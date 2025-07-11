Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 605
Не правильно ты вопрос сформулировал Толя, надо бы так: а где монитор-то? что обсирать?
не сцы... мониторинг в наличии - но не для всех :)
правда не
понятно как они проценты там для виджетов расчитывают... когда было всего 1000% - они и в виджете так и писали
- а как 2000% превысил - сбросили проценты в 0 считай...
у всех есть способ разгона
и еще больше картинок в конце этой ветки:
https://www.mql5.com/ru/forum/167008
дурень - при чём тут Чужие картинки то? речь то идёт о ТЕбе??? ты то лично что можешь на форе? прежде чем вякалку раскрывать ты покажи результат - за что к твоим словам хоть както относиться? - а то пришло ху...путало и давай тут пальцы гнуть :)))
че пердак то так бомбит?
те счета имеют отношение к тебе, а не ко мне.
потому что их накручивают таким же способом, как и у тебя https://forexsystemsru.com/threads/80-000-naxaljavu.67869/
что я не могу открыть 64 счета. половину открыть в бай, а половину в селл. потом умершие выбросить, а на оставшихся опять открыть половину вверх, а половину вниз, и так далее...?
но зачем мне на это время тратить?
это может понадобиться в 2 случаях.
1) сигнал мутить, чтобы дурить подписчиков.
2) быть форумным балаболом, рисовать красивые картинки, и потом их в теме выкладывать. чтобы тешить собственное самомнение.
вот я и говорю = умственно отсталых не переубедить - витай в своих иллюзиях дальше...
ааа нее - ты теперь ещё больше счётов открой чтобы попытаться достичь такого результата :))
обоссышься счета открывать :)))
потомучто следом пойдёт ещщё проценты :)
а ты так и считай что они делаются открытием счетов а не торговой системой...
это не иллюзии.сейчас все знают, как в сигналах счета разгоняют.
модераторы даже уже за это наказывают, обрубив прибыль.
вот и тебе обрубыли. как таким же, как и ты.
какое это имеет отношение к тебе?
в чем отличие этих счетов от тебя.
люди открывали паммы, реалы, ложили туда 300 долларов, и открыто вели свою торговлю от начала до конца.
у тебя всегда только картинки и всегда постфактум. вот тебе и говорят, что ты мог либо с 40-вой попытки демку разогнать, а перед этим 39 демок слить. либо разогнать путем ведения нескольких счетов.
если бы все было сделано онлайн - никто бы тебе ничего не говорил.
ну после сиих наездов - Александр или откроет монитор - или останется балабаном ..... ( хотел написать - балабол, но балабан больше подходит к нашему персонажу )
делаем ставки Господа !!!
я открою монитор в общий доступ после 10.000%%% - не хочу чтобы некоторые ещё начали копировать чегонить :)
нешуточные страсти...
неужели мы наконец разбогатеем
слава пророку! граалю слава!
я тогда даже на завод завтра не пойду...