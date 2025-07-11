Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 371
OutLawMT5 получается закрыть нельзя, пока один подписчик в наличии. Такие правила что-ли?
При желании - можно. В Правилах сей момент описан.
завтра последний день последнего подписуна, и сигнал всео ?
С чего у вас такие выводы?
сам не понял с чего это у меня, может сбзика
hi all, на альпах на последних двух страничках раскрыл основу тс... вот он Парный трейдинг :) использующий ДВЕ Ноги
Какую основу раскрыли)))). То что 2 ноги а не одна?))))
неее - не вкурил ты тему - не вкурил....
именно в двух ногах вся суть и есть - рассматривать одну ногу практически бесполезно - это все равно что торговать одну пару
и частенько при таком половинчатом рассмотрении темы возникнет ситуация
теперь же рассмотрим ситуацию с двумя ногами -
у нас получается практически ежедневный схлоп поставленной нами раздвижки
а остальное дело техники - имея гарантированный схлоп - выставляем то одну то другую ногу в случае входа СЛ одной из ног - компенсируем несложным ММ ранее заработанные лосики + пирамидим и тралим прибыльную ногу.... чё тут сложного то... моцк ты сломал уже :)
Вот какой смысл усложнять себе жизнь с этими "ногами" если можно просто построить пучок портфелей и божественно анализировать поведение портфельные траектории по заранее заданным моделям и фильтруя нужные под свой сетап - к тому же еще и весь рынок охвачен будет в моменте.......
и несложно видеть, что в любой момент состояние счета представляет собой набор позиций = портфель, таким образом на любом отрезке времени между изменением позиций трейдер торгует портфелем позиций который либо прирастает либо убывает по суммарному эквити, таким образом можно представить всю историю торгов как торговлю динамическим портфелем который будет статическим портфелем на отрезках без изменения позиций, таким образ достаточно заложить требуемые условия к целевому оптимальному портфелю на отрезке...........
далее я совершенно не вижу ценности в представлении портфеля в виде разниц даже на отрезках ведь A - B = A + (-B) то есть можно канонично представить спред как сумму с отрицательным знаком второй ноги и морочить себе мозг...........
что касается раздельного управления "ногами" то здесь совершенно аналогично можно тралить положительные портфели и закрывать проседающие, в пучке это сделать намного проще и удобнее..........
а так называемые "раздвижки" это банально отклонение от средней линии, торговля спредом это продажа волатильности = торговля на возврат к средней, не более, никакой мистики в этом нет.........
рекомбинирование сторон спреда - переход от от одной траектории в пучке к другой.......
одновременная торговля несколькими комбинациями - для диверсификации.......
построив пучок нужно перевернуть отрицательные траектории в положительную область..........
далее применять свои излюбленные методы - трал, реверс, стопы, whatever.........
но вообще форекс тлен заработать без шансов лучше сразу на завод идти
ILNUR777:
и частенько при таком половинчатом рассмотрении темы возникнет ситуация