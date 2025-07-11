Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 386
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Привет :) построитель портфелей :) - посмотри у себя - есть ли такой - трендовый портфельчик - чтоб за день... или 2 - 3дня давал устойчивые 100 пунктов роста/падения?
Привет, о таинственный пророк, знай же что вот уже много лет люди пытаются прочитать твои тексты, но они как будто бы писаны каким-то инопланетным умом, вроде и по-русски, но как будто эманации из глубин космоса... и только лишь употребляя грибы особого рода можно достичь той точки сборки чтобы адекватно воспринять твои многоногие структуры, несомненно прообразом которых являются щупальца Ктулху...
ежели такие есть - покажи график эквити портфеля (можно даже без названий и указаний лотов :) ) - на 1М ил 5М ТФ - можно сжато но так чтобы видно было побарово колебания(зубчики) движение эквити...
гарантированного роста не бывает только если на рынке имеется персистентность и в рамках этого срока можно видеть устойчивый тренд
немножко непонятен масштаб - где там 100 пунктов? - будь ласка - нанеси неширокую фибосеточку от макс точки до -100п(можно несколько если размах позволяет), ЗЫ желательно ТФ5 мин а не 15...
вот на 5-ти минутках, здесь график приведён в валюту депозита, накинул шкалу в 10 делений, от максимума до минимума около 8500$
Сделал индикатор Equity для парного трейдинга. Скрипты для открытия позиций сделал ещё раньше. В общем вооружился инструментами, пора в бой.)
На индикаторе Equity показан участок, где входим на расхождение валютных пар лотом 0.1. Как лучше определять точки входа пока не определился. Надо экспериментировать. Война план покажет.) На истории всё красиво получается, а в реале можно получить пробоину в борту.)
вот на 5-ти минутках, здесь график приведён в валюту депозита, накинул шкалу в 10 делений, от максимума до минимума около 8500$
Спасибо - хотел посмотреть перспективу применения пирамидинга к портфелям... применяя простое правило что следующая ставка приобретается за счёт полученной прибыли от ранее выставленных ставок - твои 8500$ могли бы превратиться 88,315,000$ при риске потерять сумму начальных ставок по составляющим портфеля) выхлоп 1 к 10390
если количество полосок уменьшить чтоб по истории не было откатов от полоски к полоске - вполне вероятно применения пирамидки :)
Сделал индикатор Equity для парного трейдинга. Скрипты для открытия позиций сделал ещё раньше. В общем вооружился инструментами, пора в бой.)
На индикаторе Equity показан участок, где входим на расхождение валютных пар лотом 0.1. Как лучше определять точки входа пока не определился. Надо экспериментировать. Война план покажет.) На истории всё красиво получается, а в реале можно получить пробоину в борту.)
Удачи конечно :) но мне кажется что вы не вполне применили описанную мной стратегию...тезисно
-должно быть 2 ноги
-должны быть 2 мажора и кросс между ними
-раздвижка определяется заранее - и выставляется в 9 утро мск (ну в общем время оптимальное для нормальной волатильности фин.инструментов в ногах)
-торговля идёт в ногах попеременно
-торговый день заканчивается при достижении ТП путём тралинга или все сделки принудительно закрываются в 23:00 - перед закрытием сессии...
-если в 2х ногах случилось по 3 лосса - торги на этот день останавливаются...
-арифметический характер наращивания лота при проигрыше ставки...
- о применении доливок в ноге - пока даже не предлагаю :) - система должна давать +++ и без них
Удачи конечно :) но мне кажется что вы не вполне применили описанную мной стратегию...тезисно
-должно быть 2 ноги
-должны быть 2 мажора и кросс между ними
-раздвижка определяется заранее - и выставляется в 9 утро мск (ну в общем время оптимальное для нормальной волатильности фин.инструментов в ногах)
-торговля идёт в ногах попеременно
-торговый день заканчивается при достижении ТП путём тралинга или все сделки принудительно закрываются в 23:00 - перед закрытием сессии...
-если в 2х ногах случилось по 3 лосса - торги на этот день останавливаются...
-арифметический характер наращивания лота при проигрыше ставки...
- о применении доливок в ноге - пока даже не предлагаю :) - система должна давать +++ и без них
Ну так ничего не мешает торговать две ноги. Ставим на каждую ногу по экземпляру индикаторов, задавая во внешних параметрах названия символов соответствующей ноги. У вас ТП для обеих пар одинаковый?
Ну так ничего не мешает торговать две ноги. Ставим на каждую ногу по экземпляру индикаторов, задавая во внешних параметрах названия символов соответствующей ноги. У вас ТП для обеих пар одинаковый?
нет - подбирается для каждых инструментов индивидуально - но чисто практически не менее/около 50 пунктов - чтоб был какойто экономический смысл дневного сидения за монитором :)
50 п 4х-знак?
50 п 4х-знак?
Спасибо - хотел посмотреть перспективу применения пирамидинга к портфелям... применяя простое правило что следующая ставка приобретается за счёт полученной прибыли от ранее выставленных ставок - твои 8500$ могли бы превратиться 88,315,000$ при риске потерять сумму начальных ставок по составляющим портфеля) выхлоп 1 к 10390
если количество полосок уменьшить чтоб по истории не было откатов от полоски к полоске - вполне вероятно применения пирамидки :)
вс беда в том что построить портфелем такой тренд можно, а вот ожидать его дальнейшего движения в таком виде увы...