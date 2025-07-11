Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 377

Aleksander:

да нее - и тот индикатор подойдёт - точно не помню есть ли там пункт от начала дня...  - раздвижка зависит от 0ой точки :) - условно можно принять началом дня или каким либо другим временем (показаниями индикаторов)


пользую индикатор

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                   Instrument.mq4 |
//|                                                      Denis Orlov |
Displaying of candles of any instrument, synchronisation on bars or on day
http://codebase.mql4.com/ru/6637
Отображение произвольного инструмента, синхронизация по барам или по дням.
http://codebase.mql4.com/ru/6638

и чтото там поправил насчёт вертикального сдвига...

параметр DaySynch -  в качестве примера выбирает начало дня

Большое спасибо. Да, это более совершенный индикатор, можно двигать и фисировать по вертикали.

 
Aleksander:

мдаа - а ведь стратегия простая была :) купил продал - типа как тут - бай после селл и наоборот, с мартингейлом каждой руки... а в итоге что на коинсфлип с 200 до лямав поднял


- что на евре 10.000% - суть одна :)

Вместо манс, ол не ставится. Иначе видно было бы кто там и что. У людей просто времени нет дрюкать столько игруху, чтобы каждый месяц оставаться в топе. А тебе похоже топ нужно постоянно поддерживать для предъявления "способностей"  "обамам".)))
 
За всё время трёпа про парный трейдинг (не только тут) ни одного повторившего рукоблудства авторов веток. За то тьма кинутых и тьма верующих. Как в религии, мозг отсутствует, даже если будет сливать-всё равно будет верить и нести, верить и нести, верить и снова нести.
Что только ни найдёшь в темах об этом.
Читал и про каких-то съеденых чёрных пауков, и про казино, и про алтари и жертвоприношения на них, и про 2-х часовой стояк который выгодно держать чтобы ублажить тётку из администрации чтобы получить нужную бумажку. Треш полный. 
Надо очень хорошо подумать, чтобы пичкать свои девственные глаза этим всем.

На эту тему в очередной раз выручает цитата Пелевина. 

"Любой человек инсталлирует скачанные из сети программы на свой девайс с большой осторожностью. А их ведь можно стереть. В крайнем случае можно выбросить девайс и купить новый. Но на главный диск у себя в голове, который не поменять до смерти, человек доверчиво ставит что попало. Немедленно и с песнями выжигает в нейронах на все свое короткое «всегда»."

 
там еще есть продолжение только оно неполиткорректное очень...

в любом случае лучше уже начинать жертвоприношения и есть пауков...

 
Aleksander:

мдаа - а ведь стратегия простая была :) купил продал - типа как тут - бай после селл и наоборот, с мартингейлом каждой руки... а в итоге что на коинсфлип с 200 до лямав поднял


- что на евре 10.000% - суть одна :)

как грится - пофиг чо открывать, главно чтобы закрылось меньше ;)

© FOREX
 
transcendreamer:

лучше уже начинать жертвоприношения и есть пауков...

Если смотреть с позиции того кому на этом алтаре принесут жертву, и подадут пауков с красным полусладким, то да-лучше. Если смотреть с позиции пауков и приносимой в жертву паствы-сомневаюсь.

К тому же это как минимум не честно.
паукам не сообщают что их привели чтобы съесть.
Их зазывали под лозунги "накормим всех", и разделим пир вместе, не сказав что они и есть пир.

(Покручивая пейсом) Хотя таки что такое честность в наше время...
 
ILNUR777:

Милочка, если бы ты подробно ознакомилась с нейрологическим механизмом возникновения человеческого смысла, понимания, юмора и прочих эпифеноменов сознания, так называемой «романтики» не осталось бы вообще.
© FOREX
Милочка, если бы ты подробно ознакомилась с теми процессами и их природой, на которых собираешься вертеть весь окружающий мир, зарабатывая миллионы, так называемой «романтики» не осталось бы вообще.
© FOREX
 

чем, однако, полезны форумные флудерасты - тем, что "жемчужинку" полезной информации закапывают в своём словесном поносе :)

глядишь и не заметит никто, что в Парном трейдинге должно быть ДВЕ ноги - состоящие как минимум из Двух фин.инструментов в ноге (можно больше) и чтоб графики совокупных эквитей этих ног ходили почти зеркально - чтоб одна из ног могла заработать свои 50 пунктов в день :) (если не тралить позицию)

чтоб никто не смог повторить такое :)

огромное спасибо - форумные флудерасты :)


ЗЫ - чтоб не могли сограждане сделать вышестоящий вывод - исходя из нижележащего основания :)


 
Товарищ Бендер, а если вы, пардон, решите покакать кругом, это тоже необходимо будет повторять? 
 
Хотелось бы поесть мозга хоть одного живого прихожанина, который хоть что-то толковое получил из повторяющегося одного и того же словоблудия. Но увы.

Лишь великие инвесторы остались.
Один только Барак Хусейнович чего стоит.
