Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 586

Новый комментарий
 

Самое главное, господа!

Не ломайте череп -  типа куда они двинут цену?

Ломайте череп - что они делают?

Всем удачи!

 
Renat Akhtyamov:

Самое главное, господа!

Не ломайте череп -  типа куда они двинут цену?

Ломайте череп - что они делают?

Всем удачи!

Покуда думаешь что "ОНИ" что-то делают и тем самым ломают твою ТС не получится чашку удержать в руках.
Ни кто ни чего ни против кого не делает. Всем на всех чихать с Эвереста.....
 
Renat Akhtyamov:

какой день жду уже сделку

ну не доходят всего лишь пункт

Ну не знаю, у меня каждая пара генерирует 1-2 сигнала в день, с учётом того что они делают это почти синхронно - есть возможность выбирать самые красивые сигналы, но нет возможности пока сидеть за компом и торговать, поэтому захожу изредка, когда совпадает моё присутствие и наличие сигнала. Вот сегодня, сигнал был, некогда было ждать отскока на М5 поэтому зашёл сразу, выключил комп и уехал. Если бы был за компом то долился бы выше ордера под общий стоп, сейчас только приехал и  закрыл в ожидании отскока.

Файлы:
USDJPY.png  27 kb
 
benzovoz:

Ну не знаю, у меня каждая пара генерирует 1-2 сигнала в день, с учётом того что они делают это почти синхронно - есть возможность выбирать самые красивые сигналы, но нет возможности пока сидеть за компом и торговать, поэтому захожу изредка, когда совпадает моё присутствие и наличие сигнала. Вот сегодня, сигнал был, некогда было ждать отскока на М5 поэтому зашёл сразу, выключил комп и уехал. Если бы был за компом то долился бы выше ордера под общий стоп, сейчас только приехал и  закрыл в ожидании отскока.

У меня тоже по USDJPY шорт был сигнал, и тоже на м5, но сделка ещё в рынке, ждёт тп.
 
Anatolii Zainchkovskii:
У меня тоже по USDJPY шорт был сигнал, и тоже на м5, но сделка ещё в рынке, ждёт тп.

Поскольку баксойена пошла дальше без отката то добрал остаток на фунте)))

Файлы:
GBPUSD.png  29 kb
 
benzovoz:

Поскольку баксойена пошла дальше без отката то добрал остаток на фунте)))

А по фунту у меня был шорт )))  закрыт по стоплоссу)
Но вообще сегодня день прелесть, эквити растёт как на дрожжах..
 

закралось смутное сомнение, что вместо всех индикаторов и сумасшедших расчётов реально нужны только часы :-)

 
Maxim Kuznetsov:

закралось смутное сомнение, что вместо всех индикаторов и сумасшедших расчётов реально нужны только часы :-)

1 машка ещё нужна, без неё никак)))

 

 

 
transcendreamer:

 

три недели, только три недели ...

не хватает значка надежности сигнала

ahahahahaha

1...579580581582583584585586587588589590591592593...885
Новый комментарий