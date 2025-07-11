Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 616

Aleksandr Volotko:

У бохатых свои причуды, два компа у него, однако.. )

не знаю про кого ты говоришь... я из ординаторской пишу пока врачи вышли на обед...

 
transcendreamer:

лок это и есть лосс и никакого разруливания в природе не существует

есть только попытки отыгрывания прошлых убытков новыми сделками 

глубоко копает

transcendreamer:

я из ординаторской пишу

завод по починке человеческих тел и душ?

Aleksei Stepanenko:

По переработке баев в селл и наоборот. И распределению их по упаковкам.  А еще по изготовлению живых щитов, из поз трейдеров. Это фильм ужасов, наяву. Застывший крик на лице, без звуков. От резкого помешательства и непонятно откуда взявшейся в голове идеи, человек жмет все подряд, в иступлении. С ускорением проваливаясь в стопаут. И его не покидает желание сделать это еще раз. Ведь каждый раз он так близок к правде. 


"Бу" )) Не бойся. Ты же крепок, морально.

 
gobirzharf:

Ну ребята, давайте на базе этой ветки откроем литературный кружок! Так проникновенно пишете, аж мурашки по коже.

Aleksei Stepanenko:

Ну ребята, давайте на базе этой ветки откроем литературный кружок! Так проникновенно пишете, аж мурашки по коже.

Тут ветка и так одна из самых безобидных) Талантов хватает. 

Чем порадуешь?

 
Неее, локами точно не порадую. И пирамидками, пока их начнёшь строить, цена уже ту-ту, развернётся.
 
transcendreamer:

ну так-то все культурные люди понимают что лок это и есть лосс и никакого разруливания в природе не существует

есть только попытки отыгрывания прошлых убытков новыми сделками 

существует.

 
Renat Akhtyamov:

существует.

заблуждение

Renat Akhtyamov:

существует.

Фантазёр )

 
transcendreamer:

заблуждение

вопрос интересный

весьма

отвечу сразу.

лок можно разрулить

тот кто умеет, того счастье

а вообще, если глобально, то рынок это лок между покупателем и продавцом

надо, надо уметь рулить и разруливать

