ILNUR777:
Ну раз привычнее в терминологии человеческих конечностей, то перефразирую. Подобие ног можно построить и на одной паре, просто зачем, когда можно их строить перспективнее из нескольких пар. То есть смысл торговать на одной паре когда можно выбирать с более жирным потенциалом. О смысле принципиальном самого построения ног это не говорит.
дело не в конечностях... я уже не раз говорил что сперва система был разработана для одной пары - и только потом были придуманы ноги, которые практически Гарантируют ежедневно схлоп - читай достижения тейкпрофита минимум в 50 пунктов
 

мдаа - все пазлы парного были высказаны ранее много раз - даже стейт был показан

и мало кто понял, что пар должно быть ДВЕ :)- как я говорил - две ноги - в каждой из которых минимум по два или более валютных инструмента....

щас лениво.. но может быть вставлю пару картинок - НАГЛЯДНО показывающих принцип получения прибыли :) - хотя там классика - покупаем внизу - продаём вверху - одновременно :)

ЗЫ - и первооснова ММ была рассказана - это простой пирамидинг - в качестве примера было показано - что при движении в 50.0 пунктов - при риске потерять 10.0$ можно выручить 310.0$


PSS - осталось совместить - получать практически гарантированные 50.0 пунктов в день - на которые можно или простые ставки с минимальным арифметическим увеличение лота - покрывающем предыдущие убытки... либо для максимизации прибыли задействовать пирамидинг и трал прибыли... конечно не с "классической" 5ти уровневой доливкой - а так - 1..2 доливки в 50ти пунктовке...

 
Aleksander:

ООООО!

История продолжается!

Много народу выгорело на парном на выборах Трампа

Глянь графики...

 

Это всё от того что люди глядели только на половину парного трейдинга - а если смотреть двумя ногами - то всё Ок

если одна нога уходит в минус - то вторая благополучно давала +50 пунктов с пирамидингом...


ЗЫ - привет Транс :) всё картинками балуешься? :) - нарисуй лучше три графика -ТФ5 мин... - суток хватит на 1 рисунок

а в каждом пока только две валюты (для примера) - начало суток выше график евры... и 100 пунктами ниже график фунта...

смогёшь? :)

 
Привет привет, только я не понял что именно тебе нарисовать, три портфеля по 2 валютных пары?

 

угу - 3 портфеля - пока по 2 валютных пары - суточного графика на портфель достаточно - сжатые 5ти минутки...

не сумарный эквити этих двух пар - а чисто свои движение с шифтом вертикальным начальной точки в 100 пунктов...

