Aleksander:

я открою монитор в общий доступ после 10.000%%% - не хочу чтобы некоторые ещё начали копировать чегонить :)

не начали копировать - значит и торговли дальше не будет - что опять возвращаемся на сделки с истории  ???
transcendreamer:

нешуточные страсти...

неужели мы наконец разбогатеем

слава пророку! граалю слава!

я тогда даже на завод завтра не пойду...

Оо, а ты чё - на заводе?! Вот это поворот

 
Aleksandr Volotko:

Может он владелец этого завода. Заработал на форексе и купил.А может в карты выиграл.)

khorosh:

Может он владелец этого завода. Заработал на форексе и купил.А может в карты выиграл.)

Это было бы весьма кстати.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
"Жалкие 100ни процентов..." Эххх где же теперь весь энтузиазм таких товарищей...
Тут блин каждые 5% к 50й вероятности прибыли даёт такой прирост прибыли, что при гарантированной вероятности в 65% получается в любом случае плюс за любое время. Это и есть задача баблокоса в реальности. А не эти мифические 1000%
О чём речь, парни?
 

ну ладно, здесь каждый ждет своЁ

хотя мне - не верится, что будет монитор  ON-LINE

будут опять вырезки из Хистории..........

RunnerFX:
О чём речь, парни?

 

 
Aleksandr Volotko:

 

ктото картинки рисует а ктото :)) уже 5000% как с куста :)))


 
Саня лучший!
Aleksander:

ктото картинки рисует а ктото :)) уже 5000% как с куста :)))


а это разве ты не картинку запостил? я ссылки на монитор не вижу по прежнему

