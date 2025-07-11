Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 608
ссылка будет открыта после достижения 10.000% - не ранее
публикуй уже ссылку, или баблокос до сих пор не сделал жалкие 100% доходности после прироста в 5000%?
почему не сделал? сделал и даже 200% :)))
только вот чего не пойму - так зачем вам сигнал без 10.000% - если сейчас - то сделки я всё равно прикрою - чтобы не повторил кто -
а вот когда будет 10к - тогда и сделки смотрите - изучайте - только понять не могу - как вы собираетесь по истории сделок повторить
95% правильных входов в систему?
У тебя прирост на позапрошлой странице был 5067%, если бы ты сделал +200%, то прирост сейчас был бы не 5204%, ну ты чего!?
Угомонитесь уже, товарищ майор!
95% прибыльных это только Мартин с пересидкой.
Вы считаете, что деньги заработанные без мартина более праведные, чем деньги заработанные с мартином?)
а вот когда будет 10к - тогда и сделки смотрите - изучайте - только понять не могу - как вы собираетесь по истории сделок повторить
да верно - историю можно и не показывать, в нее уже никто и не верит
damninn писал верно по ходу - ( с 40-вой попытки демку разогнать, а перед этим 39 демок слить . либо разогнать путем ведения нескольких счетов. )