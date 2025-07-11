Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 374

Aleksander:

насчёт мартина ты конечно загнул - тут даже не геометрическая прогрессия - а чисто арифметическая - т.к. ТП = 50 СЛ = 10 - можно 5 раз в рынок входить подряд без увеличения лотов - схлоп отобьёт все убытки....


ЗЫЫ по офтопу... Биржа... биржа... а дело то там попахивает сатанизмом настоящим :) - прикинь, в инете есть люди которые покупают и продают своё личное жизненное время - минимальная единица 15 секунд жизни - покупатели оценивают жизненное время продавца от 1 до 4 копеек в среднем...и покупают... тыщами единиц... даже миллионами если в общем посмотреть....

вот к примеру один из проектов показывает результ:

трудно даже подсчитать количество жизненного времени которое запродали - так как 15 сек жизни оценивают примерно в 2-3 копейки...

но люди находятся - продаются... :)

вот другой проект - кажет такое

и это всего за 170 дней - 100 лямов зарядили покупатели времени - и уже 65 лямов заплатили "продавцам" своего времени :(...

мдаа... куда катится мир :) - хотя я тоже немного прикупил времени :) рублей на 100 наверное :)

зачем тебе этот скам если есть форекс

 
нуу :) - фора это для души :) - а тут прокачка программистского скила :) свой форекс заделать :)

ЗЫ - это ещо что :) - в плане заделать майниг битка и получение/раздача сатоши :) - а может и торговля им
 
сойтись... в том до и дело что они Постоянно сходятся :) - не знаю как ты строил но у меня картинка такая

кажный день схлапывает и схлапывает :) - нее - конечно есть в месяце пару дней когда есть вялотекущий боковик по валютам, перед новостями бывает флетятся пары... но это решаемо... и не обязательно как я и говорил ранее мартингейл приплетать - тут уж наоборот пирамидить позиции гораздо выгоднее :)

 
Да ну варварство это и тлен, 

позиции по 2 валютным парам это практически тоже что и кросс между ними,

поэтому получается просто торговля на возврат против движения этого кросса,

причем искусственный раздвиг это условность трейдера и рынок ничего не знает об этом,

а схлопывание это лишь компенсация предыдущего движения,

лучше уж построить нормально пучок портфелей и там смотреть объективные эквити...


А возвратность и усреднение... ну это форекс тут это хорошо все знают )))

В любом случае gracias за картинку...

 
Приветствую!

Если не сложно, то сделайте 4 картины: (AUDJPY - NZDCHF), (CADJPY - NZDCHF), (NZDJPY - CADCHF), (AUDCHF - NZDCAD)

У меня это торговалось на парном влёгкую, важно правильно выбрать время для входа, но это обсуждать не будем.

 
Привет, дружище!

Это же ты, я тебя узнал!!!

https://www.mql5.com/ru/forum/128859/page93#comment_3322978

Как дела?

Доброго дня, скиньте пожалуйста название индикатора или ссылку , который рисует график другого ФИ на текущем, багодарю

 
Aleksey Vakhrushev:

Доброго дня, скиньте пожалуйста название индикатора или ссылку , который рисует график другого ФИ на текущем, багодарю

multiinstrument

 
khorosh:

multiinstrument

Спасибо

 
Aleksander:


вот к примеру один из проектов показывает результ:

трудно даже подсчитать количество жизненного времени которое запродали - так как 15 сек жизни оценивают примерно в 2-3 копейки...

но люди находятся - продаются... :)

вот другой проект - кажет такое

и это всего за 170 дней - 100 лямов зарядили покупатели времени - и уже 65 лямов заплатили "продавцам" своего времени :(...

мдаа... куда катится мир :) - хотя я тоже немного прикупил времени :) рублей на 100 наверное :)

мелко это массово у всех по 15 сек жизни. В этой ветке можно куда больше чем 15 сек с души. Темнокожий паренёк например, да и прочая паства. Кривошей давно уже фишку просёк и отбирает у них не по 15 сек, а сразу годы, а те ему ещё и деньги мамкины несут.
