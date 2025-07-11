Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 617
Фантазёр )
когда то я обещал
выложить малюсенький пилотный граальчик, если допишу прогу до конца
жизнь его стратегии заканчивается быстро, но разработка конечной версии может занять годы и определенно получится не у каждого
надо?
вопрос интересный
весьма
отвечу сразу.
лок можно разрулить
тот кто умеет, того счастье
а вообще, если глобально, то рынок это лок между покупателем и продавцом
надо, надо уметь рулить и разруливать
И ты тоже! мы тебя уже вторую неделю ждём... между прочим мы там революцию обсуждаем, заходи давай, а потом на завод как обычно )))
в какую?
;)
там где сам пророк локи разруливает онлайн в какую же ещё
там ты сам убедишься что всё тлен и локи прекрасно и чудесно не работают никак вообще
ты не прав
крайне не прав
парный трейдинг - это уже трейдинг на дельте лока из трех валютных пар треугольника
тот кто умеет разруливать, тот победит и треугольник
последнее - самое сложное
когда я это смог, заполучил запрет на ввод денег на счет
пророк - это от лукавого
Пророк от Лукавого, хммм, Антипророк получается, Трикстер-Мефистофель, от Диавола-Змия-Искусителя, я так и знал...