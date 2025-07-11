Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 380
Занят был (зубки лечил).
Уж не те ли, что о форекс поломались. ))))))
это не трёп
смотри следующий пост
графики с реала были в селянах и в прогнозах
Однако риск слива есть, это безусловно"?
Гениальное по своей тупости изречение. Ты когда в казино выйграешь-тоже будешь хвастать что благодаря системе выйграл. Бездарь, систематический выйгрышь, это когда выйграл статистически больше чем проиграл. Для этого тебе надо несколько раз проделать твоё "получил 22-кратное депо за 3 месяца". И статистически перекрывать постоянно убыток. А ты несёшь бред и делаешь какие-то выводы на основании этой нелепости "получил 22-кратное депо за 3 месяца", тем более единичной. С тобой вообще после этого обсуждать более менее серьёзные вещи-себя не уважать. А уж как это раскрывает всё твоё прошлое многократное болабольство по всем веткам о наличии у тебя прибыльной тс-и вовсе шик.
извратил парный трейдинг до нельзя.
.
Заучит как "совратил насильника"
2 пары в парном, не 3 и не больше
Хотя мне и 28 не много и не мало. Могу и всё что есть - акции, валюты и т.д. арбитражить одновременно. Однако, это уже совсем другая история, не относящаяся к данной ветке.
Поэтому, возвращаясь на Землю, буду дальше постить именно по делу, т.е. на тему "парный трейдинг".
Конечно в этом посте есть некий смысл, говорящий только об одном - все пары, чем бы они бы они функционально не были, ходят одинаково, своеобразной валютной змеёй. Поэтому и появляется арбитраж, идея которого - возврат любой пары к среднему. Причем, верхнюю от среднего мы продаем, а нижнюю покупаем.
Александр правильно выяснил, что среднее - это не что иное как кросс, с которым связанная с ним пара обязательно пересечется. По сути кросс - это тот самый передаточный коэффициент меж двумя парами, который так упорно все пытаются найти, чтобы наложить две пары друг на друга.
Выглядит эта змея через некоторое время только так и никак иначе:
Предполагаю, что Александр просто напросто сдвигает начальное значение межмажорной дельты на 50 пунктов, которые и ловит при схлапывании:
Поэтому долго ждать не приходиться
Собственно писать то больше и не о чем.
Удачи!
вот пример дня с "попеременным" открытием ног
А здесь вообще непонятно как торговать:
скорее всего индикатор не ахти пока....
ну там были флетовые денечки - но разрулились...
небольшой офф на будущее - а вот когда раздвижка достигнет 600.0 пунктов - то там то и начинается самое интересное... зная величину схлопа можно вставить 10 доливок через каждые 60.0 пунктов - 1 - 1 - 2 - 4 - 8 - 16 - 32 - 64 - 128 - 512 - бинго :) - там ваще ракета 1*600+1*540+2*480+4* 420+8*360+16*300+32*240+64*180+128*120+512*60 = 600+540+960+1680+2880+4800+7680+11520+15360+30720=76740 пунктов за 1 сделку при риске потерять 60п... выхлоп = 1 к 1279... - потом как нибудь покажу такие сделки как делать... муторно только ждать подходящей ситуации пару месяцев..примерно такое....
Обычно в парном трейдинге торгуют пары с высокой корреляцией. Если глянуть таблицу, то видим, что корреляция между EURUSD и EURGBP всего лишь 5.1%.
Тем не менее вы эти пары торгуете. В чём тут фокус?