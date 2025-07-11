Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 609
Нет, я считаю что системы с Мартином не могут быть стабильны.
Каким критерием вы определяете стабильность?
Наверное, количеством слитых депозитов :)
Мне хотелось бы получить от него ответ на такой вопрос. Допустим имеем советник с мартином, но с ограничением убытка на уровне 25%. Допустим в течении года советник 3 раза закрывает убыток всего 75%, но при этом зарабатывает 200%, итоговая прибыль 125%. Можно ли такой советник считать стабильным? Думаю, да. Допускает ли он, что такая работа советника с мартином возможна?
khorosh - ну сам подумай - если в твоей стратегии ( без подгона ) не будет явного перевеса в сторону +++ на длинной истории все результаты будут 50/50
почитай теорию мат. ожидания .............
А что, при наличии мартина это исключено?
95% прибыльных это только Мартин с пересидкой.
наверное ты не прав - ведь что такое мартини - это примерная схема = 1-1-2-4(тп) - т.е. 1-1-2 закроются с минусом и только 4 принесет профит - т.е. в среднем если прибыльных 25-30% - то это может свидетельствовать о Мартини...
а вот если Пирамидка идёт в профит - то схема - 1-1-2-4-8-ТП - тогда там 80-100% профитных сделок идёт...
ну как то так...
в мартине же арифметика - а ее ты не победишь, всегда будет 50/50
да и где в мартине преимущество ??? - ты щипаешь по чуть-чуть, рискуя потерять все
50/50 - голословное утверждение.
Преимущество в том что, подавляющая часть трейдов зарывается с прибылью.
Почему всё, что фиксировать убыток допустим на уровне 25% запрещено?