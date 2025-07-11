Мне не понятна физика процесса получения арбитражной комбинации по твоим формулам

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 382
угу -сперва у тебя должно получиться примерно такое :)
видны составляющие и поведение еквитей в ногах
не могу понять
у тебя пары по времени синхронизированы?
играюсь +/- 1 пункт и никак не попаду в твой график, голову уже сломал...:
Не там рубит, так скажем...
Сделал индикатор спреда с привязкой кривых спреда и 2 пар к нулевому уровню на любом баре. Желтая кривая - спред. Передвигаем вертикаль и бар привязки изменяется. Допустим кривые пар сошлись и спред дошёл до нуля - передвигаем вертикаль на этот бар и все 3 кривые опять начнут движение от нуля. На скринах показано как меняется картинка при сдвиге вертикали. На первом скрине привязка к нулевому уровню на баре начала суток. На втором скрине вертикаль передвинута в одну из точек пересечения нуля спредом.
поясни - что там не так - там было закрытие сделки и дельты обоих ног обнулились..
У тебя закрытие немножко в другом месте получается
Из чего я делаю вывод, что считаю не верноПока только пипсы, без учета спреда и стоимости пункта
ну да - спред и стоимость пункта надо учитывать... но потом :) - ты сперва просто логику заложи в индикатор - чтобы оценивал псевдосделки.... а уж потом добавишь уточнённые параметры...
схождение... гмм - схождение, расхождение - это только слова - для удобства восприятия информации :) мы торгуем Эквити(Дельту) синтетического инструмента - а схождение ли (читай эквити идёт вверх) или расхождение (эквити вниз) это лишь способ определить направление сделки - Баить ногу или Селить... а от перестановки слагаемых сумма не меняется :)
тренд пары сам выберет ту ногу - которая принесёт прибыль - другая нога даже если она открылась раньше просто словит лосика и "передаст" своё дело другой ноге :) которая и отработает трендовость составляющих ногу валютных инструментов ....
Вот вы пишете "...или расхождение (эквити вниз)". Но, если пары расходятся и мы откроем бай растущей пары и сел падающей, эквити будет расти. Значит получается, что расхождение для входа вы не используете, а используете только схождение. А расхождение после входа в рынок для вас нежелательная ситуация и говорит о преждевременном входе.
Aleksander, в индикаторе, где тестируется торговля на графике - закрытие сделок и расчет эквити осуществляется по Close?
по опену текущего бара...
По клозе там у тебя. По опену ващьпе другая картинка получается.
Пары синхронизированы по времени, проверил, здесь все норм.
Но это суть дела не меняет.
Мне не понятна физика процесса получения арбитражной комбинации по твоим формулам
Ты прибавляешь приращение другой пары к уже имеющейся паре, чтобы снова получить её же....А потом чо сравнивается - одна пара с непонятно чем?