"высчитывается лот покрывающий ранее понесённые убытки" - не понятен скептицизм Ильнура, так как система будет с увеличением лота работать практически гарантированно.

Вопрос у меня только и сомнение, на сколько придется лот увеличивать?? Может и до 100??

Ну и в конце суток декларируется полное закрытие сделок - это хорошо и радует.

для этого - чтобы заранее посмотреть максимальные лоты по истории - просадки и прочее и сделаны индикаторные проверяльщики - которые быстренько пробегутся по парулетней истории покажут участки с макс лотом - и если такой не превышает разумных пределов - только тогда инструменты берутся в работу ( приведённые выше евра фунт и их кросс - не являются оптимальными парами - они приведены лишь в качестве примера - так как у них практически 1 пипс = 1баксу - поэтому высчитывать лотную схему попроще...

 
Лень в сотый раз отвечать на одну и ту же мистификацию. Недавно где-то встречал пост с ответом на схожую тему, если найду перепишу сюда. Я же не "Мыкола" и не "жокер", надо ответ обосновывать логикой, для этого нужно формулировать мысли, это время и энергия. Это жокер может сболаболить что угодно и в кусты.

Нашёл. Мысль более общая, но я с ней согласен всилу того, что логики в ней больше чем в том что вливается в уши тут.

"Фраза "плевать какая тс, на любой можно заработать с помощью мм" говорит лишь о том, что прибыль есть на любом тф. ТС-это подобие фильтрации. Был график временной, тс сделала из цены график нелинейный. Свойства ряда от этого не поменялись. Лишь информация приняла другой вид. Если раньше надо было искать места для сделок на цене, то теперь надо искать места где принимать решение по увеличению или уменьшению лота на исходах сделок. Те же яйца с боку. "


Только я писал всегда немного о другом, что вам тут пудрят голову акцентируя внимание на второстепенных вещах мультивалютности.
И ни слова про механизм выявления тех мест где нужно принимать решения. Вся ветка построенна именно на словоблудии около второстепенных вещей. И никто на протяжении всей ветки потому и не построил ничего. Цели у автора не было говорить на полезные темы. Жокер чего-то там накавырял, но и то, автор ветки ничего общего не имеет с жокеровским просветлением. Просветлел он совершенно при других обстоятельствах. Ветку читать внимательнее надо.
 
Песнь о вещем граале, и полку его-депозитушке многолотоводушном.

И разверзнутся небеса.
И появится светило граалевый.
И шагнёт левая нога, 
За ней ручьи златные.
И шагнёт правая нога,
За ней столы с явствами.

В кутеже винно-девичьем
Позабыл про опасность граалюшка.
Подошёл басурманин Колянушка,
У ворот уж стоит стейтом машущий,
Оседлав огроменно-маржёвого.
А вокруг него что спички разбросаны,
Что огромный, что малый-до лампочки,
Штабелями лежат Стопы сломлены,
Что защитой служили для Китежу.

Эх, граалюшка раздолбаевич.
Погубил мозжечок словоблудием,
Что хоть как-то  хранил капиталушку.
Будет иго теперь многолетнее,
Имя ему-безденежье.
Ни борща, ни багета французского.
Одни корочки чёрные с плесенью, 
Да водица-пока не отобрана.

А наука сия-полезная.
Коль размахиваешь междометиями, 
При широкой ходьбе  двухножией.
Может встать третья ноженька, 
Что висела одна-бесхозная,
Показав неокрепшим умом депозитушкам, 
Сколько стоит редисушка в зимушку.

Красава, реально красивая песнь!

 
Согласен на все 100%. Любая ТС на выходе имеет такой же график который никак не отличается от обычных графиков котировок.

 
Ильнур, здесь идет речь именно о той ТС, на которой можно реально заработать. Слушайте внимательно и читайте вдумчиво.

