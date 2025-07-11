Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 612

Aleksander:

Завидуй молча дурачёк... ПЖ Жив :)


это максимальный результат, после которого демка слилась?)))

дурачёк, ты же должен был 10K показать, демо-процентов.

 

Чем не индюк Баффета?)))

benzovoz:

Чем не индюк Баффета?)))

вот любишь ты всё в подвал пихать

чем тебе основной график не годится

 
transcendreamer:

вот любишь ты всё в подвал пихать

чем тебе основной график не годится

На основном графике есть, этот вариант для мультивалютки, что бы сразу 24 пары смотреть на наличие сигнала)))

ЗЫ. и кстати, на основном графике другая картинка, скажем так - не такая явно понятная, поскольку тут используется принцип trailflow)))

 
benzovoz:

Чем не индюк Баффета?)))

Пересечение двух машек? Прикольно.

 
Макс:

Пересечение двух машек? Прикольно.

Это не машки, это цена этого актива под "разным углом", но машки имеют к этому отношение. Сигналы которые против текущего тренда на этом же ТФ - надо пропускать.

 

да окромя графика вообще ничего не надо на самом деле

(а если на завод пойти то даже и график не нужон)

 
Вот интересно, у Николлы была выстроенна пирамида по фунту м15 в бай, вчера на нонфармах фунт пошёл вниз, и по идее он должен был залочить пирамиду, и выстроить новую в шорт. Вечером же после отработки шортовой пирамиды был снова поход вверх, и вполне возможно было место разлочить баевскую пирамиду.
Вот интересно всё это увидеть с подробным описанием.
 
А между тем была новость что ФРС решила снова перейти в долгосрочный период на отрицательную ставку, + некоторые методы стимуляции, есть основания ждать высокую волатильность. Неколлин грааль то выдержит или на завод?)))
 

 

