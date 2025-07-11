Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 385
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
нее - просто в тестере МТ есть модель "по ценам открытия" - она довольно быстро обрабатывает поток Всех сделок - быстрее чем потиково - а так - по Минуткам или 5Минуткам прогнал и посмотрел какие будут результаты...
дык у меня 28, есть уже, кстати без лосей.... и я говорил, что могу и больше, сути и стратегии не меняет.
интеллектуальный голод заставляет идти дальше
у тебя идея оччень неплохая, но я вспомнил плюсом хренфикса, который оставил кучу неразгаданных загадок
надеюсь, что одну из них мы сегодня разобрали по косточкам, а именно - как получить одну пару через две другиеСпасибо!
идея и реализация возникли довольно давно - когда Семен семёныч разрабатывал свой кластерный индикатор
уже тогда меня привлекли все эти "раздвижки" "схлопы" - проявляющиеся на его индюках...
и что можно из этого чтонить выбрать
ну а потом пришли ноги и тд...
нее - просто в тестере МТ есть модель "по ценам открытия" - она довольно быстро обрабатывает поток Всех сделок - быстрее чем потиково - а так - по Минуткам или 5Минуткам прогнал и посмотрел какие будут результаты...
Aleksander, OK, спасибо за ответ.
Кстати получается, что когда торгуется sell EUR , buy GBP (и кросс между ними), то это часть парной торговли...ведь иногда они сходятся иначе, то есть EUR растет, а GBP падает. Иногда выгодней поставить вверху фунт, внизу евру, а посередине кросс (который нужно будет отзеркалить). На картинке видно, что в зависимости от направления EUR и GBP, эквити ног имеют разный размах.
Первый индикатор- sell EUR+кросс buy и buy GBP+кросс sell
второй индикатор - sell GBP+кросс sell и buy EUR +кросс buy
Aleksander, OK, спасибо за ответ.
Кстати получается, что когда торгуется sell EUR , buy GBP (и кросс между ними), то это часть парной торговли...ведь иногда они сходятся иначе, то есть EUR растет, а GBP падает. Иногда выгодней поставить вверху фунт, внизу евру, а посередине кросс (который нужно будет отзеркалить). На картинке видно, что в зависимости от направления EUR и GBP, эквити ног имеют разный размах.
Первый индикатор- sell EUR+кросс buy и buy GBP+кросс sell
второй индикатор - sell GBP+кросс sell и buy EUR +кросс buy
чтоб сильной зависимости размаха от направлений не было - пользуют нормализацию лотов так сказать :) гдето фунту крылья обрезают или евре лотик впендюрят лишний :)
чтоб сильной зависимости размаха от направлений не было - пользуют нормализацию лотов так сказать :) гдето фунту крылья обрезают или евре лотик впендюрят лишний :)
Точно, после уравновешивания лотов графики стали более-менее симметричными :) Правда, в разные дни, меньшее количество лоссов и лучший тралл дает то верхний, то нижний индикатор (со скрина выше). Все-таки есть разница от перемены слагаемых. :)
Точно, после уравновешивания лотов графики стали более-менее симметричными :) Правда, в разные дни, меньшее количество лоссов и лучший тралл дает то верхний, то нижний индикатор (со скрина выше). Все-таки есть разница от перемены слагаемых. :)
так никто тебе не запрещает торговать 4 ноги одновременно :) - или просто
попеременно 1 и 2ую ногу sell EUR+кросс buy и buy GBP+кросс sell
и отдельно, также попеременно 3 и 4 - sell GBP+кросс sell и buy EUR +кросс buy - как независимо от первых ног - так и синхронизируясь с первыми ногами :)
так ты будешь чаще ловить вкусные тральные денёчки :) ну и нагрузку на депозит как минимум удвоишь :)
ничего не понял но осуждаю
Привет :) построитель портфелей :) - посмотри у себя - есть ли такой - трендовый портфельчик - чтоб за день... или 2 - 3дня давал устойчивые 100 пунктов роста/падения?
ежели такие есть - покажи график эквити портфеля (можно даже без названий и указаний лотов :) ) - на 1М ил 5М ТФ - можно сжато но так чтобы видно было побарово колебания(зубчики) движение эквити...
Привет :) построитель портфелей :) - посмотри у себя - есть ли такой - трендовый портфельчик - чтоб за день... или 2 - 3дня давал устойчивые 100 пунктов роста/падения?
ежели такие есть - покажи график эквити портфеля (можно даже без названий и указаний лотов :) ) - на 1М ил 5М ТФ - можно сжато но так чтобы видно было побарово колебания(зубчики) движение эквити...
ну вот например портфель который падает ...
ну вот например портфель который падает ...