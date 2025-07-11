Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 607

Aleksandr Volotko:

а это разве ты не картинку запостил? я ссылки на монитор не вижу по прежнему

ссылка будет открыта после достижения 10.000% - не ранее

 
Aleksander:


надо правильно оформлять 


Aleksander:

ссылка будет открыта после достижения 10.000% - не ранее

аа, хорошо, вроде бы не много осталось, удвоиться и можно постить ссылку

transcendreamer:

надо правильно оформлять 


как-то без перчинки в этот раз, на отгребись так сказать сделал, нет в картине того неподдельного духа - старого, злобного Дримера )

 
Aleksandr Volotko:

как-то без перчинки в этот раз, на отгребись так сказать сделал, нет в картине того неподдельного духа - старого, злобного Дримера )

ты не понимаешь :)

чем сильнее сейчас хвалить - тем сильнее потом проклятие подействует

transcendreamer:

надо правильно оформлять 


А так правильно?

Правильно так

 
Evgenii Shugurov:

А так правильно?

вроде неплохо - отличный заработок

и повезло с инвестором - это как бюджет целого города

видна профессиональная работа

transcendreamer:

ты не понимаешь :)

чем сильнее сейчас хвалить - тем сильнее потом проклятие подействует

я о твоих художественных навыках, поблекли краски говорю, не остро, без ехиденки, попсово даже получилось, в общем акк похоже взломали, Дример раньше так не халтурил

 
Aleksandr Volotko:

я о твоих художественных навыках, поблекли краски говорю, не остро, без ехиденки, попсово даже получилось, в общем акк похоже взломали, Дример раньше так не халтурил

Чёрт, ладно, я не Дример, я из ФСБ, и хочу предупредить что ваша деятельность с Граалями здесь может быть экстремизмом, системы с такой сверхдоходностью являются стратегической угрозой для общества, не пытайтесь скрыться, мы все равно вас выследим...

ну не всё же время ехидничать - пророк пока не слил - неуместно ехидничать - вот если монитор пропадёт внезапно вот это будет повод для ехидства

transcendreamer:

ну не всё же время ехидничать - пророк пока не слил - неуместно ехидничать - вот если монитор пропадёт внезапно вот это будет повод для ехидства

как? как может пропасть то, чего никто и не видел-то?

