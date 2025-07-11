Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 384
как это не гуд? - у нас в ноге две сделки - 1)Евра селл и 2)Кросс Бай...
OpenClose1 - CurrentPoint1 + ZeroClose3
это как раз и отражает текущее положение - Опенклозе1 =
и Currentpoint1 - Текущая цена евры - следователь прибыль равна = цена продажи - (минус) текущая цена - и эту прибыль прибавляем :) к прибыли кросса - получаем совокупную прибыль обоих финансовых инструментов - Дельту - Эквити...
чего здесь не гут?
ты сравниваешь текущую цену с точно такой же плюс приращение. но по правильному приращение нужно прибавить к запомненному ранее значению, чтобы получилась такая же цена как текущая, а уже потом - да, ищем дельту. если дельта не ноль, то уже есть к чему стремиться, арбитраж собственно.
или не так?
не текущую - смотри там в тексте - Текущая TIME[0] цена - а цена открытия сделки = TIME[i] - где i - это номер бара открытия сделки.... и это не приращение Зероклозе3 - а уже подсчитанная прибыль/убыток Кросса на 0ой(текущий) бар...
ок
сравни на всякий случай то что я предложил с тем что у тебя:
#3828
Если я правильно понимаю, 1.0 и 0.5 это, если мы торгуем евру и фунт. А если евру + кросс и фунт+кросс, надо же коэфф. по волатильности соответственно считать для мажора и кросса. Или это вы дали коэфф. именно по отношению к кроссу?
гмм... поищи индикаторы Леонида
//| Copyright © leonid553, Son_Of_Earth | Ind_x_Line
кажись на этом форуме были его темы и индюки - там он пользовал несколько методов нормализации цен/лотов... - но не забивал бы ты этим себе голову - на крайняк перебором лотов воспользуешься :)
ок
гмм - Скобки при арифметических операциях ЛИШНИЕ - это тебе не умножение выделять
OpenClose1 - (CurrentPoint1 + ZeroClose3)
Правильнее уж было (OpenClose1 - CurrentPoint1) это результат Евры + ZeroClose3(результ Кросса)
Потестю и так и так, там видно будет.
Но по моему варианту стратегия наклевывается абсолютно другая: арбитраж, имеем текущую и вычисленную цену, этого уже более чем для работы всего одной парой и без мартини, надеюсь.
новая стратегия - это высказывания khorosh: - который предложил использовать не Две ноги - а все ЧЕТЫРЕ - типа зачем работать только на схлопах - добавь туда и раздвижки - и будет всем щастье :)
получится что работают 1 и 3ья ноги (2 и 4ая "отдыхают") - и наоборот 2 и 4ая в работе - тогда 1 и 3 в лосиках...
итого первые ноги евра - кросс - фунт и добавленные ноги фунт - кросс - евра
тогда работать будут ЕвраСЕЛЛ + КроссБАЙ + ФунтСЕЛЛ +КроссБАЙ - ну типа так :)
ЗЫ - с одной парой ты замаешься... и мартини не поможет :) - у нас Парный трейдинг :) сигналы к торговым операциям дают Пары...
дык у меня 28, есть уже, кстати без лосей.... и я говорил, что могу и больше, сути и стратегии не меняет.
интеллектуальный голод заставляет идти дальше
у тебя идея оччень неплохая, но я вспомнил плюсом хренфикса, который оставил кучу неразгаданных загадок
надеюсь, что одну из них мы сегодня разобрали по косточкам, а именно - как получить одну пару через две другиеСпасибо!
по опену текущего бара... чисто для дальнейших проверок, индикатор пишет журнал проведенных псевдосделок - а затем советники быстренько прогоняют в тестере по опенам выставленные по времени и инструментам сделки для контроля полученных итогов как индикатором так и советником...
Это нужно для пропуска каких-либо входов из журнала псевдосделок?
Это нужно для пропуска каких-либо входов из журнала псевдосделок?
нее - просто в тестере МТ есть модель "по ценам открытия" - она довольно быстро обрабатывает поток Всех сделок - быстрее чем потиково - а так - по Минуткам или 5Минуткам прогнал и посмотрел какие будут результаты...