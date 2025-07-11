Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 611

benzovoz:
Сегодня прочитал статейку про индикатор Баффета, ну типа рынок перегрет по нему и т.д. Ну суть не в этом, что то торкнуло что по описанию индюка можно что то подобное подобрать и для форекса, минут 15 пошарился в описаниях индюков из терминала - и таки да, есть и вроде не один, вовремя грибочки подоспели, даже для пипсовки гуд, и для Неколлиных пирамидок тоже. Но если что - я ничего не писал, это грибы и мой кот по клаве побегал)))

Судя по описанию - это будет вариант индикатора Костанеды.

Он тут основополагающий.

 
Не берусь судить, но аусси по нему сольнул на выходные)))

от 0.71665
 
Aleksander:

наверное ты не прав - ведь что такое мартини - это примерная схема = 1-1-2-4(тп) - т.е. 1-1-2 закроются с минусом и только 4 принесет профит - т.е. в среднем если прибыльных 25-30% - то это может свидетельствовать о Мартини...

а вот если Пирамидка идёт в профит - то схема - 1-1-2-4-8-ТП - тогда там 80-100% профитных сделок идёт...

ну как то так...

примерно укладывается в общую логику рынка:

пока сделка приносит не меньше xx%/день (или сливает не более yy%) она удерживается. Иначе решительно закрывается.

редко, но если вдруг быстро даёт N кратный процент прибыли, то тоже закрывается, пойман журавль-а-небе;

в массовом рынке все эти xx,yy,N  суммируются и определяются. И это вне зависимости от образующих их стратегий, это свойство предельных теоремм -как ни крути, они все туда сойдутся

 
benzovoz:
спасибо за подробности, сейчас проверю...

 
Я взял 1 из индюков который по описанию примерно где то имитировал эту тему, быстрый имитирует как бы капитализацию, медленный имитирует как бы ВВП  (естественно только по двум валютам выбранной пары), а когда добавил средний между ними - картинка стала вообще хороша. Какой конкретно индюк могу со скринами тебе на почту пульнуть.

 
transcendreamer:

ну не всё же время ехидничать - пророк пока не слил - неуместно ехидничать - вот если монитор пропадёт внезапно вот это будет повод для ехидства

слился Неколка, походу.

 
Дример красавчик! Художественное оформление ветки на высоте 
 
спасибочки


danminin:

слился Неколка, походу.

не может быть! он просто специально взял театральную паузу для большей выразительности )))

 
уже точно ясно, что слился. Николка-сливалка)))

 
danminin:

уже точно ясно, что слился. Николка-сливалка)))

Завидуй молча дурачёк... ПЖ Жив :)


