Aleksander:

нее - просто  в тестере МТ есть модель "по ценам открытия" - она довольно быстро обрабатывает поток Всех сделок - быстрее чем потиково - а так - по Минуткам или 5Минуткам прогнал и посмотрел какие будут результаты...

А еще быстрее - индюк, имитирующий торговлю, ибо он же в МТ4 мультивалютник.
 
Renat Akhtyamov:

дык у меня 28, есть уже, кстати без лосей.... и я говорил, что могу и больше, сути и стратегии не меняет.

интеллектуальный голод заставляет идти дальше

у тебя идея оччень неплохая, но я вспомнил плюсом хренфикса, который оставил кучу неразгаданных загадок

надеюсь, что одну из них мы сегодня разобрали по косточкам, а именно - как получить одну пару через две другие

Спасибо!

идея и реализация возникли довольно давно - когда Семен семёныч разрабатывал свой кластерный индикатор

уже тогда меня привлекли все эти "раздвижки" "схлопы" - проявляющиеся на его индюках...


и что можно из этого  чтонить выбрать

ну а потом пришли ноги и тд...

 
Aleksander:

Aleksander,   OK, спасибо за ответ.


Кстати получается, что когда торгуется  sell EUR ,  buy GBP  (и кросс между ними), то это  часть парной торговли...ведь иногда они сходятся иначе, то есть EUR растет, а GBP падает. Иногда выгодней поставить вверху фунт, внизу евру, а посередине кросс (который нужно будет отзеркалить). На картинке видно, что в зависимости от направления EUR и GBP, эквити ног имеют разный размах.

Первый индикатор-  sell EUR+кросс buy     и     buy GBP+кросс sell

второй индикатор -  sell GBP+кросс sell      и     buy EUR +кросс buy 


 
Dialog22:

Aleksander,   OK, спасибо за ответ.


чтоб сильной зависимости размаха от направлений не было - пользуют нормализацию лотов так сказать :) гдето фунту крылья обрезают или евре лотик впендюрят лишний :)

 
Aleksander:

Точно, после уравновешивания лотов графики стали более-менее симметричными :)  Правда, в разные дни, меньшее количество лоссов и лучший тралл дает то верхний, то нижний индикатор (со скрина выше). Все-таки есть разница от перемены слагаемых. :)

 
Dialog22:

Точно, после уравновешивания лотов графики стали более-менее симметричными :)  Правда, в разные дни, меньшее количество лоссов и лучший тралл дает то верхний, то нижний индикатор (со скрина выше). Все-таки есть разница от перемены слагаемых. :)

так никто тебе не запрещает торговать 4 ноги одновременно :) - или просто

попеременно 1 и 2ую ногу  sell EUR+кросс buy     и     buy GBP+кросс sell

и отдельно, также попеременно  3 и 4 - sell GBP+кросс sell      и     buy EUR +кросс buy  - как независимо от первых ног - так и синхронизируясь с первыми ногами :)


так ты будешь чаще ловить вкусные тральные денёчки :) ну и нагрузку на депозит как минимум удвоишь :)

 
ничего не понял но осуждаю
 
transcendreamer:
ничего не понял но осуждаю

Привет :) построитель портфелей :) - посмотри у себя - есть ли такой - трендовый портфельчик - чтоб за день... или 2 - 3дня давал устойчивые 100 пунктов роста/падения?

ежели такие есть - покажи график эквити портфеля (можно даже без названий и указаний лотов :) ) - на 1М ил 5М ТФ - можно сжато но так чтобы видно было побарово колебания(зубчики) движение эквити...

 
Aleksander:

Привет :) построитель портфелей :) - посмотри у себя - есть ли такой - трендовый портфельчик - чтоб за день... или 2 - 3дня давал устойчивые 100 пунктов роста/падения?

ежели такие есть - покажи график эквити портфеля (можно даже без названий и указаний лотов :) ) - на 1М ил 5М ТФ - можно сжато но так чтобы видно было побарово колебания(зубчики) движение эквити...

ну вот например портфель который падает ...портфель

 
Anatolii Zainchkovskii:

ну вот например портфель который падает ...

немножко непонятен масштаб - где там 100 пунктов? - будь ласка - нанеси неширокую фибосеточку от макс точки до -100п(можно несколько если размах позволяет), ЗЫ желательно ТФ5 мин а не 15...
