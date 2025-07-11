Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 378
Хотелось бы поесть мозга хоть одного живого прихожанина, который хоть что-то толковое получил из повторяющегося одного и того же словоблудия. Но увы.
Да, были люди в наше время...
итак, поступил вопрос - что де значат эти линии и зачем они на графике :)
немножко о линиях - для примера возьмём верхнюю ногу
она отражает поведение Дельты (совокупной - для тех кто в танке = сумме) эквити сделки 1лот селл по евре + 1 лот бай по кроссу с фунтом (лотность предмет отдельный - но нормализованный по волатильности пар - приравненный к пипсодоллару :) )
Дельта на графике зелёная линия - она чисто расчётная и выступает в роли Сигнализаторов о том когда входить в сделку, когда завершать...
и контрольные линии (снизу вверх)
жёлтая - линия стоплосса ноги - примерно 10 пунктов от начала сделки
зелёная - линия отмечающая значение дельты при открытии позиций в ноге (1валюта верхняя селл + 1ая валюта нижняя бай)
красная - линия начала трейлинга дельты (примерно 50 пунктов (4х знак везде) - для разных пар может быть немного больше немного меньше - когда значение Дельты превысит красную - то включается трал - если цена дельты повышается - то красная сдвигается вверх - а за ней двигается ниже фиолетовая линия...
фиолетовая - линия закрытия сделки по тралу - когда сработала красная и включился трал - эта линия показывает уровень при котором если Дельта станет ниже то сделка закрывается..
---
выше графиком прилеплен индикатор (как и где его взять выше в теме) - который я немного доработал - ввёл верт сдвиг в параметрах индика - на котором отражено поведение цены обоих валютных инструментов первой ноги....
(конечно о второй ноге - главной составляющей грааля я ранее не говорил - но смотрю люди 10 лет в книгу как фигу глядят - так что пусть берут во внимание у кого оно есть :)
----
немножко о системе - так как в ночное время волатильность инструментов мелкая - иногда срабатывают ложняком стопы - поэтому время начала торгов я выбрал ориентировочно в 9 утра мск (да и не молодой я уже цельными сутками неделями и месяцами в монитор пялиться :) - щас как белый человек - в 9 утра пуск торгов, обычно до начала амеровской сессии торги заканчиваются, если тейка ноги не достигли то сделки в ногах закрываются часов в 11 - чтоб свопы лишние не платить :)
итак - утром в 9мск - открываются сделки по первой ноге и начинается отслеживание значения дельты и уровней - Большая ошибка считать делту потиково - достаточно 1 раз в минуту или 5минут... целый день делта болталась в положительной стороне и около 18имк наконеце преодолела значение красной линии и начался отсчёт трала
в красной строчке индикатора отмечено максимальное значение достигнутое дельтой в период трала = 72,32 - далее стоит значение фиолетовой линии = 64,32 (разница между тралом и закрытием по евре = 8.0 пунктам - а для фунта может и 12-15 пунктов достигать), далее к 18 часам дельта достигла максимума 72 пункта и через 15 минут снизилась ниже фиолетовой линии (64п) и закрылась на уровне 53,97 - на этом (достижении тейка по одной из ног) торги на текущий день заанчиваются.... еслибы дельта была в положительной зоне - но не достигла бы тейка в течении дня... то в часов 11 вечера торги принудительно закрываются....
----
так, а что со второй ногой ? - а ничего :) - так как была активна одна из ног - то вторая нога в торгах не учавствует - а только ведётся учёт дельты... - ноги рабатают попеременно - если в одной из ног сработал стоп - то в работу включается вторая нога - и то.. только в том случае если дельта находится недалеко от значения дельты начала дня... пунктов +-15-20 - а то если например с утра сработала первая нога, (начался схлоп) - то по второй ноге раздвижка всё больше и больше расширяется - и становится существенно больше 50 пунктов - тогда ждём когда дельта приблизится к своей 0ой точке и только тогда входим во вторую ногу....
ну вот примерно такой алгоритм работы и пояснения, что де означают эти разноцветные полосочки :) - если что спрашивай тут - в форуме (не в личке) другим тоже будет интересно :)
вот пример дня с "попеременным" открытием ног
ЗЫ - по поводу индикатора с вертикальным смещением - там простая добавка к коду
добавил глобал переменную Вертикальное смещение
extern double VShift = -1000;
VShift и далее в коде вставил
if(DaySynch)
{
...
int firstBar=iBarShift(NULL, 0, StrToTime(TimeToStr(Time, TIME_DATE)+" 00:00"));
VertShift=iLow(NULL, 0, firstBar)-iLow(Instrument, TimeFrame, firstBar);
VertShift = VertShift + VShift * Point;
...
}
А в ноге по фунту виден лот 3,72.
Это ММ какой-то дополнительный?
Добрый день.
обычный самый простой - условно начальный лот ноги = 1 - затем следуют несколько лосиков - сумма лосиков складывается - и следующий лот = Sum(Loss) / 50,0п - так как нам известна теоретическая прибыль ноги *без трала - около 50 пунктов - то легко высчитывается лот покрывающий ранее понесённые убытки - совсем не мартингейл выходит - а так лёгкая арифметическая прогрессия...
:)
"высчитывается лот покрывающий ранее понесённые убытки" - не понятен скептицизм Ильнура, так как система будет с увеличением лота работать практически гарантированно.
Вопрос у меня только и сомнение, на сколько придется лот увеличивать?? Может и до 100??
Ну и в конце суток декларируется полное закрытие сделок - это хорошо и радует.