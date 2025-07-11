Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 617

Новый комментарий
 
Aleksandr Volotko:

Фантазёр )

когда то я обещал

выложить малюсенький пилотный граальчик, если допишу прогу до конца

жизнь его стратегии заканчивается быстро, но разработка конечной версии может занять годы и определенно получится не у каждого

надо?

 
Renat Akhtyamov:

вопрос интересный

весьма

отвечу сразу.

лок можно разрулить

тот кто умеет, того счастье

а вообще, если глобально, то рынок это лок между покупателем и продавцом

надо, надо уметь рулить и разруливать

Срочно в Секту! а потом на Завод

 
Aleksandr Volotko:

Фантазёр )

И ты тоже! мы тебя уже вторую неделю ждём... между прочим мы там революцию обсуждаем, заходи давай, а потом на завод как обычно )))

 
transcendreamer:

Срочно в Секту! а потом на Завод

в какую?

;)

 
Renat Akhtyamov:

в какую?

;)

там где сам пророк локи разруливает онлайн в какую же ещё

 
Ренат чувствуется засиделся, соскучился, сразу в нескольких ветках высказывается.
 
transcendreamer:

там где сам пророк локи разруливает онлайн в какую же ещё

пророк - это от лукавого

остальное уже работа

вторая никчему

 
Renat Akhtyamov:

пророк - это от лукавого

остальное уже работа

вторая никчему

там ты сам убедишься что всё тлен и локи прекрасно и чудесно не работают никак вообще

 
transcendreamer:

там ты сам убедишься что всё тлен и локи прекрасно и чудесно не работают никак вообще

ты не прав

крайне не прав

парный трейдинг - это уже трейдинг на дельте лока из трех валютных пар треугольника

тот кто умеет разруливать, тот победит и треугольник

последнее - самое сложное

когда я это смог, заполучил запрет на ввод денег на счет

 
Renat Akhtyamov:

пророк - это от лукавого

Пророк от Лукавого, хммм, Антипророк получается, Трикстер-Мефистофель, от Диавола-Змия-Искусителя, я так и знал...

1...610611612613614615616617618619620621622623624...885
Новый комментарий