Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 606
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
я открою монитор в общий доступ после 10.000%%% - не хочу чтобы некоторые ещё начали копировать чегонить :)
нешуточные страсти...
неужели мы наконец разбогатеем
слава пророку! граалю слава!
я тогда даже на завод завтра не пойду...
Оо, а ты чё - на заводе?! Вот это поворот
Оо, а ты чё - на заводе?! Вот это поворот
Может он владелец этого завода. Заработал на форексе и купил.А может в карты выиграл.)
Может он владелец этого завода. Заработал на форексе и купил.А может в карты выиграл.)
Это было бы весьма кстати.
"Жалкие 100ни процентов..." Эххх где же теперь весь энтузиазм таких товарищей...
ну ладно, здесь каждый ждет своЁ
хотя мне - не верится, что будет монитор ON-LINE
будут опять вырезки из Хистории..........
О чём речь, парни?
ктото картинки рисует а ктото :)) уже 5000% как с куста :)))
ктото картинки рисует а ктото :)) уже 5000% как с куста :)))
а это разве ты не картинку запостил? я ссылки на монитор не вижу по прежнему