился Неколка, походу.
не может быть! он просто специально взял театральную паузу для большей выразительности )))
уже точно ясно, что слился. Николка-сливалка)))
Завидуй молча дурачёк... ПЖ Жив :)