Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 379
"высчитывается лот покрывающий ранее понесённые убытки" - не понятен скептицизм Ильнура, так как система будет с увеличением лота работать практически гарантированно.
Вопрос у меня только и сомнение, на сколько придется лот увеличивать?? Может и до 100??
Ну и в конце суток декларируется полное закрытие сделок - это хорошо и радует.
для этого - чтобы заранее посмотреть максимальные лоты по истории - просадки и прочее и сделаны индикаторные проверяльщики - которые быстренько пробегутся по парулетней истории покажут участки с макс лотом - и если такой не превышает разумных пределов - только тогда инструменты берутся в работу ( приведённые выше евра фунт и их кросс - не являются оптимальными парами - они приведены лишь в качестве примера - так как у них практически 1 пипс = 1баксу - поэтому высчитывать лотную схему попроще...
Красава, реально красивая песнь!
Согласен на все 100%. Любая ТС на выходе имеет такой же график который никак не отличается от обычных графиков котировок.
Лень в сотый раз отвечать на одну и ту же мистификацию. Недавно где-то встречал пост с ответом на схожую тему, если найду перепишу сюда. Я же не "Мыкола" и не "жокер", надо ответ обосновывать логикой, для этого нужно формулировать мысли, это время и энергия. Это жокер может сболаболить что угодно и в кусты.
Ильнур, здесь идет речь именно о той ТС, на которой можно реально заработать. Слушайте внимательно и читайте вдумчиво.
Не спорю, что и на других можно, но не так
обычный самый простой - условно начальный лот ноги = 1 - затем следуют несколько лосиков - сумма лосиков складывается - и следующий лот = Sum(Loss) / 50,0п - так как нам известна теоретическая прибыль ноги *без трала - около 50 пунктов - то легко высчитывается лот покрывающий ранее понесённые убытки - совсем не мартингейл выходит - а так лёгкая арифметическая прогрессия...
до 100 говоришь.... гммм... вот, посмотрел я евру кросс и фунт с начала января...
было сделано 219 сделок по обоим ногам
максимальная лотность достигала 11начальных лота - 2 раза за все торги...
табличка сколько сделок какими лотами были...
примерный график эквити
---
по первой ноге - макс.просадка была -605п гдето в марте - общий итог +3009 - макс лот в ноге был = 9
по второй ноге - макс просадка была -696п 0 общий итог +2998 - макс лот был = 11начальных лотов
---
и это без Агрессивного ММ :) - просто ставка = убыток/на прибыль - а ведь можно ещё и Пирамидить - ведь у нас известен заранее примерный ТП - около 50 пунктов - и если зарядить пару доливок на уровнях +15 +30..35 пунктов - да если доливки попадут в трал - то там вообще ракетка получается :) - но и без доливок можно конечно работать - ведь евро и фунтом не ограничиваемся - у нас много мажоров да и любые портфели можно сюда впрясть Одновременно :)
Через пару часиков начну проверять эту стратеджи. Занят был (зубки лечил).
Спасибо за подробную инфу
Сам на этой стратегии получил 22-кратное депо за 3 месяца
Однако риск слива есть, это безусловно
==============
А эксель зачем? MQL же проще...
Лично я делал для настройки и теста 3 индюка:
- сигнальный (он же с параметрами, которые можно менять)
- торгующий
- эквитиЭкви лучшим было у меня не при 50 а при 35 для парного USDCHF + EURUSD, дельта - 70 USD-pips, 4-х знак
Ильнур, здесь идет речь именно о той ТС, на которой можно реально заработать. Слушайте внимательно и читайте вдумчиво.
Не спорю, что и на других можно, но не так
Ты сам заработай на том о чём тут сказано, потом будешь людей лечить (спокойным не агрессивным голосом).)))
это не трёп
смотри следующий пост
графики с реала были в селянах и в прогнозах