Anatolii Zainchkovskii:
Нет, я считаю что системы с Мартином не могут быть стабильны.
Тем не менее на системах с Мартином можно зарабатывать, если знать сколько продержится фазовое состояние.

Каким критерием вы определяете стабильность?

 
Наверное, количеством слитых депозитов :)

 
Мне хотелось бы получить от него ответ на такой вопрос. Допустим имеем советник с мартином, но с ограничением убытка на уровне 25%. Допустим в течении года советник 3 раза закрывает убыток всего 75%, но при этом зарабатывает 200%, итоговая  прибыль 125%. Можно ли такой советник считать стабильным? Думаю, да. Допускает ли он, что такая работа советника с мартином возможна?

 
 
 

  khorosh   -  ну сам подумай - если в твоей стратегии ( без подгона ) не будет явного перевеса в сторону +++     на длинной истории все результаты будут 50/50

почитай теорию мат. ожидания  .............

А что, при наличии мартина это исключено?

 
Год не показатель, сам спокойно пишу роботов и пока не один робот не показал стабильности более 3х лет. Вот когда Мартин сможет продержаться больше 3х лет при этом даст в год минимум 100% при просадке не более 30% , тогда скажу что это стабильно.
 
95% прибыльных это только Мартин с пересидкой. 
Вот когда без усреднения (Мартина) из 100 сделок сделаешь 95 в профит я сниму шляпу, и съем булочку )

наверное ты не прав - ведь что такое мартини - это примерная схема = 1-1-2-4(тп) - т.е. 1-1-2 закроются с минусом и только 4 принесет профит - т.е. в среднем если прибыльных 25-30% - то это может свидетельствовать о Мартини...

а вот если Пирамидка идёт в профит - то схема - 1-1-2-4-8-ТП - тогда там 80-100% профитных сделок идёт...

ну как то так...

 
в мартине же арифметика - а ее ты не победишь, всегда будет 50/50

да и где в мартине преимущество ???  - ты щипаешь по чуть-чуть, рискуя потерять все

 
50/50 - голословное утверждение.

Преимущество в том что, подавляющая часть трейдов зарывается с прибылью. 

Почему всё, что фиксировать убыток допустим на уровне 25% запрещено?