Не спорю, что и на других можно, но не так

 
обычный самый простой - условно начальный лот ноги = 1 - затем следуют несколько лосиков - сумма лосиков складывается - и следующий лот = Sum(Loss) / 50,0п - так как нам известна теоретическая прибыль ноги *без трала - около 50 пунктов - то легко высчитывается лот покрывающий ранее понесённые убытки - совсем не мартингейл выходит - а так лёгкая арифметическая прогрессия...

до 100 говоришь....  гммм... вот, посмотрел я евру кросс и фунт с начала января...

было сделано 219 сделок по обоим ногам

максимальная лотность достигала 11начальных лота - 2 раза за все торги...

1 141
2 37
3 19
4 12
5 2
6 2
7 2
9 2
112

табличка сколько сделок какими лотами были...

примерный график эквити

 

---

по первой ноге - макс.просадка была -605п гдето в марте - общий итог +3009 - макс лот в ноге был = 9

по второй ноге - макс просадка была -696п 0 общий итог +2998 - макс лот был = 11начальных лотов

---

и это без Агрессивного ММ :) - просто ставка = убыток/на прибыль - а ведь можно ещё и Пирамидить - ведь у нас известен заранее примерный ТП - около 50 пунктов - и если зарядить пару доливок на уровнях +15 +30..35 пунктов - да если доливки попадут в трал - то там вообще ракетка получается :) - но и без доливок можно конечно работать - ведь евро и фунтом не ограничиваемся - у нас много мажоров да и любые портфели можно сюда впрясть Одновременно :)

 
Через пару часиков начну проверять эту стратеджи. Занят был (зубки лечил).

Спасибо за подробную инфу

Сам на этой стратегии получил 22-кратное депо за 3 месяца

Однако риск слива есть, это безусловно

==============

А эксель зачем? MQL же проще...

Лично я делал для настройки и теста 3 индюка:

- сигнальный (он же с параметрами, которые можно менять)

- торгующий

- эквити

Экви лучшим было у меня не при 50 а при 35 для парного USDCHF + EURUSD, дельта - 70 USD-pips, 4-х знак
 
Ильнур, здесь идет речь именно о той ТС, на которой можно реально заработать. Слушайте внимательно и читайте вдумчиво.

Не спорю, что и на других можно, но не так

Ты сам заработай на том о чём тут сказано, потом будешь людей лечить (спокойным не агрессивным голосом).)))
Зачем ты обнадёживаешь людей в тех вещах, с которых сам не имеешь профита. Болабольство от тебя  это одно, но подобный цинизм-это слишком. Зачем ты это делаешь? 

Только что говорил что тут нет ничего кроме второстепенных вещей, и что это можно понять внимательнее прочитав ветку. А он мне-читай вдумчиво. Я то вдумчиво читал, чего не скажешь о тебе. 

Опустим тот опус, что тут идёт речь вообще хоть о какой-то тс.
 
Ты сам заработай на том о чём тут сказано, потом будешь людей лечить (спокойным не агрессивным голосом).)))
Зачем ты обнадёживаешь людей в тех вещах, с которых сам не имеешь профита. Болабольство от тебя  это одно, но подобный цинизм-это слишком. Зачем ты это делаешь? 

Только что говорил что тут нет ничего кроме второстепенных вещей, и что это можно понять внимательнее прочитав ветку. А он мне-читай вдумчиво. Я то вдумчиво читал, чего не скажешь о тебе. 

это не трёп

смотри следующий пост

графики с реала были в селянах и в прогнозах

 
Да что я агитировать буду, сливайте как хотите))).
Обычно граальщики, публичные, как огня боятся хотябы 3-6 месяцев реальной торговли. Предложите Мыколе сигнал на реальные бабки завести на сумму пару штук баксов ( для него же это мелочуга, с такими то процентами). И пусть он каждый месяц позаработает десятки штук баксов, и самое главное-поснимает эти суммы ежемесечно. Только не будет этого и это самый красочный пример, который уравняет весь этот трёп.
