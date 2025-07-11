Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 604
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
не поленись, еще раз почитай - как такие результаты делают - https://forexsystemsru.com/threads/80-000-naxaljavu.67869/
Нет, сейчас он не так торгует. Он же не скрывает. Вот здесь рассказывает как.
это тот хрАальный инд., - который он предлагал толкануть на маркете - https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page592
ну в самом деле - нельзя же так хрАалями раскидываться ...........
зачем центовый, если есть демо?
на демо счетах обычно без постфиксов символы, а всякие EURUSD_i признак центового счёта, как правило
на демо счетах обычно без постфиксов символы, а всякие EURUSD_i признак центового счёта, как правило
вам не на@#"ать на тип счёта - демо,доллар,цент,конкурс?
важно долларовый счет или демо вот почему:
на реале такое не работает.
а на демо можно 1 счет слить, второй, третий, четвертый ... пятидесятый. а на 51 попытке разогнать счет в 50 раз.
Прежде чем обсирать или хвалить пророка нужен всего один ответ. Вы можете также как он разогнать счёт?
зачем время тратить?
в сигналах сейчас каждый первый так разгоняет.
Прежде чем обсирать или хвалить пророка нужен всего один ответ. Вы можете также как он разогнать счёт?
Не правильно ты вопрос сформулировал Толя, надо бы так: а где монитор-то? что обсирать?
бесполезно Толяныч время на тролей тратить :) пусть тешат своё умственную отсталость - ну нет у них способов разгона - вот и брызжут слюнной :) пусть их... сколько таких уже было за эти 15 лет на форе :) не посчитать...
у всех есть способ разгона
и еще больше картинок в конце этой ветки:
https://www.mql5.com/ru/forum/167008