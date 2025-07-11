Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 377
да нее - и тот индикатор подойдёт - точно не помню есть ли там пункт от начала дня... - раздвижка зависит от 0ой точки :) - условно можно принять началом дня или каким либо другим временем (показаниями индикаторов)
пользую индикатор
//+------------------------------------------------------------------+
//| Instrument.mq4 |
//| Denis Orlov |
Displaying of candles of any instrument, synchronisation on bars or on day
http://codebase.mql4.com/ru/6637
Отображение произвольного инструмента, синхронизация по барам или по дням.
http://codebase.mql4.com/ru/6638
и чтото там поправил насчёт вертикального сдвига...
параметр DaySynch - в качестве примера выбирает начало дня
Большое спасибо. Да, это более совершенный индикатор, можно двигать и фисировать по вертикали.
мдаа - а ведь стратегия простая была :) купил продал - типа как тут - бай после селл и наоборот, с мартингейлом каждой руки... а в итоге что на коинсфлип с 200 до лямав поднял
- что на евре 10.000% - суть одна :)
За всё время трёпа про парный трейдинг (не только тут) ни одного повторившего рукоблудства авторов веток. За то тьма кинутых и тьма верующих. Как в религии, мозг отсутствует, даже если будет сливать-всё равно будет верить и нести, верить и нести, верить и снова нести.
там еще есть продолжение только оно неполиткорректное очень...
в любом случае лучше уже начинать жертвоприношения и есть пауков...
как грится - пофиг чо открывать, главно чтобы закрылось меньше ;)© FOREX
лучше уже начинать жертвоприношения и есть пауков...
чем, однако, полезны форумные флудерасты - тем, что "жемчужинку" полезной информации закапывают в своём словесном поносе :)
глядишь и не заметит никто, что в Парном трейдинге должно быть ДВЕ ноги - состоящие как минимум из Двух фин.инструментов в ноге (можно больше) и чтоб графики совокупных эквитей этих ног ходили почти зеркально - чтоб одна из ног могла заработать свои 50 пунктов в день :) (если не тралить позицию)
чтоб никто не смог повторить такое :)
огромное спасибо - форумные флудерасты :)
ЗЫ - чтоб не могли сограждане сделать вышестоящий вывод - исходя из нижележащего основания :)