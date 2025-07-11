Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 375
Приветствую!
Если не сложно, то сделайте 4 картины: (AUDJPY - NZDCHF), (CADJPY - NZDCHF), (NZDJPY - CADCHF), (AUDCHF - NZDCAD)
У меня это торговалось на парном влёгкую, важно правильно выбрать время для входа, но это обсуждать не будем.
Приветствую,
когда они сонаправлены и имеют схожие режимы волатильности то да, но это не всегда
вот тут особенно наглядно получается
Вот, и задача входить как раз когда они разнонаправились)
Спасибо за рисунки.
На разрыв спреда, исходя из фундаментальной аксиомы форекса - всё тлен - следует что спред порвётся и любая модель сломается - остаётся лишь поймать момент - чтобы входить на излом, отлично...
2Транс - ты не прав :) - форекс тлен - это аксиома для неудачников :) - Фора - это лучшее онлайн казино - только тут можно делать 10.000% хоть ежемесячно :)
я ведь на этом форуме, в "прямом эфире" (мониторинге) - показывал как можно увеличить свой депозит в 1000 раз за месяц (примерно 25 дней)....
а ты.. тлён.. тлён... - фора это бабки нахаляву :)
ЗЫ - я то что... так... мелочёвку по карманам тырю... а вот Хрефикс молодца...
мине 800,000 % не снилось :) у него уже деньгой весь подвал забит
Зря ты эти фотки постишь, надеюсь ты из-под TOR пишешь хотя бы, а то чекисты к тебе точно придут...
Да и все знают что заработать на форексе невозможно и если даже какое-то время повезёт то в тоге всё равно будет разорение...
Лучше устроиться на реальную работу, например на алюминиевый завод, или поехать в Заполярье на рудники...
я ведь на этом форуме, в "прямом эфире" (мониторинге) - показывал как можно увеличить свой депозит в 1000 раз за месяц (примерно 25 дней)....
Увеличить центовый счет в .... Х раз за месяц, а потом разом все слить - это одно. А прибыльно торговать и ЗАРАБАТЫВАТЬ на жизнь хотя бы +5-15% ежемесячно из года в год - это другое. И таких примеров крайне мало.
Фора - это лучшее онлайн казино - только тут можно делать 10.000% хоть ежемесячно :)
Теоретически да. А где пример таких или хотя бы на порядок меньших %%, но стабильно на протяжении года на реальном счету? Не в виде скриншота, а мониторинга или сигнала?
Увеличить центовый счет в .... Х раз за месяц, а потом разом все слить - это одно. А прибыльно торговать и ЗАРАБАТЫВАТЬ на жизнь хотя бы +5-15% ежемесячно из года в год - это другое. И таких примеров крайне мало.
Теоретически да. А где пример таких или хотя бы на порядок меньших %%, но стабильно на протяжении года на реальном счету? Не в виде скриншота, а мониторинга или сигнала?
ну вот ещё из стареньких
Зы... и зря ты за центовик говорил... чтойто когда мне ведихин свою книжку с автографом дарил - он про центы не упоминал :)
ЗЫ - и только дурики будут из года в год горабатиться на форе за какието 5-15 процентов в месяц... срубил пару тысяч процентов за пару месяцев и гуляй весь год - печень просаживай :)
ой, тока не надо грузить...
твой ситуэйшен - стандарт
подкинул бабулей, когда жарко стало, а потом снял
прекрасно знаю что эти мониторинги кажут
ты в местных сигналах разместись и поробуй получить/показать такое же...вот и сказочке конец..
мдаа... хрена ты знаешь видимо... я тебе могу даже стейт показать - всех сделок - как капелька за капелькой баланс и эквити росли - смогёшь сам подсчитать суммарную прибыль
только млять, чуйствую, что и это не поможет - скажешь стейт нарисованный :)ЗЫЫ - кстати... 10.000%ый мониторинг я мониторил на этом форуме - в прямом эфире - каждый мог посмотреть результы ежедневно...только те темы потёрли - срач развели
