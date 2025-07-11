Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 375

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko:

Приветствую!

Если не сложно, то сделайте 4 картины: (AUDJPY - NZDCHF), (CADJPY - NZDCHF), (NZDJPY - CADCHF), (AUDCHF - NZDCAD)

У меня это торговалось на парном влёгкую, важно правильно выбрать время для входа, но это обсуждать не будем.

Приветствую,

когда они сонаправлены и имеют схожие режимы волатильности то да, но это не всегда


вот тут особенно наглядно получается


 
transcendreamer:

Приветствую,

когда они сонаправлены и имеют схожие режимы волатильности то да, но это не всегда

вот тут особенно наглядно получается

Вот, и задача входить как раз когда они разнонаправились)

Спасибо за рисунки.

 
Vitaly Muzichenko:

Вот, и задача входить как раз когда они разнонаправились)

Спасибо за рисунки.

На разрыв спреда, исходя из фундаментальной аксиомы форекса - всё тлен - следует что спред порвётся и любая модель сломается - остаётся лишь поймать момент - чтобы входить на излом, отлично...

 
transcendreamer:

На разрыв спреда, исходя из фундаментальной аксиомы форекса - всё тлен - следует что спред порвётся и любая модель сломается - остаётся лишь поймать момент - чтобы входить на излом, отлично...

2Транс - ты не прав :) - форекс тлен - это аксиома для неудачников :) - Фора - это лучшее онлайн казино - только тут можно делать 10.000% хоть ежемесячно :)

я ведь на этом форуме, в "прямом эфире" (мониторинге) - показывал как можно увеличить свой депозит в 1000 раз за месяц (примерно 25 дней)....


а ты.. тлён.. тлён... - фора это бабки нахаляву :)

ЗЫ - я то что... так... мелочёвку по карманам тырю... а вот Хрефикс молодца...

мине 800,000 % не снилось :) у него уже деньгой весь подвал забит


 

Зря ты эти фотки постишь, надеюсь ты из-под TOR пишешь хотя бы, а то чекисты к тебе точно придут...

Да и все знают что заработать на форексе невозможно и если даже какое-то время повезёт то в тоге всё равно будет разорение...

Лучше устроиться на реальную работу, например на алюминиевый завод, или поехать в Заполярье на рудники...

 
Aleksander:

я ведь на этом форуме, в "прямом эфире" (мониторинге) - показывал как можно увеличить свой депозит в 1000 раз за месяц (примерно 25 дней)....

Увеличить центовый счет в .... Х раз за месяц, а потом разом все слить - это одно. А прибыльно торговать и ЗАРАБАТЫВАТЬ на жизнь хотя бы +5-15% ежемесячно из года в год - это другое. И таких примеров крайне мало.

Aleksander:

 Фора - это лучшее онлайн казино - только тут можно делать 10.000% хоть ежемесячно :)

Теоретически да. А где пример таких или хотя бы на порядок меньших %%, но стабильно на протяжении года на реальном счету? Не в виде скриншота, а мониторинга или сигнала?

 
Alexander Sevastyanov:

Увеличить центовый счет в .... Х раз за месяц, а потом разом все слить - это одно. А прибыльно торговать и ЗАРАБАТЫВАТЬ на жизнь хотя бы +5-15% ежемесячно из года в год - это другое. И таких примеров крайне мало.

Теоретически да. А где пример таких или хотя бы на порядок меньших %%, но стабильно на протяжении года на реальном счету? Не в виде скриншота, а мониторинга или сигнала?

ну вот ещё из стареньких


Зы... и зря ты за центовик говорил... чтойто когда мне ведихин свою книжку с автографом дарил - он про центы не упоминал :)


ЗЫ - и только дурики будут из года в год горабатиться на форе за какието 5-15 процентов в месяц... срубил пару тысяч процентов за пару месяцев и гуляй весь год - печень просаживай  :)

 
Aleksander:

ну вот ещё из стареньких


Зы... и зря ты за центовик говорил... чтойто когда мне ведихин свою книжку с автографом дарил - он про центы не упоминал :)


ЗЫ - и только дурики будут из года в год горабатиться на форе за какието 5-15 процентов в месяц... срубил пару тысяч процентов за пару месяцев и гуляй весь год - печень просаживай  :)

ой, тока не надо грузить...

твой ситуэйшен - стандарт

подкинул бабулей, когда жарко стало, а потом снял

прекрасно знаю что эти мониторинги кажут

ты в местных сигналах разместись и поробуй получить/показать такое же...

вот и сказочке конец..
 

мдаа...  хрена ты знаешь видимо... я тебе могу даже стейт показать - всех сделок - как капелька за капелькой баланс и эквити росли - смогёшь сам подсчитать суммарную прибыль

только млять, чуйствую, что и это не поможет  - скажешь стейт нарисованный :)

ЗЫЫ - кстати... 10.000%ый мониторинг я мониторил на этом форуме - в прямом эфире - каждый мог посмотреть результы ежедневно...только те темы потёрли - срач развели
 
Aleksander:

мдаа...  хрена ты знаешь видимо... я тебе могу даже стейт показать - всех сделок - как капелька за капелькой баланс и эквити росли - смогёшь сам подсчитать суммарную прибыль

только млять, чуйствую, что и это не поможет  - скажешь стейт нарисованный :)

кажи
1...368369370371372373374375376377378379380381382...885
Новый комментарий