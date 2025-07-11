Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 750
Ну нет, капитализм поднял из нищеты миллионы, одел, обул, дал средства к существованию, и даже сейчас ты пишешь мне ответ благодаря дарам капитализма, на форуме посвященном капиталистическому трейдингу.
Капитализм конечно создает неравенство, с этим никто не спорит, но капитализм существенно повышает базовый и средний уровень, в то время как все остальные системы только создают неравенство.
Все системы создают неравенство, прост одни называют его фичей а другие отрицают что в них это есть.
А еще оказалось очень смешно что дочь того самого бородатого упыря-недофилософа (евразийца и апологета коричневой чумы) оказывается живет в Британии.
Классика: ругаешь загнивающий капитализм, аж выворачиваешься наизнанку, а дети там живут, угу.
Да уж) Остаётся лишь скорбно ржать)
Пишут, что Даша под санкциями, но это же хорошо - вернётся и будет с медвежонком заниматься партстроительством)
Не вижу необходимости отрицать ведь объективно люди разные и было бы странно давать всем равные экономические блага.
Вполне справедливо что более получают те кто создают в итоге больше бользы для общества.
Нападки на капитализм вообще смешны и нелепы, чаще всего это просто оправдания в пользу бедных, лузеров и всякой черни.
Также я противник усиления налогов на капитал, потому что это по сути тупо налог на успех.
Возвращаясь к тому примеру с памм-счетом, было бы несправедливо выдавать тому трейдеру средства для торговли, если он не показал sustainability.
Наоборот, это общественно вредное деяние, так как кто угодно мог бы проинвестировать в него и проиграть.
Равное же относится к пророкам, на них особая ответственность, потому что пророки вселяют в людей надежду.
Да нормально всё😀
Наказание злодеев это же благое дело вроде, не?
ага
отрывок из программы радиопередач
---
В 10-30 Вы услышите передачу "Красный, желтый, зеленый"
В ней коммунисты Китая рассуждают об экологии.
У клоуна-недофилософа нынче новый тренд - агроидиотизм - прямо повторяется история философии по кругу, скатываясь в лапти и онучи.
Печально это всё... особенно печально что они пытаются заразить и новое поколение своей чумой: https://vk.com/duginag?w=wall18631635_10648
Вроде как задача философа - узреть стремление к благу, а тут какое разрушительное зло, маскирующееся.
ага
Ну ладно, я бы не хотел переходить в позиционную дискуссию, я только хочу отметить, что зачастую проблемы человечества случаются по причине аксиологического релятивизма, это раз, то есть несовместимых философских платформ, подкрепляющихся экономическими конфликтами, которые на самом деле можно было бы перевести в юридическую плоскость, доказательства и выводимости, а во-вторых, я скорее сторонник признания что аксиология может быть валидирована логикой и базовыми фундаментальными предпосылками, то есть любая ситуация могла бы быть разрешимой и объективно классифицируемой с соответствующими статусами, иными словами я за то чтобы математика/логика была основой любого морально-этического определения, и ею же проверялось всё, то есть это ни что иное как философский глобализм.
ок
к баблокосу вернемся?
Ну вот если кто думал что про онтоцид были шутки или приколы, теперь может сам убедиться наглядно что провозглашается, цитата: "Ивановские евразийцы рассказали вожатым лагеря о философии воинского начала и войне, как основе бытия..." - no comments как говорится... вот в чем ужас-то, ребятушки...
ок
13 сделок всего?
Ну вообще конечно это круто что убытков нет, но маловато будет.
А вообще продолжай.
это даже много
дальше будет меньше