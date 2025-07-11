Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 750

transcendreamer #:

Ну нет, капитализм поднял из нищеты миллионы, одел, обул, дал средства к существованию, и даже сейчас ты пишешь мне ответ благодаря дарам капитализма, на форуме посвященном капиталистическому трейдингу.

Капитализм конечно создает неравенство, с этим никто не спорит, но капитализм существенно повышает базовый и средний уровень, в то время как все остальные системы только создают неравенство.

Все системы создают неравенство, прост одни называют его фичей а другие отрицают что в них это есть.

 
transcendreamer #:

А еще оказалось очень смешно что дочь того самого бородатого упыря-недофилософа (евразийца и апологета коричневой чумы) оказывается живет в Британии.

Классика: ругаешь загнивающий капитализм, аж выворачиваешься наизнанку, а дети там живут, угу.

Да уж) Остаётся лишь скорбно ржать)

Пишут, что Даша под санкциями, но это же хорошо - вернётся и будет с медвежонком заниматься партстроительством)

 
Mikhail Makhovskii #:

Не вижу необходимости отрицать ведь объективно люди разные и было бы странно давать всем равные экономические блага.

Вполне справедливо что более получают те кто создают в итоге больше бользы для общества.

Нападки на капитализм вообще смешны и нелепы, чаще всего это просто оправдания в пользу бедных, лузеров и всякой черни.

Также я противник усиления налогов на капитал, потому что это по сути тупо налог на успех.

Возвращаясь к тому примеру с памм-счетом, было бы несправедливо выдавать тому трейдеру средства для торговли, если он не показал sustainability.

Наоборот, это общественно вредное деяние, так как кто угодно мог бы проинвестировать в него и проиграть.

Равное же относится к пророкам, на них особая ответственность, потому что пророки вселяют в людей надежду.

 
transcendreamer #:

Да нормально всё😀

Наказание злодеев это же благое дело вроде, не?

ага

Aleksey Nikolayev #:

Да уж) Остаётся лишь скорбно ржать)

Пишут, что Даша под санкциями, но это же хорошо - вернётся и будет с медвежонком заниматься партстроительством)

У клоуна-недофилософа нынче новый тренд - агроидиотизм - прямо повторяется история философии по кругу, скатываясь в лапти и онучи.

Печально это всё... особенно печально что они пытаются заразить и новое поколение своей чумой: https://vk.com/duginag?w=wall18631635_10648

Вроде как задача философа - узреть стремление к благу, а тут какое разрушительное зло, маскирующееся.

 
Renat Akhtyamov #:

ага

Ну ладно, я бы не хотел переходить в позиционную дискуссию, я только хочу отметить, что зачастую проблемы человечества случаются по причине аксиологического релятивизма, это раз, то есть несовместимых философских платформ, подкрепляющихся экономическими конфликтами, которые на самом деле можно было бы перевести в юридическую плоскость, доказательства и выводимости, а во-вторых, я скорее сторонник признания что аксиология может быть валидирована логикой и базовыми фундаментальными предпосылками, то есть любая ситуация могла бы быть разрешимой и объективно классифицируемой с соответствующими статусами, иными словами я за то чтобы математика/логика была основой любого морально-этического определения, и ею же проверялось всё, то есть это ни что иное как философский глобализм.

 
transcendreamer #:

ок

к баблокосу вернемся?


 

Ну вот если кто думал что про онтоцид были шутки или приколы, теперь может сам убедиться наглядно что провозглашается, цитата: "Ивановские евразийцы рассказали вожатым лагеря о философии воинского начала и войне, как основе бытия..." - no comments как говорится... вот в чем ужас-то, ребятушки...

 
Renat Akhtyamov #:

ок

13 сделок всего?

Ну вообще конечно это круто что убытков нет, но маловато будет.

А вообще продолжай.

 
transcendreamer #:

13 сделок всего?

Ну вообще конечно это круто что убытков нет, но маловато будет.

А вообще продолжай.

это даже много

дальше будет меньше

