Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 604

Новый комментарий
 
Samburr:
не поленись, еще раз почитай - как такие результаты делают - https://forexsystemsru.com/threads/80-000-naxaljavu.67869/

Нет, сейчас он не так торгует. Он же не скрывает. Вот здесь рассказывает как.

учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !
учитесь зарабатывать селяне [Эпизод 2] !
  • 2020.08.07
  • www.mql5.com
Прошу селянскую партию писать сюда, а то тормозит очень ваша старая веточка...
 

это тот хрАальный инд., - который он предлагал толкануть на маркете - https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page592

ну в самом деле - нельзя же так хрАалями раскидываться  ...........

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!!
  • 2020.07.29
  • www.mql5.com
нууу... так как пытливым(светлым) умам - мастерам математического слива не нравится Граалеподобные торговые системы... то и ладно...
[Удален]  
danminin:

зачем центовый, если есть демо?

на демо счетах обычно без постфиксов символы, а всякие EURUSD_i признак центового счёта, как правило

 
Aleksandr Volotko:

на демо счетах обычно без постфиксов символы, а всякие EURUSD_i признак центового счёта, как правило

этот суффкс означает в ****** метод исполнения ордера по данному символу:  Instant Execution
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Приказы на проведение торговых операций оформляются ордерами. Каждый ордер имеет множество свойств для чтения, информацию по ним можно получать с помощью функций Идентификатор позиции, который ставится на ордере при его исполнении. Каждый исполненный ордер порождает сделку, которая открывает новую или изменяет уже существующую позицию...
 
Прежде чем обсирать или хвалить пророка нужен всего один ответ. Вы можете также как он разогнать счёт?
Если да - продемонстрируйте минимум дважды.
Если нет- отнеситесь с уважением к умению человека.

Мой личный рекорд на демо счёте ручной торговлей был 200 000% прироста за месяц.
Но, как я был глубоко разочарован когда разобрался в хитрости того дц.
У них был либо баг, либо хитрый ход. На демоторговле не было стопаута от слова совсем. И по сути, прежде чем я сделал эти проценты на отметке в 5000% прироста был следом слив. Так что сказать уверенно что можно стабильно разгонять депозиты я не могу. Чаще всё же слив.
 
Maxim Kuznetsov:

вам не на@#"ать на тип счёта - демо,доллар,цент,конкурс? 

важно долларовый счет или демо вот почему:

на реале такое не работает.
а на демо можно 1 счет слить, второй, третий, четвертый ... пятидесятый. а на 51 попытке разогнать счет в 50 раз.

 
Anatolii Zainchkovskii:
Прежде чем обсирать или хвалить пророка нужен всего один ответ. Вы можете также как он разогнать счёт?

зачем время тратить?

в сигналах сейчас каждый первый так разгоняет.





 
бесполезно Толяныч время на тролей тратить :) пусть тешат своё умственную отсталость - ну нет у них способов разгона - вот и брызжут слюнной :) пусть их...  сколько таких уже было за эти 15 лет на форе :) не посчитать... 
[Удален]  
Anatolii Zainchkovskii:
Прежде чем обсирать или хвалить пророка нужен всего один ответ. Вы можете также как он разогнать счёт?

Не правильно ты вопрос сформулировал Толя, надо бы так: а где монитор-то? что обсирать? 

 
Aleksander:
бесполезно Толяныч время на тролей тратить :) пусть тешат своё умственную отсталость - ну нет у них способов разгона - вот и брызжут слюнной :) пусть их...  сколько таких уже было за эти 15 лет на форе :) не посчитать... 

у всех есть способ разгона



и еще больше картинок в конце этой ветки:
https://www.mql5.com/ru/forum/167008

1...597598599600601602603604605606607608609610611...885
Новый комментарий