Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 608

Новый комментарий
[Удален]  
Aleksander:

ссылка будет открыта после достижения 10.000% - не ранее

публикуй уже ссылку, или баблокос до сих пор не сделал жалкие 100% доходности после прироста в 5000%?

 
Aleksandr Volotko:

публикуй уже ссылку, или баблокос до сих пор не сделал жалкие 100% доходности после прироста в 5000%?

почему не сделал? сделал и даже 200% :)))


только вот чего не пойму - так зачем вам сигнал без 10.000% - если сейчас - то сделки я всё равно прикрою - чтобы не повторил кто - 

а вот когда будет 10к - тогда и сделки смотрите - изучайте - только понять не могу - как вы собираетесь по истории сделок повторить

95% правильных входов в систему?

 

Сегодня распечатка этого треда легла на стол очень важному человеку. Администрация ресурса подконтрольна, потому все ваши данные уже есть. Вам дают несколько дней, после чего делу дадут ход. Подумайте если не о себе, то о ваших близких. Потом будет поздно. Лучше остановитесь и закройте обсуждение.


[Удален]  
Aleksander:

почему не сделал? сделал и даже 200% :))

У тебя прирост на позапрошлой странице был 5067%, если бы ты сделал +200%, то прирост сейчас был бы не 5204%, ну ты чего!?

[Удален]  
transcendreamer:

Сегодня распечатка этого треда легла на стол очень важному человеку. Администрация ресурса подконтрольна, потому все ваши данные уже есть. Вам дают несколько дней, после чего делу дадут ход. Подумайте если не о себе, то о ваших близких. Потом будет поздно. Лучше остановитесь и закройте обсуждение.


Угомонитесь уже, товарищ майор!

 
transcendreamer:

Сегодня распечатка этого треда легла на стол очень важному человеку. Администрация ресурса подконтрольна, потому все ваши данные уже есть. Вам дают несколько дней, после чего делу дадут ход. Подумайте если не о себе, то о ваших близких. Потом будет поздно. Лучше остановитесь и закройте обсуждение.


это была классика флуда "не стоить форсить эту тему" :-) 
 
Aleksander:

почему не сделал? сделал и даже 200% :)))


только вот чего не пойму - так зачем вам сигнал без 10.000% - если сейчас - то сделки я всё равно прикрою - чтобы не повторил кто - 

а вот когда будет 10к - тогда и сделки смотрите - изучайте - только понять не могу - как вы собираетесь по истории сделок повторить

95% правильных входов в систему?

95% прибыльных это только Мартин с пересидкой. 
Вот когда без усреднения (Мартина) из 100 сделок сделаешь 95 в профит я сниму шляпу, и съем булочку )
 
Anatolii Zainchkovskii:
95% прибыльных это только Мартин с пересидкой. 
Вот когда без усреднения (Мартина) из 100 сделок сделаешь 95 в профит я сниму шляпу, и съем булочку )

Вы считаете, что деньги заработанные без мартина более праведные, чем деньги заработанные с мартином?)

 
khorosh:

Вы считаете, что деньги заработанные без мартина более праведные, чем деньги заработанные с мартином?)

Нет, я считаю что системы с Мартином не могут быть стабильны.
Тем не менее на системах с Мартином можно зарабатывать, если знать сколько продержится фазовое состояние.
 
Aleksander: 

а вот когда будет 10к - тогда и сделки смотрите - изучайте - только понять не могу - как вы собираетесь по истории сделок повторить

да верно - историю можно и не показывать, в нее уже никто и не верит

damninn     писал верно по ходу - ( с 40-вой попытки демку разогнать, а перед этим 39 демок слить . либо разогнать путем ведения нескольких счетов. )

1...601602603604605606607608609610611612613614615...885
Новый комментарий