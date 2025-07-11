Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 607
а это разве ты не картинку запостил? я ссылки на монитор не вижу по прежнему
ссылка будет открыта после достижения 10.000% - не ранее
надо правильно оформлять
аа, хорошо, вроде бы не много осталось, удвоиться и можно постить ссылку
как-то без перчинки в этот раз, на отгребись так сказать сделал, нет в картине того неподдельного духа - старого, злобного Дримера )
ты не понимаешь :)
чем сильнее сейчас хвалить - тем сильнее потом проклятие подействует
надо правильно оформлять
А так правильно?
вроде неплохо - отличный заработок
и повезло с инвестором - это как бюджет целого города
видна профессиональная работа
ты не понимаешь :)
я о твоих художественных навыках, поблекли краски говорю, не остро, без ехиденки, попсово даже получилось, в общем акк похоже взломали, Дример раньше так не халтурил
Чёрт, ладно, я не Дример, я из ФСБ, и хочу предупредить что ваша деятельность с Граалями здесь может быть экстремизмом, системы с такой сверхдоходностью являются стратегической угрозой для общества, не пытайтесь скрыться, мы все равно вас выследим...
ну не всё же время ехидничать - пророк пока не слил - неуместно ехидничать - вот если монитор пропадёт внезапно вот это будет повод для ехидства
как? как может пропасть то, чего никто и не видел-то?