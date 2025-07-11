Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 612
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Завидуй молча дурачёк... ПЖ Жив :)
это максимальный результат, после которого демка слилась?)))
дурачёк, ты же должен был 10K показать, демо-процентов.
Чем не индюк Баффета?)))
Чем не индюк Баффета?)))
вот любишь ты всё в подвал пихать
чем тебе основной график не годится
вот любишь ты всё в подвал пихать
чем тебе основной график не годится
На основном графике есть, этот вариант для мультивалютки, что бы сразу 24 пары смотреть на наличие сигнала)))
ЗЫ. и кстати, на основном графике другая картинка, скажем так - не такая явно понятная, поскольку тут используется принцип trailflow)))
Чем не индюк Баффета?)))
Пересечение двух машек? Прикольно.
Пересечение двух машек? Прикольно.
Это не машки, это цена этого актива под "разным углом", но машки имеют к этому отношение. Сигналы которые против текущего тренда на этом же ТФ - надо пропускать.
да окромя графика вообще ничего не надо на самом деле
(а если на завод пойти то даже и график не нужон)