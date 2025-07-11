Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 616
У бохатых свои причуды, два компа у него, однако.. )
не знаю про кого ты говоришь... я из ординаторской пишу пока врачи вышли на обед...
лок это и есть лосс и никакого разруливания в природе не существует
есть только попытки отыгрывания прошлых убытков новыми сделками
глубоко копает
я из ординаторской пишу
завод по починке человеческих тел и душ?
По переработке баев в селл и наоборот. И распределению их по упаковкам. А еще по изготовлению живых щитов, из поз трейдеров. Это фильм ужасов, наяву. Застывший крик на лице, без звуков. От резкого помешательства и непонятно откуда взявшейся в голове идеи, человек жмет все подряд, в иступлении. С ускорением проваливаясь в стопаут. И его не покидает желание сделать это еще раз. Ведь каждый раз он так близок к правде.
"Бу" )) Не бойся. Ты же крепок, морально.
Ну ребята, давайте на базе этой ветки откроем литературный кружок! Так проникновенно пишете, аж мурашки по коже.
Тут ветка и так одна из самых безобидных) Талантов хватает.
Чем порадуешь?
существует.
заблуждение
Фантазёр )
заблуждение
вопрос интересный
весьма
отвечу сразу.
лок можно разрулить
тот кто умеет, того счастье
а вообще, если глобально, то рынок это лок между покупателем и продавцом
надо, надо уметь рулить и разруливать