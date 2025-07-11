Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 374
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
насчёт мартина ты конечно загнул - тут даже не геометрическая прогрессия - а чисто арифметическая - т.к. ТП = 50 СЛ = 10 - можно 5 раз в рынок входить подряд без увеличения лотов - схлоп отобьёт все убытки....
ЗЫЫ по офтопу... Биржа... биржа... а дело то там попахивает сатанизмом настоящим :) - прикинь, в инете есть люди которые покупают и продают своё личное жизненное время - минимальная единица 15 секунд жизни - покупатели оценивают жизненное время продавца от 1 до 4 копеек в среднем...и покупают... тыщами единиц... даже миллионами если в общем посмотреть....
вот к примеру один из проектов показывает результ:
трудно даже подсчитать количество жизненного времени которое запродали - так как 15 сек жизни оценивают примерно в 2-3 копейки...
но люди находятся - продаются... :)
вот другой проект - кажет такое
и это всего за 170 дней - 100 лямов зарядили покупатели времени - и уже 65 лямов заплатили "продавцам" своего времени :(...
мдаа... куда катится мир :) - хотя я тоже немного прикупил времени :) рублей на 100 наверное :)
зачем тебе этот скам если есть форекс
зачем тебе этот скам если есть форекс
нуу :) - фора это для души :) - а тут прокачка программистского скила :) свой форекс заделать :)ЗЫ - это ещо что :) - в плане заделать майниг битка и получение/раздача сатоши :) - а может и торговля им
Ну так мажор против кросса даст дельту = другой мажор, проще уже просто взять пучок инструментов сразу и торговать как обычно чем париться так...
а сойтись они конечно сойдутся кто-нибудь но только без мартина тут не выберешься...
сойтись... в том до и дело что они Постоянно сходятся :) - не знаю как ты строил но у меня картинка такая
кажный день схлапывает и схлапывает :) - нее - конечно есть в месяце пару дней когда есть вялотекущий боковик по валютам, перед новостями бывает флетятся пары... но это решаемо... и не обязательно как я и говорил ранее мартингейл приплетать - тут уж наоборот пирамидить позиции гораздо выгоднее :)
сойтись... в том до и дело что они Постоянно сходятся :) - не знаю как ты строил но у меня картинка такая
кажный день схлапывает и схлапывает :) - нее - конечно есть в месяце пару дней когда есть вялотекущий боковик по валютам, перед новостями бывает флетятся пары... но это решаемо... и не обязательно как я и говорил ранее мартингейл приплетать - тут уж наоборот пирамидить позиции гораздо выгоднее :)
Да ну варварство это и тлен,
позиции по 2 валютным парам это практически тоже что и кросс между ними,
поэтому получается просто торговля на возврат против движения этого кросса,
причем искусственный раздвиг это условность трейдера и рынок ничего не знает об этом,
а схлопывание это лишь компенсация предыдущего движения,
лучше уж построить нормально пучок портфелей и там смотреть объективные эквити...
А возвратность и усреднение... ну это форекс тут это хорошо все знают )))
В любом случае gracias за картинку...
Да ну варварство это и тлен,
позиции по 2 валютным парам это практически тоже что и кросс между ними,
поэтому получается просто торговля на возврат против движения этого кросса,
причем искусственный раздвиг это условность трейдера и рынок ничего не знает об этом,
а схлопывание это лишь компенсация предыдущего движения,
лучше уж построить нормально пучок портфелей и там смотреть объективные эквити...
А возвратность и усреднение... ну это форекс тут это хорошо все знают )))
В любом случае gracias за картинку...
Приветствую!
Если не сложно, то сделайте 4 картины: (AUDJPY - NZDCHF), (CADJPY - NZDCHF), (NZDJPY - CADCHF), (AUDCHF - NZDCAD)
У меня это торговалось на парном влёгкую, важно правильно выбрать время для входа, но это обсуждать не будем.
сойтись... в том до и дело что они Постоянно сходятся :) - не знаю как ты строил но у меня картинка такая
кажный день схлапывает и схлапывает :) - нее - конечно есть в месяце пару дней когда есть вялотекущий боковик по валютам, перед новостями бывает флетятся пары... но это решаемо... и не обязательно как я и говорил ранее мартингейл приплетать - тут уж наоборот пирамидить позиции гораздо выгоднее :)
Привет, дружище!
Это же ты, я тебя узнал!!!
https://www.mql5.com/ru/forum/128859/page93#comment_3322978
Как дела?Это тот же индюк что в ветку Советник всем миром кидали?
сойтись... в том до и дело что они Постоянно сходятся :) - не знаю как ты строил но у меня картинка такая
кажный день схлапывает и схлапывает :) - нее - конечно есть в месяце пару дней когда есть вялотекущий боковик по валютам, перед новостями бывает флетятся пары... но это решаемо... и не обязательно как я и говорил ранее мартингейл приплетать - тут уж наоборот пирамидить позиции гораздо выгоднее :)
Доброго дня, скиньте пожалуйста название индикатора или ссылку , который рисует график другого ФИ на текущем, багодарю
Доброго дня, скиньте пожалуйста название индикатора или ссылку , который рисует график другого ФИ на текущем, багодарю
multiinstrument
multiinstrument
Спасибо
вот к примеру один из проектов показывает результ:
трудно даже подсчитать количество жизненного времени которое запродали - так как 15 сек жизни оценивают примерно в 2-3 копейки...
но люди находятся - продаются... :)
вот другой проект - кажет такое
и это всего за 170 дней - 100 лямов зарядили покупатели времени - и уже 65 лямов заплатили "продавцам" своего времени :(...
мдаа... куда катится мир :) - хотя я тоже немного прикупил времени :) рублей на 100 наверное :)