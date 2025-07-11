Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 376
кажи
тебе как - картинками :) или файликом выслать?
Файликом в личку Саш, ты ж меня знаешь, я своих не выдаю
если не секретно, то сюда
хз - выслал тебе в личку... но кажется не поддерживается формат.. запакую зипом... zip отправился... читай :) богатей :)
мдаа... хрена ты знаешь видимо... я тебе могу даже стейт показать - всех сделок - как капелька за капелькой баланс и эквити росли - смогёшь сам подсчитать суммарную прибыль
только млять, чуйствую, что и это не поможет - скажешь стейт нарисованный :)ЗЫЫ - кстати... 10.000%ый мониторинг я мониторил на этом форуме - в прямом эфире - каждый мог посмотреть результы ежедневно...только те темы потёрли - срач развели
Мне не надо показывать - верю. Только вразумите старика несмышлёного.) Как вы определяете достаточно ли разбежались пары, чтобы входить? Вот два скрина с индикатором multiinstrument в один и тот же момент времени одного одного и того же графика, только разный масштаб. На одном вроде есть раздвижка, а на другом почти нет. Если относительное положение двух пар зависит от масштаба графика, то как определять величину раздвижки пар? Или нужно пользоваться каким то другим индикатором?
да нее - и тот индикатор подойдёт - точно не помню есть ли там пункт от начала дня... - раздвижка зависит от 0ой точки :) - условно можно принять началом дня или каким либо другим временем (показаниями индикаторов)
пользую индикатор
//+------------------------------------------------------------------+
//| Instrument.mq4 |
//| Denis Orlov |
Displaying of candles of any instrument, synchronisation on bars or on day
http://codebase.mql4.com/ru/6637
Отображение произвольного инструмента, синхронизация по барам или по дням.
http://codebase.mql4.com/ru/6638
и чтото там поправил насчёт вертикального сдвига...
параметр DaySynch - в качестве примера выбирает начало дня
Так ломаются граали)) AUD/NZD на M1
а где остальные две пары? - покажи совокупные эквити двух ног в эти моменты...
если тут обсуждении одной системы, тогда я не туда запостил
в итоге у тебя должно получиться примерно такое
парный трейдинг :) - работа с двумя ногами....