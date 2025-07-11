Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 373
угу - 3 портфеля - пока по 2 валютных пары - суточного графика на портфель достаточно - сжатые 5ти минутки...
не сумарный эквити этих двух пар - а чисто свои движение с шифтом вертикальным начальной точки в 100 пунктов...
Ну а лоты какие? или друг супротив друга их спредов их соптимизировать аль просто сложить? и как это понять - не эквити а свои движения? тут либо пучок из 6 линий либо попарное сложение в 3 линии эквити - выбирай... короче не понять тебя...
ну тут просто ведь :) - три графика - это три разных дня - суток - какие ты наугад из истории выберешь - т.е. три картинки в которой по 2 пучка - евра 1 лот и фунт 1 лот
этот пример покажет действенность парного в любых (практически) ситуациях... ТФ графиков 5ти минутки - по ценам закрытия или открытия как тебе удобней...
PS - можно из тех дней когда Трампа выбирали :) они там (котировки) как раз самые вкусные были :)
А точка старта? в полночь? ведь выбор точки влияет на расположение линий друг относительно друга - чуть сдвинуть и положение может быть уже совсем другим
можно начало дня 0:00 по терминалу... а если тебе удобней то и 9:00 мск можно - до конца дня или 23:45 (чтоб свопы не платить) :)
2Транс (оффтоп) :) - ты в PHP HTML CSS сечёшь? свободное время есть? я тут биржу онлайн мутю (на HTML) :) - нашел актив инетовский который пользуется спросом (и предложением) и цены в разных источниках скачут от 0.1 до 20 копеек за единицу актива - а обьёмы от 1 до сотен тысяч единиц (примерный оборот до 100 млн руб в месяц и выше, но там иностранные источники уже - а на ру просторах - клиентов до 50.000 200.000 можно набрать) - и.. у них нет Маржинальной торговли :) - хочу им плечо 1 к 10(100) предложить :)
щас биржевой стакан делаю - интерфейс купли/продажи прощупываю чтоб скальперам было удобнее...ну и тд и тп... хочешь/смогёшь подмочь попрограммировать? :)
типа такого получится
Итак, графики, 4 дня подряд, начало в полночь, eurusd & gbpusd, без оптимизации...
как видим два дня всё хорошо а на четвертый порвало и потом они так и не сошлись...
всё тлен, лучше уж сразу на завод пойти...
PHP HTML CSS
Таким не занимаюсь и не умею, я только по прикладным задачам...
Niccolo Graalivelli )))))
P.S.: лучше уж спред на спред построить,
и торговать месяцами, корректируя его
Таким не занимаюсь и не умею, я только по прикладным задачам... жалко :) пропадает в тебе программистская косточка ):
вот - это "классическая" так сказать ошибка игроков в парный трейдинг - так как не используют ДВЕ ноги в торгах
а теперь, будь ласка, вставь между ними (еврой и фунтом в 50 пунктах от евры вниз) ихний КРОСС и картинка изменится :) кроссовые ноги в течении дня (практически ежедневно) покажут СХЛОП (ну или если говорить отвлеченно - то еквити евра селл + кросс бай или кросс селл и фунт бай сделают 50.0 пунктов (4х знак) тейка ежедневно...
Ну так мажор против кросса даст дельту = другой мажор, проще уже просто взять пучок инструментов сразу и торговать как обычно чем париться так...
а сойтись они конечно сойдутся кто-нибудь но только без мартина тут не выберешься...
Niccolo Graalivelli )))))
P.S.: лучше уж спред на спред построить,
и торговать месяцами, корректируя его
теперь я знаю твой грааль
миллион знаешь куда слать
Ну так мажор против кросса даст дельту = другой мажор, проще уже просто взять пучок инструментов сразу и торговать как обычно чем париться так...
а сойтись они конечно сойдутся кто-нибудь но только без мартина тут не выберешься...
насчёт мартина ты конечно загнул - тут даже не геометрическая прогрессия - а чисто арифметическая - т.к. ТП = 50 СЛ = 10 - можно 5 раз в рынок входить подряд без увеличения лотов - схлоп отобьёт все убытки....
ЗЫЫ по офтопу... Биржа... биржа... а дело то там попахивает сатанизмом настоящим :) - прикинь, в инете есть люди которые покупают и продают своё личное жизненное время - минимальная единица 15 секунд жизни - покупатели оценивают жизненное время продавца от 1 до 4 копеек в среднем...и покупают... тыщами единиц... даже миллионами если в общем посмотреть....
вот к примеру один из проектов показывает результ:
трудно даже подсчитать количество жизненного времени которое запродали - так как 15 сек жизни оценивают примерно в 2-3 копейки...
но люди находятся - продаются... :)
вот другой проект - кажет такое
и это всего за 170 дней - 100 лямов зарядили покупатели времени - и уже 65 лямов заплатили "продавцам" своего времени :(...
мдаа... куда катится мир :) - хотя я тоже немного прикупил времени :) рублей на 100 наверное :)