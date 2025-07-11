Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 586
Самое главное, господа!
Не ломайте череп - типа куда они двинут цену?
Ломайте череп - что они делают?
Всем удачи!
какой день жду уже сделку
ну не доходят всего лишь пункт
Ну не знаю, у меня каждая пара генерирует 1-2 сигнала в день, с учётом того что они делают это почти синхронно - есть возможность выбирать самые красивые сигналы, но нет возможности пока сидеть за компом и торговать, поэтому захожу изредка, когда совпадает моё присутствие и наличие сигнала. Вот сегодня, сигнал был, некогда было ждать отскока на М5 поэтому зашёл сразу, выключил комп и уехал. Если бы был за компом то долился бы выше ордера под общий стоп, сейчас только приехал и закрыл в ожидании отскока.
У меня тоже по USDJPY шорт был сигнал, и тоже на м5, но сделка ещё в рынке, ждёт тп.
Поскольку баксойена пошла дальше без отката то добрал остаток на фунте)))
закралось смутное сомнение, что вместо всех индикаторов и сумасшедших расчётов реально нужны только часы :-)
1 машка ещё нужна, без неё никак)))
три недели, только три недели ...
не хватает значка надежности сигнала
ahahahahaha