Aleksandr Volotko:

Не правильно ты вопрос сформулировал Толя, надо бы так: а где монитор-то? что обсирать? 

не сцы... мониторинг в наличии - но не для всех :)



правда не

понятно как они проценты там для виджетов расчитывают... когда было всего 1000% - они и в виджете так и писали

 

- а как 2000% превысил - сбросили проценты в 0 считай...

 
danminin:

у всех есть способ разгона



и еще больше картинок в конце этой ветки:
https://www.mql5.com/ru/forum/167008

дурень - при чём тут Чужие картинки то? речь то идёт о ТЕбе??? ты то лично что можешь на форе? прежде чем вякалку раскрывать ты покажи результат - за что к твоим словам хоть както относиться? - а то пришло ху...путало и давай тут пальцы гнуть :)))

 
Aleksander:

че пердак то так бомбит?

те счета имеют отношение к тебе, а не ко мне.
потому что их накручивают таким же способом, как и у тебя  https://forexsystemsru.com/threads/80-000-naxaljavu.67869/

что я не могу открыть 64 счета. половину открыть в бай, а половину в селл. потом умершие выбросить, а на оставшихся опять открыть половину вверх, а половину вниз, и так далее...?

но зачем мне на это время тратить?

это может понадобиться в 2 случаях.
1) сигнал мутить, чтобы дурить подписчиков.
2) быть форумным балаболом, рисовать красивые картинки, и потом их в теме выкладывать. чтобы тешить собственное самомнение.

 

вот я и говорю = умственно отсталых не переубедить - витай в своих иллюзиях дальше...

ааа нее - ты теперь ещё больше счётов открой чтобы попытаться достичь такого результата :))

обоссышься счета открывать :)))

потомучто следом пойдёт ещщё проценты :)


 а ты так и считай что они делаются открытием счетов а не торговой системой...

 
Aleksander:

это не иллюзии.сейчас все знают, как в сигналах счета разгоняют.
модераторы даже уже за это наказывают, обрубив прибыль.
вот и тебе обрубыли. как таким же, как и ты.

Aleksander:


какое это имеет отношение к тебе?

 
в бобруйск... ты не вменяем... 
 
Aleksander:

в чем отличие этих счетов от тебя.

люди открывали паммы, реалы, ложили туда 300 долларов, и открыто вели свою торговлю от начала до конца.

у тебя всегда только картинки и всегда постфактум. вот тебе и говорят, что ты мог либо с 40-вой попытки демку разогнать, а перед этим 39 демок слить. либо разогнать путем ведения нескольких счетов.

если бы все было сделано онлайн - никто бы тебе ничего не говорил.

 

ну после сиих наездов - Александр или откроет монитор - или останется балабаном  .....  ( хотел написать - балабол, но балабан больше подходит к нашему персонажу )

делаем ставки Господа !!!

 
Samburr:

ну после сиих наездов - Александр или откроет монитор - или останется балабаном  .....  ( хотел написать - балабол, но балабан больше подходит к нашему персонажу )

делаем ставки Господа !!!

я открою монитор в общий доступ после 10.000%%% - не хочу чтобы некоторые ещё начали копировать чегонить :)

 

нешуточные страсти...

неужели мы наконец разбогатеем

слава пророку! граалю слава!

я тогда даже на завод завтра не пойду...

